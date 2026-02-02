To miniserial idealny? 6 mocnych odcinków i błyskotliwa fabuła

To jeden z miniseriali, które zostają w pamięci na długo. Zainspirowany filmem Davida Cronenberga z 1988 roku o tym samym tytule, „Nierozłączne” to psychologiczny thriller, w którym Rachel Weisz, jedna z najpiękniejszych aktorek Hollywood, znana z „Lobster” czy „Faworyty”, wciela się w bliźniaczki, pokazując, że i w telewizyjnych produkcjach potrafi zachwycać.

6-odcinkowa perełka Prime Video. O czy jest serial „Nierozłączne”?

Weisz wciela się tu w bliźniaczki Elliot i Beverly Mantle, dwie ginekolożki o zupełnie różnych temperamentach, które łączy wszystko: wspólna klinika, mieszkanie, a nawet miłosne skomplikowania. Ich relacja zmienia się na oczach widza — od głębokiej więzi i wzajemnego podziwu po rywalizację, która staje się niebezpieczna zarówno dla nich, jak i dla otoczenia. To intensywna, prowokująca historia o ambicji, obsesji i granicach etyki w medycynie, okraszona dawką mrocznej psychologii i momentów, które zapadają w pamięć.

„Rachel Weisz jest wspaniała w każdej z dwóch ról. Świetny klimat i jeszcze lepsza historia o macierzyństwie, roli kobiet i nierozerwalnej więzi rodzeństwa”; „Bomba, owacje! Chyba życiowa rola Rachel, opłacało się czekać długie lata na wykucie potencjału, całość 15/10, jestem pod ogromnym wrażeniem”; „Pomysłowe odświeżenie i udana feminizacja pozycji sprzed lat. Momentami traci tempo, ale całość broni się futurystycznym klimatem i podwójną Rachel Weisz”; „Rewelacyjny. Obłędna gra Rachel Weisz”; „Tak chore i poryte, jakby nakręcił to sam Cronenberg. Rachel Weisz – mistrzostwo świata” – czytamy wśród komentarzy widzów, którzy seans już mają za sobą.

Miniserial błyszczy również obsadą: Jennifer Ehle, Emily Meade, Poppy Liu i Britne Oldford tworzą wokół Weisz fascynujący świat postaci, które są równie intrygujące co same bliźniaczki. To co wyróżnia serial, to przede wszystkim sposób, w jaki Rachel Weisz buduje jednocześnie dwie postacie. Elliot i Beverly są wyraźnie różne, a jednocześnie realistycznie splecione więzami bliźniaczej więzi. Jej kreacja została doceniona przez krytyków – aktorka zdobyła nominacje do Złotych Globów, Emmy i otrzymała nagrodę Satelita oraz Gotham.

To serial, który porusza aktualne tematy, zaskakuje dramatyzmem i nie boi się przekraczać granic, a przy tym idealnie wpisuje się w format miniserialu, który można obejrzeć w całości bez długiego oczekiwania. Jeśli szukasz czegoś intensywnego i błyskotliwego, „Nierozłączne” na Prime Video są propozycją obowiązkową.

Czytaj też:

Zatrzęsienie nowości na Netflix. W tym tygodniu same sztosy!Czytaj też:

„Bezkonkurencyjny” — tak mówią o tym polskim miniserialu. Zdeklasował konkurencję