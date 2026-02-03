Te trzy nowe filmy na HBO Max warto mieć na radarze. Sporo od mistrza thrillerów

Na HBO Max pojawiły się trzy tytuły, obok których trudno przejść obojętnie. Dwa z nich wyszły spod ręki Stevena Soderbergha („The Knick”, „Erin Brockovich”) – reżysera, który z równą swobodą porusza się w świecie kina gatunkowego, co kameralnych historii o relacjach międzyludzkich. Trzeci film to z kolei poruszający dramat coming-of-age, który zdobył uznanie widzów i krytyków za szczerość i aktualność tematu. Od dusznego kryminału noir, przez inteligentną komedię z gwiazdorską obsadą, aż po emocjonalną opowieść o dorastaniu i przyjaźni – te premiery to solidny powód, by spędzić wieczór przed ekranem.

Trzy nowości na HBO Max, które warto obejrzeć

„Bez gwałtownych ruchów” – thriller

Kryminał neo-noir, osadzony w Detroit w 1954 roku. Historia opowiada o grupie przestępców, którzy zostają wrobieni podczas prostej misji zastraszenia księgowego. Współpracują, by odkryć zleceniodawców, wplątując się w intrygę motoryzacyjną. W głównych rolach Don Cheadle, Benicio del Toro, David Harbour.

„Niech gadają” – komedia z Meryl Streep w głównej roli

Film opowiada historię znanej autorki (Meryl Streep), która wraz przyjaciółkami (Candice Bergen oraz Dianne Wiest) wyrusza w podróż, aby się zabawić i wyleczyć stare rany. Dołącza do nich siostrzeniec pisarki (Lucas Hedges), który wciąż sprzecza się z kobietami, a także z jej nowa agentka (Gemma Chan), która za wszelką cenę próbuje dowiedzieć czegokolwiek o jej następnej książce.

„Test na przyjaźń” – dramat, coming of age

Siedemnastoletnia Veronica (Haley Lu Richardson) nigdy nie przypuszczała, że zechce oblać w życiu jakiś egzamin. Wszystko do czasu, kiedy widzi dodatni wynik testu ciążowego. Nagle perspektywa obiecującej przyszłości na prestiżowej uczelni staje się bardzo odległa, a dziewczyna musi zmierzyć się z decyzją, przed którą miała nigdy nie stanąć. Veronica rusza w trzydniową podróż do Nowego Meksyku ze swoją byłą najlepszą przyjaciółką, Bailey (Barbie Ferreira). Podczas wyprawy nastolatki odkrywają, że czasem najważniejszą decyzją, jaką można podjąć w życiu, jest ta dotycząca wyboru przyjaciół.

