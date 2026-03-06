15 nostalgicznych kadrów z PRL-u! Quiz dla mistrzów
Seriale

15 nostalgicznych kadrów z PRL-u! Quiz dla mistrzów

„Miś”
„Miś” Źródło: Zespół Filmowy Perspektywa
Ten quiz zabierze cię do czasów PRL, przypominając najciekawsze programy, legendarne wieczorynki i wyjątkowe seriale oraz filmy, które kształtowały telewizję tamtych lat.

Sprawdź swoją wiedzę i zobacz, jak dobrze pamiętasz te czasy! Rozwiąż nasz quiz, odpowiadając na 15 pytań dotyczących telewizji PRL-u!

15 nostalgicznych kadrów z PRL-u! Rozpoznaj je!

Odpowiedz na 1 pytanie z 15 To kadr z: To kadr z:
  • Reksio
  • Piesek Dali

