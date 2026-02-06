HBO Max wygrywa dziś z Netfliksem 5:2! O tym serialu mówią już wszyscy i w końcu jest w Polsce

Sprawdziliśmy, co od piątku 6 lutego oglądać możemy na dwóch najpopularniejszych w Polsce platformach streamingowych. Dziś wygrywa HBO Max z pięcioma nowościami, jednak Netflix wcale nie pozostaje tak daleko w tyle z dwoma całkowicie świeżutkimi tytułami. Większość serialomaniaków będzie jednak przeszczęśliwa, że w końcu może obejrzeć w Polsce produkcję, o której od kilku tygodni mówi cały świat, dlatego tym razem tytuł „kto ma najlepsze nowości” oddajemy w ręce HBO Max. Platforma ma ponadto dla nas też kilka nowiutkich perełek filmowych, w tym opowieść o Elvisie i Priscilli Presley czy thriller z Jakiem Gyllenhaalem w głównej roli. Jest też coś dla miłośników kryminałów na faktach – Johnny Depp i Forest Whitaker jako policjant i dziennikarz będą próbowali rozwikłać zagadkę morderstw raperów Tupaca Shakura i Notoriusa B.I.G.

Sprawdźcie wszystko, co od dziś na Netflix i HBO Max i poszukajcie czegoś dla siebie.

Netflix kontra HBO Max. Kto ma dziś lepsze nowości?

„Królowa szachów” (Netflix)



Dwunastoletnia Węgierka marzy o podboju zdominowanego przez mężczyzn świata międzynarodowych szachów. Judit Polgár prze na szczyt, a jej celem jest pokonanie mistrza świata – Garriego Kasparowa. Podczas swojej 15-letniej podróży odkrywa, że ani upór, ani genialny umysł nie wystarczą, by zostać jedną z najlepszych szachistek wszech czasów.



„Salvador” (Netflix)



Historia ojca, który odkrywa, że jego córka należy do grupy o profilu neonazistowskim. Aby ją z niej wyciągnąć, musi najpierw zrozumieć, co ją do niej zaprowadziło. Podczas brutalnej ustawki między kibolami dwóch klubów piłkarskich kierowca karetki Salvador Aguirre ratuje swoją ranną córkę Milenę należącą do grupy ultrasów propagującej rasizm, przemoc i homofobię — wartości całkowicie sprzeczne z tymi, które jej wpajał.



„Gorąca rywalizacja” (HBO Max)



Shane Hollander i Ilya Rozanov, hokejowe gwiazdy połączone rywalizacją i pożądaniem, zaczynają od tajnego romansu, który przeradza się w wieloletnią historię miłości.



„Priscilla” (HBO Max)



Porywający film Sofii Coppoli o burzliwym romansie Priscilli Beaulieu i Elvisa Presleya.



„Miasto kłamstw” (HBO Max)



Johnny Depp oraz Forest Whitaker jako policjant i dziennikarz, którzy łączą siły, by rozwiązać sprawę zagadkowych morderstw raperów Tupaca Shakura i Notoriousa B.I.G.



„Dwóch mężczyzn w mieście” (HBO Max)



Po trudnej młodości i 18 latach w więzieniu William odzyskuje wolność i chce zacząć uczciwe życie, lecz przeszłość szybko go dogania.



„W stronę słońca” (HBO Max)



Rok 2057. Ostatnia nadzieja Ziemi to statek kosmiczny z misją dostarczenia ładunku nuklearnego, by rozpalić gasnące słońce.Czytaj też:

