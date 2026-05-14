Serialowy hit wpada do Polski. Thriller psychologiczny z mrocznym klimatem

Zaginięcie nastolatki, spirytystyczny seans i małe miasteczko, które od niemal trzech dekad żyje jedną historią. „Co się stało z Gracie Darling”,nowy serial, który trafił do CANAL+, miesza kryminał z psychologicznym dramatem i klimatem lokalnej legendy, od której mieszkańcy nie potrafią się uwolnić.

„Co się stało z Gracie Darling”. Tajemnica sprzed lat uruchamia lawinę i budzi dawne traumy

Akcja sześcioodcinkowego serialu rozpoczyna się niemal trzydzieści lat po zaginięciu tytułowej Gracie Darling. Nastolatka znika bez śladu podczas seansu spirytystycznego organizowanego przez grupę przyjaciółek w niewielkim australijskim miasteczku.

Z biegiem lat historia dziewczyny staje się lokalną legendą i częścią folkloru. Mieszkańcy doskonale znają szczegóły zaginięcia, a młodzi ludzie odtwarzają wydarzenia sprzed lat podczas spotkań i zabaw. W trakcie jednego z nich dochodzi jednak do kolejnego zaginięcia, które uruchamia lawinę nowych pytań.

Do rodzinnych stron wraca Joni Gray, najbliższa przyjaciółka Gracie z czasów dzieciństwa. Kobieta pracuje dziś jako psycholożka, ale nadal zmaga się z traumą po wydarzeniach sprzed lat.

Joni zaczyna podejrzewać, że nowe zaginięcie może mieć związek z dawną sprawą. Razem z lokalnym śledczym rozpoczyna własne dochodzenie, próbując odkryć prawdę i zakończyć wieloletnie spekulacje, które odcisnęły piętno na całej społeczności.

Nowy serial Canal+ to thriller psychologiczny z mrocznym klimatem

„Co się stało z Gracie Darling” balansuje między thrillerem kryminalnym a dramatem psychologicznym. Twórcy skupiają się nie tylko na śledztwie, ale także na pamięci, traumie i wpływie przeszłości na życie mieszkańców małego miasta.

Za reżyserię odpowiada Jonathan Brough, a scenariusz stworzyła Miranda Nation, znana z pracy przy serialu Undertow. W główną bohaterkę wcieliła się Morgana O'Reilly. Na ekranie towarzyszy jej także Harriet Walter, znana widzom między innymi z seriali Succession oraz Ted Lasso.

Serial „Co się stało z Gracie Darling” można oglądać w CANAL+ od 14 maja. Kolejne odcinki będą pojawiały się na platformie co tydzień.

