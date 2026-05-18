„Połknęłam w 2 dni”. Solidny kryminał z Prime Video wciąga widzów

„Ballard” kontynuuje adaptację bestsellerowych powieści Michaela Connelly’ego (twórcy postaci Harry'ego Bosha), przedstawiając losy detektyw Renée Ballard (Maggie Q), która staje na czele nowo utworzonego, słabo finansowanego wydziału spraw niewyjaśnionych w LAPD.

Prime Video z serialowym kryminałem, który warto obejrzeć. „Połknęłam w 2 dni”

Renée Ballard z empatią i niezłomną determinacją podejmuje się rozwiązywania najtrudniejszych, dawno zapomnianych zbrodni w Los Angeles. Odkrywając kolejne warstwy przestępstw sięgających dekad wstecz — w tym serię morderstw popełnionych przez seryjnego zabójcę oraz śledztwo w sprawie niezidentyfikowanej ofiary — odkrywa niebezpieczny spisek sięgający samego serca policji. W walce o prawdę wspiera ją zespół ochotników oraz emerytowany detektyw Harry Bosch (Titus Welliver). Renée Ballard musi stawić czoła osobistym traumom, zawodowym wyzwaniom i śmiertelnym zagrożeniom, by odkryć to, co ukryte.

Serial wysoko ocenili zarówno widzowie jak i krytycy. „Bardzo dobry i ciekawy serial. Dobrze skonstruowana fabuła, interesujące śledztwa, zwroty akcji i świetna główna bohaterka”; „8,5 bo świetny serial, dobrze przemyślany, zwroty akcji, intrygi takie, że połknęłam w 2 dni. Do tego znakomita detektyw, lubię tą aktorkę no i jest nawet Harry Bosch..wow”; „Dobra obsada, sprawny rytm opowieści. Bardzo ciekawa ewolucja ekranowej wersji tego literackiego uniwersum”; „Po apokalipsie zostaną tylko karaluchy i seriale policyjne. Angażujące śledztwo i fajny zestaw bohaterów, z kilkoma przyjemnymi występami gościnnymi w tle” – piszą.

Cały pierwszy sezon serialu „Ballard” (10 odcinków), dostępny jest na Prime Video. Premiera kolejnej odsłony zaplanowana jest na 2026 rok.

Czytaj też:

Ten serial to połączenie „Mindhuntera” i „Ostrych przedmiotów”. 8-odcinkowa petardaCzytaj też:

HBO Max „umie” w dobre zakończenia seriali. To 10 uważanych za najbardziej satysfakcjonujące