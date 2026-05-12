Nowy, mocny thriller Jana Komasy w końcu wada do sieci! Hollywoodzka śmietanka w obsadzie

Diane Lane, nominowana do Oscara za rolę w „Niewiernej”, Kyle Chandler, którego oglądaliśmy w „Wilku z Wall Street”, Daryl McCormak, który zyskał popularność rolą u boku Emmy Thompson w „Powodzenia, Leo Grande” – to tylko kilka najważniejszych nazwisk z obsady „Rocznicy”, pierwszego amerykańskiego filmu Jana Komasy. To też pierwszy film, w którym Hollywood zrealizowało w pełni polski koncept. Teraz obejrzymy go w sieci.

Film „Rocznica” od twórcy głośnej „Sali samobójców” czy nominowanego do Oscara „Bożego ciała”, miał premierę w 2022 roku. Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński Jr., mający na koncie realizacje m.in. do filmów „Wołyń”, „Cicha noc”, „Bogowie”, „Wesele” czy „Hiacynt”. Reżyser opowiada tę historię wraz z Lori Rosene-Gambino, której scenariusz „The Murderer Among Us”, będący dogłębną analizą burzliwej historii powstania filmu „M – Morderca” Fritza Langa, został uznany za jeden z 50 najlepszych dostępnych scenariuszy według „Total Film”.

Nowy film Jana Komasy z zagraniczną obsadą wpada do sieci! Kiedy i gdzie go obejrzymy?

„Rocznica” to prowokujący thriller o bardzo zżytej rodzinie, która rok po roku coraz widoczniej rozpada się, gdy w kraju zaczyna się rozprzestrzeniać nowy ruch społeczny o nazwie „Zmiana”. Historia ta łączy osobistą tragedię ze społeczną diagnozą czasów. To niezapomniana podróż w głąb najciemniejszych obaw o przyszłość Ameryki.

Gdy pewnego pięknego popołudnia podczas przyjęcia z okazji 25-tej rocznicy ślubu, syn Ellen i Paula przedstawia im swoją nową dziewczynę, nikt nie podejrzewa, że to początek końca tej szczęśliwej rodziny. Owa nowa narzeczona to Liz, dawna studentka Ellen, wydalona przed laty z uczelni za radykalne poglądy. Pod uroczą powierzchownością skrywa wielkie ambicje, ale żadnych skrupułów. Z każdą kolejną rocznicą wpływ Liz na rodzinę staje się coraz większy i coraz bardziej destrukcyjny, a wylansowana przez nią nowa ideologia nazywana „Zmianą” zdobywa coraz szerszy rozgłos. Skrywane dotąd rodzinne konflikty nabierają nowej mocy, podczas gdy kraj staje nad krawędzią przepaści.

W obsadzie filmu znalazły się najważniejsze i najgorętsze nazwiska Hollywood. Oprócz wspomnianych Lane, Chandlera i McCormaka są to: Zoey Deutch (Samanta z „Zanim odejdę”), Madeline Brewer (Janine Lindo z „Opowieści podręcznej”), Phoebe Dynevor (Daphne z „Bridgertonów” i Emily z „Fair Play”), Mckenna Grace (Phoebe z „Pogromców duchów”) oraz Dylan O’Brien (Thomas z „Więźnia Labiryntu”).

Film „Rocznica” Jana Komasy od 23 maja obejrzymy w serwisie CANAL+.

