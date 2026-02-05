Filmy nominowane do Oscara na HBO Max. Obejrzyj, zanim padną werdykty

Oscary co roku wyznaczają kierunek światowego kina, nagradzając filmy, które poruszają, prowokują do myślenia i na długo zostają w pamięci widzów. Wśród nominowanych tytułów coraz częściej znajdziemy produkcje dostępne na platformach streamingowych, dzięki czemu seans nagradzanego kina jest na wyciągnięcie ręki.

HBO Max proponuje w tym sezonie kilka wyjątkowych filmów walczących o złotą statuetkę – od autorskiego kina Paula Thomasa Andersona, przez mroczną opowieść Ryana Cooglera, aż po wstrząsający dokument obnażający realia amerykańskiego systemu więziennictwa. Oto oscarowe propozycje, które warto dodać do swojej listy do obejrzenia.

Filmy nominowane do Oscara w 2026 roku. Te obejrzysz na HBO Max

„Jedna bitwa po drugiej”

Scenarzystą, reżyserem i producentem filmu „Jedna bitwa po drugiej” jest Paul Thomas Anderson, znany z hitów „Aż poleje się krew”, „Nić widmo” czy „Mistrz”. Zmęczony życiem rewolucjonista Bob (Leonardo DiCaprio) egzystuje w stanie odurzenia i paranoi w towarzystwie zadziornej, pewnej siebie córki Willi (Chase Infiniti). Kiedy po 16 latach powraca jego śmiertelny wróg (Sean Penn), a córka znika, Bob stara się za wszelką cenę ją odnaleźć. Oboje muszą zmierzyć się z z jego skomplikowaną przeszłością.

„Grzesznicy”

Akcja rozgrywa się w latach 30-tych XX wieku na południu Ameryki. Dwaj bracia bliźniacy Smoke i Stack wracają do rodzinnego miasta, mając nadzieję na nowe, spokojniejsze życie. Za skradzione pieniądze kupują tartak w którym otwierają klub muzyczny z muzyką juke. Ich wielkie nadzieje na nowy początek bardzo szybko zamieniają się w prawdziwy koszmar.

Film został napisany i wyreżyserowany przez Ryana Cooglera („Czarna Pantera”, „Creed: Narodziny legendy”). W podwójnej roli głównej występuje Michael B. Jordan. Wśród obsady zobaczycie także: Hailee Steinfeld, Miles Caton, Jack O’Connell, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson, Omar Miller czy Delroy Lindo.

„Prawo Alabamy”

W wyścigu o jedną z najbardziej znanych i prestiżowych nagród w Hollywood jest też film dokumentalny Andrew Jareckiego i Charlotte Kaufman, który stawia w centrum uwagi więzienie w Alabamie. Więźniowie ujawniają tuszowanie faktów w jednym z najniebezpieczniejszych systemów więziennych w USA.

Czytaj też:

3 nowości od Netflix i 3 hity od HBO Max. Odpalamy od dzisiaj!Czytaj też:

Te trzy nowe filmy na HBO Max warto mieć na radarze. Sporo od mistrza thrillerów