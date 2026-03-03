Tak wyglądała premiera filmu „Peaky Blinders”! Birmingham zmieniło się nie do poznania

Już na dniach na Netflix zadebiutuje film „Peaky Blinders: Nieśmiertelny”, na który czekają miliony fanów na całym świecie. Birmingham to dusza serialu, miasto, które towarzyszy fanom w tej mrocznej i fascynującej podróży od samego początku. Symphony Hall na jeden wieczór wypełniło się dymem, elegancją lat 40. i atmosferą, która pozwoliła poczuć na własnej skórze surowy klimat ulic Birmingham sprzed dekad.

Uroczysta premiera filmu „Peaky Blinders”. Kto pojawił się na wydarzeniu?

Premiera była wielkim świętem wszystkich tych, którzy przez lata budowali legendę „Peaky Blinders”. Na czerwonym dywanie pojawili się zdobywca Oscara Cillian Murphy oraz nowi i powracający członkowie obsady: Rebecca Ferguson, Tim Roth, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck, Jay Lycurgo oraz Thomas Arnold. Wspólnie z nimi premierę filmu celebrowali twórcy: reżyser Tom Harper oraz pomysłodawca i scenarzysta Steven Knight, a także inni, którzy towarzyszyli powstawaniu świata „Peaky Blinders” przez lata.

Ścieżka dźwiękowa zawsze była znakiem rozpoznawczym serii, dlatego na premierze nie mogło zabraknąć artystów współtworzących soundtrack. Pojawili się członkowie zespołów: Fontaines D.C., Girl in the Year Above, Lankum oraz McCluskey. Wieczór uświetniły także gwiazdy sportu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się piłkarze lokalnej dumy – Aston Villa – prywatnie wielcy fani rodziny z Birmingham.

„Peaky Blinders: Nieśmiertelny”. Co wiemy o filmie?

Birmingham, rok 1940. Pośród chaosu rozszalałej wojny Tommy Shelby opuszcza miejsce wygnania, na które z własnej woli się udał, i stawia czoła morderczemu wyzwaniu. Kiedy na szali leży przyszłość jego rodziny i kraju, musi wreszcie zmierzyć się ze swoimi demonami i zdecydować, czy chce zająć się swoim dziedzictwem, czy na zawsze je zniszczyć. Na rozkaz Peaky Blinders…

Obsada: Laureat Oscara Cillian Murphy (Oppenheimer, Ciche miejsce 2); Rebecca Ferguson (Diuna, Dom pełen dynamitu); nominowany do Oscara Tim Roth (Wściekłe psy, Nienawistna ósemka); Sophie Rundle (After the Flood, Gentleman Jack); Ned Dennehy (Winni, Peripheral); Packy Lee (W niebieskich światłach); Ian Peck (Mroczne materie, Robin Hood: Początek); Jay Lycurgo (Steve, Bękart z piekła rodem); nominowany do Oscara Barry Keoghan (Saltburn, Duchy Inisherin) oraz laureat Emmy Stephen Graham (Dojrzewanie, Tysiąc ciosów).

Polska premiera „Peaky Blinders: Nieśmiertelny” już 20 marca 2026 – wyłącznie w Netflix.

