Doda uderza do Tuska. Z listą konkretnych postulatów

Sprawa jest poważna, bo dotyczy konkretnych zmian w prawie. Artystka zapowiada, że chce spotkać się z premierem i ma wobec niego jasno sprecyzowane oczekiwania. Lista jest gotowa.

Doda wybiera się do premiera Donalda Tuska

Doda od miesięcy aktywnie angażuje się w działania na rzecz zwierząt. W ostatnim czasie odwiedzała polskie patoschroniska, m.in. w Bytomiu i w Sobolewie.. Brała udział w spotkaniach w Sejmie poświęconych tej tematyce, rozmawiała także z prezydentem Karolem Nawrockim. Kolejnym krokiem ma być rozmowa z premierem Donaldem Tuskiem.

W podcaście „Galaktyka Plotka” artystka wprost zapowiedziała, że planuje wizytę u szefa rządu, gdy zbierze pół miliona podpisów pod swoją inicjatywą. „Jak będę miała pół miliona podpisów, chciałabym tam pójść. Tak jak poszłam do prezydenta [...]” – wyznała.

Gwiazda ma konkretne postulaty

Doda nie zamierza iść na spotkanie z pustymi rękami. „Przede wszystkim chciałabym, żeby ustanowił rzecznika praw zwierząt, który nie będzie połączony z żadną partią. [...] Potrzebna jest taka osoba” – podkreśliła.

To jednak dopiero początek. Wokalistka wskazała też na potrzebę stworzenia organu będącego rejestrem zachipowanych zwierząt w Polsce oraz powiązania go z obowiązkową kastracją i sterylizacją. „Po drugie, chciałabym, żeby był jakiś taki organ, który byłby rejestrem zwierząt zachipowanych w Polsce, ale jednocześnie obowiązywałaby też kastracja i sterylizacja. Dlaczego? Dlatego, że teraz KROPiK (Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów – przyp. red.) wchodzić będzie realnie za pięć lat” – stwierdziła.

Jak zaznaczyła, samo chipowanie nie rozwiąże problemu bezdomności. Poza tym chciałaby także systemu, który obejmie też koty, a którego część budżetu byłaby przeznaczona na kastrację. Co ciekawe, nie wszystko chciała zdradzić w rozmowie. „Chciałabym premiera poprosić o pomoc, żeby dołożył tę rządową kastrację do chipowania, ustanowił rzecznika praw zwierząt, a trzecie to tajemnica” – skwitowała.

