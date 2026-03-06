Te seriale kryminalne ogląda się jednym tchem. Wszystkie na jednej platformie

Mroczne zagadki, bezkompromisowi śledczy i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Na platformie TVP VOD czeka prawdziwa gratka dla fanów kryminałów – od kultowych polskich produkcji po światowe hity, które od lat elektryzują widzów.

Dlaczego kochamy kryminały?

Kryminał od dekad pozostaje jednym z najbardziej uwielbianych gatunków serialowych. Widzowie kochają napięcie, nieoczywistych bohaterów i zagadki, które zmuszają do snucia własnych teorii jeszcze zanim padnie finałowe rozwiązanie. Nic dziwnego, że produkcje o policjantach, detektywach i tajemniczych zbrodniach regularnie biją rekordy oglądalności, a niektóre z nich z czasem zyskują status kultowych.

Od „07 zgłoś się” po „Peaky Blinders”,

Platforma TVP VOD zebrała w jednym miejscu prawdziwy przekrój kryminalnych historii – od klasyki polskiej telewizji po głośne produkcje z zagranicy. Wśród dostępnych tytułów znajdują się zarówno seriale, które na stałe zapisały się w historii gatunku, jak „07 zgłoś się” czy „Glina”, jak i nowsze produkcje, w tym „Glina. Nowy rozdział”. Do tego dochodzą międzynarodowe hity pokroju „The Killing”, „Upadku” czy „Peaky Blinders”. Wybraliśmy 15 seriali, które udowadniają, że dobry kryminał potrafi przykuć do ekranu skuteczniej niż niejeden hollywoodzki blockbuster.

15 topowych serialu kryminalnych na TVP VOD

„Glina”



Mroczny i pesymistyczny serial Władysława Pasikowskiego o komisarzu Andrzeju Gajewskim, człowieku oddanym pracy kosztem życia prywatnego. Produkcja skupia się na żmudnym procesie śledczym i psychologicznym koszcie obcowania ze złem.



„Poirot”



Ekranizacja klasycznych powieści Agathy Christie z genialnym Davidem Suchetem w roli ekscentrycznego belgijskiego detektywa. Serial przenosi widza w elegancki świat lat 30. XX wieku, gdzie najważniejszą bronią w walce ze zbrodnią są „małe szare komórki”. Każdy odcinek to dopracowana wizualnie i intelektualnie zagadka.



„07 zgłoś się”



Legendarny serial z czasów PRL, którego twarzą jest błyskotliwy i pewny siebie porucznik Sławomir Borewicz. Choć powstał jako odpowiedź na Jamesa Bonda, zyskał unikalny, swojski klimat i status kultowego dzięki ciętemu językowi bohatera. Rozwiązuje on zagadki kryminalne na tle realiów socjalistycznej Polski.



„Peaky Blinders”



Stylowa saga gangsterska osadzona w Birmingham po I wojnie światowej, opowiadająca o ambicjach Thomasa Shelby’ego i jego rodziny. Serial słynie z fenomenalnych kostiumów, nowoczesnej ścieżki dźwiękowej i brutalnych walk o wpływy. To historia o awansie społecznym, władzy i bliznach, jakie zostawia wojna.



„The Valhalla Murders”



Islandzki kryminał inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, w którym detektywi tropią seryjnego zabójcę powiązanego z mroczną przeszłością domu poprawczego. Serial zachwyca mroźnymi, majestatycznymi krajobrazami Islandii i powolnym odkrywaniem głęboko skrywanych sekretów. To klasyka gatunku nordic noir w najlepszym wydaniu.



