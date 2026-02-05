3 nowości od Netflix i 3 hity od HBO Max. Odpalamy od dzisiaj!

Dzisiejsze premiery to idealna mieszanka dla tych, którzy lubią napięcie, emocje i historie z mocnym punktem zwrotnym. Po jednej stronie — serialowe nowości, w których stawką jest wolność, lojalność i prawda, a bohaterowie muszą walczyć nie tylko z systemem, ale i własną przeszłością. Po drugiej — filmowe hity, które pokazują, jak jeden przypadek może odmienić całe życie albo jak bardzo przeznaczenie nie lubi, gdy ktoś próbuje je oszukać.

Bez zdradzania szczegółów: będzie intensywnie, momentami wzruszająco, a miejscami naprawdę nerwowo. Oto 3 świeże propozycje od Netflixa i 3 obiecujące hity od HBO Max — wszystkie dostępne od dziś.

Nowości na HBO Max i Netflix od 5 lutego. Co dziś warto włączyć?

„Prawnik z lincolna”, 4. sezon (Netflix)



Serial na podstawie bestsellerowych powieściach Michaela Connelly’ego. Czwarty sezon jest adaptacją szóstej książki z serii „Prawnik z Lincolna” zatytułowanej „Prawo niewinności”. Mickey Haller (Manuel Garcia Rulfo) musi zmierzyć się z najtrudniejszą sprawą w karierze. Czy uda mu się udowodnić swoją niewinność w sprawie morderstwa byłego klienta, Sama Scalesa? Aby oczyścić imię szefa, jego zespół musi rozwikłać ostatnią intrygę Sama, co zmusza ich do konfrontacji z prokuraturą okręgową, FBI i duchami z przeszłości Mickeya.



„Lwice” (Netflix)



Pięć kobiet, które znalazły się w trudnej sytuacji, napada na bank w męskich przebraniach. Jeden zastrzyk adrenaliny i 36 280 euro później złodziejki amatorki muszą zacząć życie od nowa. Tylko że teraz po piętach depczą im politycy, policjanci i gangsterzy — nikt z nich nie podejrzewa jednak, że bandą najemników była grupa kobiet, które mówią na siebie „Lwice”.



„Zdemaskowani” (Netflix)



Dawni szpiedzy, Simon i Meret, prowadzą kryjówkę w sercu Berlina. Gdy ponownie zaczyna nad nimi wisieć niebezpieczeństwo, o którym myśleli, że już dawno zniknęło, muszą się ukrywać przed zabójcami, rosyjskimi agentami, BND, byłymi kochankami i całą masą ludzi, których skrzywdzili, próbując jednocześnie nie dopuścić do rozpadu swojego małżeństwa.



„Nieoczekiwane szczęście” (HBO Max)



Grace znajduje w nowym mieście wiadomość od uczennicy szukającej przyjaciółki. Odpisuje jej, co uruchamia serię wydarzeń, które zmieniają życie trzech osób.



„Władcy umysłów” (HBO Max)



Wciągający thriller z Mattem Damonem oraz Emily Blunt w rolach kochanków, którzy próbują walczyć z przeznaczeniem.



„Slumdog. Milioner z ulicy” (HBO Max)



Jamal Malik, 18-letni sierota z slumsów Mumbaju, jest o krok od wygrania 20 mln rupii w indyjskim „Milionerach”.Czytaj też:

