Najlepsze thrillery teraz na HBO Max – lista filmów z wysokimi ocenami

Walentynki coraz bliżej, a jeśli zamiast kolejnej komedii romantycznej wolicie nieco bardziej niepokojący seans, HBO Max ma teraz naprawdę solidną ofertę. Thrillery to zaskakująco dobry wybór na wspólny wieczór — trzymają w napięciu, prowokują do rozmów i potrafią wciągnąć bardziej niż niejedna miłosna historia. A nawet jeśli święto zakochanych was nie dotyczy, ta lista sprawdzi się na każdy dzień — gdy macie ochotę na intensywne emocje, mroczny klimat i historie, które nie dają o sobie zapomnieć.

Zebraliśmy ponad 45 thrillerów dostępnych obecnie na HBO Max, które łączy jedno: wysokie oceny. Każdy z filmów ma co najmniej 6/10 na Filmwebie, co czyni je sprawdzonym wyborem dla widzów szukających jakości, a nie przypadkowego tytułu. Warto też pamiętać, że biblioteki platform streamingowych są płynne — filmy znikają i pojawiają się rotacyjnie, więc fakt, że te produkcje są dostępne właśnie teraz, to dodatkowy argument, by się nimi zainteresować.

Jeśli szukacie listy, która pomoże wam wybrać coś dobrego bez godzinnego scrollowania, jesteście w dobrym miejscu. To zestaw thrillerów, które warto obejrzeć na HBO Max — zanim znikną z platformy.

Te thrillery na HBO Max mają świetne oceny. Warto zobaczyć, zanim znikną

„Brudna wojna”



Brytyjska policja otrzymuje wiadomość, że na terenie kraju pojawili się terroryści wyposażeni w bomby zdolne wyrzucać radioaktywną substancję.



„Pechowa ucieczka”



Niesłusznie oskarżony o morderstwo pracownik stacji benzynowej musi wziąć sprawy we własne ręce, by dochodzić sprawiedliwości. Tymczasem zbiegli więźniowie porywają jego dziewczynę.



„Złowroga głębia”



Rok 1986. U wybrzeży USA dochodzi do kolizji amerykańskiego okrętu i sowieckiej łodzi atomowej, na której wybucha pożar. Kiedy płomienie zbliżają się do reaktora, kapitan decyduje się na wynurzenie. Tymczasem świat, nieświadomy grożącej mu katastrofy, z niecierpliwością czeka na szczyt w Reykjawiku, na którym mają spotkać się prezydenci Raegan i Gorbaczow?



„Sędzia Falcone”



W społeczeństwie przesiąkniętym korupcją bohater postanawia stawić czoła mafii – nawet jeśli miałby zaryzykować własne życie. HBO przedstawia prawdziwą historię człowieka, która zapłacił najwyższą cenę za próbę pokonania włoskiej mafii.



„Świadek oskarżenia”



Film ten opowiada temat głośnej sprawy rodziny McMartinów. Jako opiekunom przedszkolnym postawiono im najcięższy z zarzutów - maltretowania i wykorzystywania seksualnego powierzonych im dzieci. Ciągnący się latami proces zakończył się wyrokiem uniewinniającym, jednak wątpliwości pozostały.



„W matni kłamstw”



Irlandia, 1864 rok. Maud, niedawno osierocona dziedziczka, mieszka samotnie w odizolowanym dworze. Musi walczyć ze swoim wujem o spadek i życie.



„Ostatni przystanek w hrabstwie Yuma”



Na odludnej stacji w Arizonie obwoźny sprzedawca noży zostaje jednym z zakładników rabusiów, którzy nie cofną się przed niczym, by chronić swój świeży łup.



„Tożsamość strachu”



Chora na schizofrenię kobieta podejrzewa swojego sąsiada o porwanie dziecka.



„Przetrzymać tę miłość”



Mężczyzna obarcza się winą za nieudaną próbę ratowania chłopca w balonie, podczas której ginie starszy człowiek.



„Wielkie Nic”



Sfrustrowany, bezrobotny nauczyciel łączy siły z oszustem i jego dziewczyną, aby zdobyć dużą gotówkę.



„Bez gwałtownych ruchów”



Grupa przestępców spotyka się w tajemniczych okolicznościach i musi współpracować, aby odkryć, co naprawdę się dzieje, gdy ich prosta "robota" przebiega w zupełnie niespodziewany sposób.



„Maria łaski pełna”



María, mając trudną sytuację materialną, decyduje się na przemyt narkotyków.



„Na złej drodze”



Obarczona długami Emily wikła się w oszustwo związane z kartami kredytowymi, które wciąga ją w kryminalny półświatek Los Angeles.



„Dzień Bastylii”



Agent CIA z pomocą młodego kieszonkowca próbuje udaremnić atak terrorystyczny we Francji.



„Niepoczytalna”



Sawyer wyjeżdża z rodzinnego miasteczka, by uciec od traumatycznej przeszłości. Gdy wbrew swej woli zostaje zamknięta w szpitalu psychiatrycznym, musi stawić czoło swemu największemu lękowi.



„Gniazdo”



Rory dla wielkich pieniędzy i wysokiej pozycji jest gotów na wszystko. Gdy dostaje nową pracę i przeprowadza się z rodziną do Londynu, jego życie i pozornie idealne małżeństwo zamieniają się w spiralę sekretów i kłamstw.



„Caddo Lake”



Zaginięcie 8-letniej dziewczynki rozpoczyna ciąg wydarzeń, które odkrywają tajemnicę trwającą od dziesięcioleci w wiejskiej społeczności Caddo Lake.



„Mrugnij dwa razy”



Miliarder spotyka kelnerkę Fridę na przyjęciu charytatywnym i zaprasza ją na wakacje na prywatną wyspę. Początkowo wszystko wydaje się rajem, ale dziwne wydarzenia budzą w Fridzie podejrzenia. Aby przetrwać, musi odkryć mroczną prawdę o wyspie.



„Ukryta gra”



Początek lat sześćdziesiątych, u szczytu kryzysu kubańskiego amerykańskie tajne służby porywają wybitnego matematyka Joshuę Mansky’ego.



„Road House”



Były zawodnik UFC podejmuje pracę jako bramkarz w klubie na Florydzie, ale szybko odkrywa, że miejsce nie jest tak idealne jak się wydaje.



„Juror #2”



Przysięgły w procesie o morderstwo uświadamia sobie, że to on doprowadził do śmierci ofiary. Staje przed dylematem: zataić prawdę czy wydać się w ręce wymiaru sprawiedliwości.



„Przymierze”



W Afganistanie amerykański sierżant nawiązuje głęboką więź ze swoim lokalnym tłumaczem.



„Towarzysz”



Śmierć miliardera uruchamia łańcuch wydarzeń dla Iris i jej przyjaciół podczas weekendowej wycieczki do jego posiadłości nad jeziorem.



„Anonimus”



Edward de Vere jest utalentowanym pisarzem, który ze względu na arystokratyczne pochodzenie nie może publikować dzieł pod własnym nazwiskiem. Za autora jego sztuk podaje się aktor o imieniu William Szekspir.



„Saltburn”



Student Uniwersytetu Oksfordzkiego zostaje wciągnięty w arystokratyczny świat czarującego kolegi, który zaprasza go do rozległej posiadłości swojej ekscentrycznej rodziny na niezapomniane wakacje.



„Nikt”



Przechodzień jest świadkiem jak grupa mężczyzn atakuje kobietę, więc podejmuje interwencję. Tym samym staje się celem narkotykowego bossa.



„Ad Astra”



Astronauta podróżuje przez Układ Słoneczny w celu odnalezienia zaginionego dwadzieścia lat wcześniej ojca.



„Jedna bitwa po drugiej”



Gdy po latach powraca ich śmiertelny wróg, grupa byłych rewolucjonistów jednoczy się, aby uratować córkę swego towarzysza.