„Glina. Nowy rozdział”



„Glina. Nowy rozdział” to kontynuacja kultowego serialu „Glina” Władysława Pasikowskiego. Akcja nowej odsłony serialu ponownie przenosi widzów do stołecznego wydziału zabójstw. Policjanci każdego dnia mierzą się tam z przemocą, śmiercią i brutalną rzeczywistością warszawskiego półświatka. Do doświadczonych komisarzy Artura Banasia i Jóźwiaka dołącza młoda policjantka – aspirant Tamara Rudnik. Już na początku zostaje rzucona w sam środek skomplikowanych spraw, w których granice między dobrem a złem często zaczynają się zacierać. W miarę rozwoju kolejnych śledztw funkcjonariusze muszą zmierzyć się nie tylko z przestępcami, ale również z własnymi słabościami i demonami.



„Upadek”



Fascynująca gra w kotka i myszkę między chłodną detektyw Stellą Gibson a seryjnym mordercą ukrywającym się pod maską przykładnego ojca rodziny. Serial unika tanich efektów, skupiając się na analizie psychologicznej obu stron konfliktu. Akcja osadzona w Belfaście potęguje niepokój i surowość produkcji.



„Niezłomna”



Brytyjski serial o detektyw Marcelli Backland, która wraca do pracy w policji po rozpadzie małżeństwa, zmagając się z zanikami pamięci. Bohaterka ściga seryjnego mordercę, podczas gdy jej własna psychika staje się dla niej największą zagadką. To duszny thriller psychologiczny z nieoczywistą protagonistką.



„Archiwista”



Głównym bohaterem jest Henryk Mikos, pracownik policyjnego archiwum obdarzony genialną pamięcią, który rozwiązuje stare, zapomniane sprawy. Wspólnie z młodą policjantką odkrywa prawdę o zbrodniach, których nikt nie chciał lub nie potrafił wyjaśnić przed laty. To klasyczny kryminał proceduralny z nutką nostalgii.



„Śnieżne anioły”



Szwedzko-duński dramat kryminalny skupiający się na zaginięciu niemowlęcia w wigilijną noc. Losy trzech kobiet – policjantki, matki dziecka i pielęgniarki – przeplatają się, odsłaniając bolesne tajemnice i błędy systemu opieki społecznej. To poruszająca opowieść o macierzyństwie i traumie w surowym, zimowym anturażu.



„Trzeci oficer”



Kontynuacja losów komisarza Kruszona, która wznosi akcję na poziom międzynarodowego terroryzmu i tajnych operacji służb specjalnych. Fabuła jest pełna nagłych zwrotów akcji, strzelanin i politycznych intryg. Serial łączy w sobie cechy thrillera szpiegowskiego z klasycznym policyjnym dochodzeniem.



„PitBull”



Kultowa produkcja Patryka Vegi, która bez lukru pokazuje ciężką i brudną pracę warszawskich policjantów z Wydziału Zabójstw. Serial stawia na realizm, świetne dialogi i portretowanie bohaterów zmagających się z nałogami oraz problemami rodzinnymi. To pozycja obowiązkowa dla fanów autentycznego, mocnego kryminału.



„Krew z krwi”



Wciągający dramat o kobiecie, która po śmierci męża-gangstera musi przejąć jego interesy, by chronić swoje dzieci. Carmen z przykładnej matki zmienia się w twardą graczkę w świecie brutalnej mafii. Serial wyróżnia się świetnym tempem i mrocznym, skandynawskim stylem realizacji.



„Sfora”



Opowieść o trzech przyjaciołach – prokuratorze i dwóch policjantach – którzy rzucają wyzwanie potężnemu bossowi świata przestępczego. Serial ukazuje bezwzględną walkę z korupcją i układami na szczytach władzy w realiach polskiej transformacji. To dynamiczne kino akcji z wyrazistymi kreacjami aktorskimi.



„The Killing”



Mroczny kryminał, w którym jedno morderstwo młodej dziewczyny staje się osią wielowątkowego śledztwa trwającego cały sezon. Serial perfekcyjnie buduje napięcie, łącząc wątki policyjne, polityczne oraz dramat pogrążonej w żałobie rodziny. Atmosfera deszczowego Seattle (w wersji USA) dodaje całości wyjątkowej ciężkości. Czytaj też:

