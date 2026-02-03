Te trzy nowe filmy na HBO Max warto mieć na radarze. Sporo od mistrza thrillerów
„Bez gwałtownych ruchów”
Trzy dobre filmy właśnie wpadły do biblioteki HBO Max. To trzy różne historie na trzy zupełnie inne nastroje – jednak każda z nich jest warta uwagi.

Na HBO Max pojawiły się trzy tytuły, obok których trudno przejść obojętnie. Dwa z nich wyszły spod ręki Stevena Soderbergha („The Knick”, „Erin Brockovich”) – reżysera, który z równą swobodą porusza się w świecie kina gatunkowego, co kameralnych historii o relacjach międzyludzkich. Trzeci film to z kolei poruszający dramat coming-of-age, który zdobył uznanie widzów i krytyków za szczerość i aktualność tematu. Od dusznego kryminału noir, przez inteligentną komedię z gwiazdorską obsadą, aż po emocjonalną opowieść o dorastaniu i przyjaźni – te premiery to solidny powód, by spędzić wieczór przed ekranem.

Trzy nowości na HBO Max, które warto obejrzeć

„Bez gwałtownych ruchów” – thriller

Kryminał neo-noir, osadzony w Detroit w 1954 roku. Historia opowiada o grupie przestępców, którzy zostają wrobieni podczas prostej misji zastraszenia księgowego. Współpracują, by odkryć zleceniodawców, wplątując się w intrygę motoryzacyjną. W głównych rolach Don Cheadle, Benicio del Toro, David Harbour.

„Niech gadają” – komedia z Meryl Streep w głównej roli

Kadr z filmu „Niech gadają”

Film opowiada historię znanej autorki (Meryl Streep), która wraz przyjaciółkami (Candice Bergen oraz Dianne Wiest) wyrusza w podróż, aby się zabawić i wyleczyć stare rany. Dołącza do nich siostrzeniec pisarki (Lucas Hedges), który wciąż sprzecza się z kobietami, a także z jej nowa agentka (Gemma Chan), która za wszelką cenę próbuje dowiedzieć czegokolwiek o jej następnej książce.

„Test na przyjaźń” – dramat, coming of age

Kadr z filmu „Test na przyjaźń”

Siedemnastoletnia Veronica (Haley Lu Richardson) nigdy nie przypuszczała, że zechce oblać w życiu jakiś egzamin. Wszystko do czasu, kiedy widzi dodatni wynik testu ciążowego. Nagle perspektywa obiecującej przyszłości na prestiżowej uczelni staje się bardzo odległa, a dziewczyna musi zmierzyć się z decyzją, przed którą miała nigdy nie stanąć. Veronica rusza w trzydniową podróż do Nowego Meksyku ze swoją byłą najlepszą przyjaciółką, Bailey (Barbie Ferreira). Podczas wyprawy nastolatki odkrywają, że czasem najważniejszą decyzją, jaką można podjąć w życiu, jest ta dotycząca wyboru przyjaciół.