„Władcy umysłów”



David, kandydat do senatu, zakochuje się w pięknej Elise. Tajemniczy strażnicy Losu robią wszystko, by kochankowie nie mogli być razem.



„Jackie Brown”



Stewardessa przyłapana na nielegalnym przewożeniu pieniędzy z Meksyku do Los Angeles rozpoczyna grę między agentami FBI a handlarzem broni, dla którego pracowała.



„Bezsenność”



Podczas pościgu za podejrzanym o morderstwo nastolatki policjant chory na bezsenność popełnia niewybaczalny błąd.



„Everest”



Rok 1996. Podczas wspinaczki na najwyższy szczyt świata członkowie ekspedycji stawiają czoło potężnej burzy śnieżnej.



„Cube”



Grupa osób budzi się w pełnym śmiertelnych pułapek sześcianie. Nieznajomi muszą zacząć współpracować ze sobą, by przeżyć.



„Plan doskonały”



Doświadczony przestępca Dalton napada na bank. Jego doskonale opracowany plan komplikuje się, gdy do akcji wkracza policyjny negocjator i Madeleine White działająca na zlecenie wpływowych osób.



„Fargo”



Aby wydostać się z finansowych tarapatów, Jerry musi zdobyć sporą sumę pieniędzy. Postanawia porwać własną żonę i wyłudzić okup od teścia.



„Urodzeni mordercy”



Historia dwojga młodych kochanków-morderców. Uwielbiani przez media stają się legendarnymi bohaterami.



„Kill Bill 2”



Czarna Mamba kontynuuje swoją krwawą zemstę na byłym szefie Billu i jego współpracownikach, którzy zniszczyli jej życie.



„Wyścig z czasem”



W społeczeństwie przyszłości walutą jest czas. Najbogatsi, czyli młodzi, zdrowi i piękni mogą żyć tysiące lat, podczas gdy biedota budzi się co rano, mając do dyspozycji kilkanaście godzin.



„Grindhouse: Death Proof”



Trzy dziewczyny wyruszają na miasto, żeby się zabawić. Ich tropem podąża Kaskader Mike.



„Nowy początek”



Po serii lądowań obcych na Ziemi wojsko werbuje ekspertkę lingwistyki, której zadaniem jest odkrycie nastawienia przybyszy z kosmosu.



„Ex Machina”



Po wygraniu konkursu programista jednej z największych firm internetowych zostaje zaproszony do posiadłości swojego szefa. Na miejscu dowiaduje się, że jest częścią eksperymentu.



„Blade Runner 2049”



Trzy dekady temu zadaniem Ricka Deckarda (Harrison Ford) było tropienie i eliminowanie androidów w Los Angeles. Teraz sam musi się ukrywać, a nowy Blade Runner - oficer K (Ryan Gosling) - wkracza do gry. Niespodziewanie odkrywa on spisek, który może zniszczyć pozostałości starego porządku. Aby uchronić świat przed zagładą, mężczyzna musi prosić Deckarda o pomoc. Odnalezienie renegata nie jest jednak łatwym zadaniem.



„American Psycho”



Adaptacja powieści Breta Eastona Ellisa. Patrick Bateman to typowy amerykański yuppie, który zaczyna mordować ludzi, chcąc oderwać się od rutyny.



„Wściekłe psy”



Po nieudanym napadzie na sklep jubilerski kilku złodziei zdaje sobie sprawę, że jest wśród nich zdrajca, który powiedział policji o ich planie.



„Kill Bill”



Zawodowa morderczyni realizuje plan zemsty na dawnych kompanach, którzy chcieli ją zabić.



„Podziemny krąg”



Cierpiący na bezsenność mężczyzna poznaje gardzącego konsumpcyjnym stylem życia Tylera Durdena, który jest jego zupełnym przeciwieństwem. Czytaj też:

5 nowości na Netflix, 1 perełka od HBO Max. Ta premiera przyciągnie setki tysięcy PolakówCzytaj też:

Oburzał, fascynował i stał się viralem. Ten film zaraz znika z platformy