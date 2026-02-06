Elita kryminałów na Netflix. To teraz największe perełki serwisu

Netflix to od lat platforma, która jest gratką dla miłośników kryminałów – zarówno tych klasycznych, jak i nowiutkich perełek. Platforma streamingowa regularnie aktualizuje swoją bibliotekę, co oznacza, że niektóre filmy znikają z oferty, a w ich miejsce pojawiają się nowe tytuły. Dlatego warto mieć pod ręką listę aktualnie dostępnych produkcji, które cieszą się uznaniem widzów. W niniejszym zestawieniu skupiliśmy się na kryminałach, które zdobyły ocenę powyżej 6/10 w recenzjach użytkowników, co pozwala z dużym prawdopodobieństwem założyć, że nie będziecie nimi zawiedzeni.

Od trzymających w napięciu thrillerów psychologicznych, przez zagadki kryminalne rodem z klasycznych detektywistycznych powieści, po nowoczesne historie o brutalnym świecie przestępczym – zestawienie zawiera ponad 35 tytułów, które teraz są na Netflix. Jeżeli lubicie takie klimaty, ta lista będzie doskonałym punktem wyjścia do wieczoru spędzonego przed ekranem.

35+ najlepszych filmów kryminalnych dostępnych teraz na Netflix

„Podejrzenie pada na X”



Gdy samotna matka zostaje uwikłana w śmiertelną zbrodnię, z pomocą przychodzi jej sąsiad - zdolny nauczyciel matematyki. Jednak w sprawę zagłębia się zawzięty policjant.



„Raees”



Zaradny chłopak o imieniu Raees zostaje królem nielegalnego handlu, ale próbuje łączyć życie poza prawem z pomaganiem ludziom.



„Fałszerz”



W tym dramacie inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami początkujący artysta zostaje mistrzem fałszerstw w służbie gangów, działających w mrocznym półświatku Rzymu lat 70.



„Ofiara dla burzy”



Amaia bada sprawę podejrzanych zgonów noworodków i przerażających rytuałów. Tymczasem jej bliscy są w wielkim niebezpieczeństwie.



„Shimmer Lake”



Odwrócona w czasie fabuła tego mrocznego thrillera kryminalnego śledzi poczynania lokalnego szeryfa badającego sprawę szajki rabusiów, do której należy jego brat.



„Świadectwo kości”



Inspektor Amaia Salazar wraca do doliny Baztan, aby rozwiązać zagadkową serię samobójstw, które są do siebie niezwykle podobne.



„Sfora: Bez litości”



Czwórka przyjaciół przysięga sobie wieczną przyjaźń. Kiedy jeden z nich zostaje zamordowany, pozostali wypowiadają wojnę mafii.



„Free Fire”



W opuszczonym magazynie w Bostonie ma dojść do czarnorynkowej transakcji: brudne pieniądze w zamian za nielegalną broń dla IRA. Zgromadzone tam oprychy, ubrane na modłę...



„Porwana pamięć”



Kiedy jego porwany brat powraca jako odmieniony człowiek niepamiętający ostatnich 19 dni, Jin-seok postanawia za wszelką cenę odkryć, co naprawdę się wydarzyło.



„Niewidzialny strażnik”



Wyszkolona przez FBI policjantka wraca do rodzinnego miasteczka w Hiszpanii, aby wytropić mordercę nastolatek, ale musi się też zmierzyć z demonami z własnej przeszłości.



„I Don't Feel at Home in This World Anymore”



Młoda kobieta ma dość ogarniającej świat znieczulicy. Kiedy ktoś włamuje się do jej domu, postanawia szukać sprawiedliwości na własną rękę.



„Kokainowy Rick”



Pochodzącemu z biednej rodziny czternastolatkowi imponuje przestępcze życie. Wykorzystuje zdolności ojca i zaczyna realizować własny pomysł na biznes.



„Shaft”



John Shaft pomaga swojemu synowi rozwiązać zagadkę przedwczesnej śmierci jego najlepszego przyjaciela.



„Napad”



Prokuratorka szuka pomocy u zwolnionego ze służby policjanta, oferując mu szansę na powrót do dawnego życia w zamian za rozwiązanie sprawy napadu na bank.



„W sieci pająka”



Z prywatnej szkoły zostaje porwana córka kongresmena. Śledztwo prowadzi Alex Cross i agentka Secret Service.



„Gad”



Doświadczony śledczy wpada na trop zagmatwanej sieci utkanej z intryg i kłamstw, próbując dotrzeć do prawdy o brutalnym zabójstwie młodej agentki nieruchomości.



„Kolory zła: Czerwień”



Gdy ciało młodej dziewczyny zostaje wyrzucone na plażę w Trójmieście, prokurator i matka ofiary wspólnie usiłują dojść do prawdy.



„Obietnica”



Jerry Black składa obietnice matce zamordowanej córki, że schwyta sprawcę zanim przejdzie na emeryturę.



„Nikomu ani słowa”



Bandyci porywają córkę psychiatry, aby wydobyć miejsce ukrycia zrabowanego łupu od jego pacjentki.



„Przekładaniec”



Handlarz narkotykami postanawia skończyć z przestępczym procederem. Musi najpierw wykonać ostatnie zlecenie.



„The Highwaymen”



Dwaj policjanci wracają z emerytury, aby pomóc w ujęciu Bonnie i Clyde'a.



„Łup”



Gdy grupa policjantów z Miami znajduje w zapuszczonej melinie miliony dolarów, wzajemne zaufanie wyparowuje, a zasady i przyjaźnie stają pod znakiem zapytania.



„Bielmo”



W 1830 roku Akademią Wojskową w West Point wstrząsa seria brutalnych morderstw. Weteran-detektyw i młody kadet prowadzą śledztwo.



„Zabójca”



Niecelny strzał sprawia, że zabójca musi stoczyć walkę ze zleceniodawcami i z samym sobą, goniąc za zemstą, w której - jak twierdzi - nie ma nic osobistego.



„Rozgrywka”



Nick zamierza ukraść cenne dzieło z sejfu urzędu celnego. Pomaga mu w tym Jack, który pracuje tam jako sprzątacz.



„Żywy czy martwy: Film z serii Na noże”



Światowej sławy detektyw Benoit Blanc powraca, by rozwiązać najbardziej niebezpieczną sprawę w swojej karierze.



„Nieoszlifowane diamenty”



Rosnące długi i coraz bardziej niecierpliwi wierzyciele zmuszają szybko mówiącego jubilera z Nowego Jorku do podjęcia ryzykownej akcji.



„Czarne bractwo. BlacKkKlansman”



Dwóch detektywów przenika do struktur Ku Klux Klanu, aby uniemożliwić jej członkom przejęcie władzy w Colorado Springs.



„Zbaw nas ode złego”



Policjant z Nowego Jorku bada serię przestępstw. Pomaga mu znający się na egzorcyzmach ksiądz.



„Glass Onion: Film z serii Na noże”



W drugiej części filmu "Na noże" detektyw Benoit Blanc udaje się do Grecji, aby rozwikłać zagadkę morderstwa i wytypować sprawcę z barwnego grona podejrzanych.



„Na noże”



Detektyw Blanc bada sprawę śmierci bogatego pisarza, głowy ekscentrycznej rodziny. Wszyscy jego krewni są podejrzani.



„Przemytnik”



Ponad 80-letni Earl Stone będący na granicy bankructwa dostaje propozycję lukratywnej pracy. Jako kierowca staje się nieświadomym przemytnikem narkotyków na usługach meksykańskiego kartelu.



„Ziarno prawdy”



W Sandomierzu dochodzi do tajemniczej zbrodni. Stróże prawa pod wodzą Teodora Szackiego rozwiązują zagadkę morderstwa.



„Negocjator”



Policyjny negocjator zostaje oskarżony o zabójstwo kolegi. Mężczyzna chcąc dowieść swojej niewinności, sam bierze zakładników.



„21”



Wybitnie zdolni studenci prestiżowej uczelni dzięki wiedzy z zakresu matematyki wygrywają olbrzymie sumy w blackjacka. Tymczasem właściciele kasyn zabezpieczają się przed kolejnymi stratami.



„Pokot”



W Sudetach dochodzi do serii morderstw, których ofiarami są myśliwi. Wobec bezradności policji śledztwo rozpoczyna emerytowana inżynierka.



„American Hustle”



Agent FBI wciąga w swoją grę parę sprytnych oszustów, chcąc razem z nimi demaskować skorumpowanych polityków.



„Drogówka”



Historia siedmiu policjantów, których poza pracą łączy przyjaźń, imprezy, samochody i interesy. Wszystko się zmienia, gdy ginie jeden z nich.Czytaj też:

HBO Max wygrywa dziś z Netfliksem 5:2! O tym serialu mówią już wszyscy i w końcu jest w PolsceCzytaj też:

Film „Lalka” nadchodzi! Mamy pierwszy teaser produkcji i datę premiery!