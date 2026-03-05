Eurowizja 2026. Polskie preselekcje już za 2 dni, ale na wyniki poczekacie

Widzowie zobaczą występy polskich kandydatów już 7 marca, jednak na ogłoszenie zwycięzcy będą musieli poczekać. To wyraźna zmiana w stosunku do minionych lat.

Polskie preselekcje 2026 z nowymi zasadami głosowania

Polskie preselekcje do 70. Konkursu Piosenki Eurowizji od początku budzą emocje. Pod koniec 2025 roku część środowiska apelowała do Telewizja Polska o dołączenie do bojkotu Izraela i wycofanie się ze stawki. Nadawca zdecydował się jednak kontynuować proces wyboru reprezentanta. Czterech kandydatów dobrowolnie zrezygnowało z udziału, a następnie ogłoszono krótką listę finalistów.

7 marca o godz. 17:35 na antenie TVP1 zostanie wyemitowany 40-minutowy program z występami uczestników. Tego dnia nie poznamy jednak wyników. Powód jest prosty: wydłużony proces głosowania. Od 28 lutego można oddawać bezpłatne głosy w aplikacji TVP VOD, a po emisji występów ruszy finałowe głosowanie SMS Premium, które potrwa aż do północy.

Uczestnicy preselekcji do Eurowizji 2026

O wyjazd do Wiednia walczą:

Basia Giewont – „Zimna woda”

Stasiek Kukulski – „This too shall pass”

Anastazja Maciąg – „Wild Child”

Piotr Pręgowski – „Parawany Tango”

Jeremi Sikorski – „Cienie przeszłości”

Karolina Szczurowska – „Nie bój się”

Alicja Szemplińska – „Pray”

Ola Antoniak – „Don't you try”

Kiedy poznamy reprezentanta Polski na Eurowizję 2026?

Na oficjalny werdykt nie trzeba będzie czekać tygodniami, ale nawet ta jedna noc to w świecie telewizyjnej rozrywki jak wieczność. Nazwisko reprezentanta Polski na konkurs w Wiedniu zostanie ogłoszone dzień później, 8 marca 2026 roku, w niedzielnym wydaniu programu „Pytanie na śniadanie” w TVP2.

Tegoroczna Eurowizja odbędzie się w Wiedniu. To właśnie tam zwycięzca preselekcji będzie reprezentować Polskę podczas jubileuszowej, 70. edycji konkursu. Muzyczną rywalizację rozłożono na trzy etapy: półfinały odbędą się 12 i 14 maja, a wielki finał zaplanowano na 16 maja 2026 roku.

