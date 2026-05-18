25 genialnych filmów, które w 2026 roku skończą 25 lat. Czas leci bezlitośnie

Są takie momenty, kiedy człowiek nagle orientuje się, że czas minął zdecydowanie szybciej, niż powinien. Jednym z nich jest odkrycie, że filmy, na których wychowało się całe pokolenie widzów, właśnie kończą 25 lat. Tak. Od premier wielu absolutnie kultowych produkcji minęło już ćwierć wieku. I trudno nie poczuć się przy tym odrobinę staro.

To był wyjątkowy rok dla kina. Właśnie wtedy narodziły się franczyzy, które do dziś dominują popkulturę. „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” rozpoczął jedną z największych serii fantasy w historii, Peter Jackson pokazał światu „Władcę Pierścieni”, a „Szybcy i wściekli” nieoczekiwanie zamienili uliczne wyścigi w globalne filmowe imperium. Ale 2001 rok to nie tylko wielkie blockbustery. To również moment triumfu animacji dzięki „Shrekowi”, a także czas świetnych thrillerów, ambitnego kina science fiction i produkcji, które początkowo były niedoceniane, by po latach stać się kultowymi klasykami. Przypominamy 25 filmów, które najlepiej pokazują, jak niezwykłym rokiem dla kina był 2001.

„Shrek”



W bagnie żył olbrzym Shrek, którego cenna samotność została nagle zakłócona inwazją dokuczliwych postaci z bajek. Ślepe myszki buszują w zapasach olbrzyma, zły wilk sypia w jego łóżku, a trzy świnki buszują po jego samotni. Wszystkie te postaci zostały wypędzone ze swego królestwa przez złego Lorda Farquaada.

„Władca pierścieni: Drużyna pierścienia”



Wspierany przez odważną drużynę przyjaciół, Frodo Baggins wyrusza na niebezpieczną wyprawę, aby zniszczyć legendarny Pierścień Władzy w ogniu Góry Przeznaczenia, aby nie dostał się on w posiadanie złego Lorda Saurona. Zadziwiająca przygoda rozpoczyna się wraz z pierwszą częścią trylogii przeniesionej na ekran przez reżysera / scenarzystę Petera Jacksona, która raz na zawsze zmieniła pojęcie filmu fantasy. Ta pełna fantazji podróż w głąb Śródziemia J.R.R. Tolkiena była nominowana do 13 Nagród Akademii, z czego zdobyła 4 statuetki, w tym za Najlepszy film.

„Piękny umysł”



Rok 1947, prestiżowy Uniwersytet Princeton. John Nash (Russell Crowe) to matematyczny geniusz, który tworzy teorię gier. Myśl ta rewolucjonizuje ekonomię i doprowadza do podważenia doktryny Adama Smitha. Przed młodym naukowcem świat staje otworem. Otrzymuje on dobrze płatną rządową posadę i poznaje Alicię (Jennifer Connelly). Z czasem jednak lekarze diagnozują u niego zaawansowaną schizofrenię. John i jego żona muszą stawić czoła tej trudnej chorobie.

„Hannibal”



Dr Hannibal Lecter wraca do Ameryki, by odnowić kontakt z agentką Starling. Jego śladem podąża okaleczony przez niego i pałający żądzą zemsty Mason Verger.

„Legalna blondynka”



Porzucona Elle postanawia odzyskać utraconą miłość, udowadniając byłemu chłopakowi, że jest równie błyskotliwa jak on. W tym celu rozpoczyna studia prawnicze.



„Harry Potter i Kamień Filozoficzny”



Harry Potter (Daniel Radcliffe) to na pozór zwyczajny chłopiec mieszkający u swojego wujostwa na Privet Drive 4, w komórce pod schodami. W dzień swoich jedenastych urodzin izolowany od świata młodzieniec dowiaduje się od wielkiego, ale przemiłego Hagrida, że jest czarodziejem i od urodzenia jest zapisany do elitarnej szkoły dla czarodziejów. Ta informacja wywraca do góry nogami dotychczasowe życie Harry’ego, a niewyjaśnione sytuacje nabierają nowego sensu. Okazuje się, że rodzice chłopca także byli czarodziejami i wcale nie zginęli w wypadku samochodowym lecz zostali zabici przez najpotężniejszego czarnoksiężnika wszech czasów, Lorda Voldemorta. 11-latek dowiaduje się także, że jest jedyną osobą, która przeżyła jego atak. Wyruszając do nowej szkoły chłopiec nie zdaje sobie sprawy, że Voldemort wcale się nie poddał i nadal pragnie jego śmierci…

„Potwory i spółka”



Wyborowy straszak Sulley i jego gadatliwy asystent Mike pracują w firmie Potwory i spółka – wielkiej fabryce, gdzie dziecięcy krzyk przerabia się na energię napędzającą miasto Monstropolis. Dla potworów nie ma nic straszniejszego, niż toksyczne ludzkie dziecko, więc gdy Mike i Sulley przypadkiem wpuszczą małą dziewczynkę do swojego świata, wpadną w poważne tarapaty. Przy okazji odkryją koszmarną intrygę i wspólnie będą musieli pokonać wiele przeszkód, by odesłać dziecko bezpiecznie do domu.

„Moulin Rouge”



Olśniewająca wizualnie opowieść o miłości, filmowa pochwała, prawdy, wolności i piękna. Nicole Kidman lśni najjaśniejszym blaskiem w roli Satine - pięknej kurtyzany i zachwycającej gwiazdy najsłynniejszego i najbardziej skandalizującego nocnego klubu Paryża przełomu wieków - Moulin Rouge. Młody poeta, Christian (Ewan McGregor) opuszcza swój rodzinny dom i przenosi się na Montmartre, gdzie poznaje Henri Toulouse-Lautreca, który wprowadza go w świat paryskiej bohemy. W sławnym kabarecie Moulin Rouge Christian poznaje jego największą gwiazdę - Satine - tancerkę, piosenkarkę i kurtyzanę, w której kochają się wszyscy męscy bywalcy klubu. Satine nie chce być tancerką, marzy by zostać prawdziwą aktorką. Książę Worcester godzi się sfinansować kosztowną rewię z jej udziałem po warunkiem, że Satine zostanie jego kochanką. Satine jest natomiast zakochana w Christianie...

„Amelia”



Amelia jest bardzo nieśmiałą, wrażliwą osobą. Pracuje jako kelnerka w jednej z kawiarenek i wynajmuje mieszkanie w dzielnicy Montmartre. Chcąc sprawić, by inni poczuli się bardziej szczęśliwi, wymyśla wiele misternych intryg, np. próbuje odnaleźć dorosłego właściciela pudełka z dziecięcymi zabawkami, które znajduje w swoim mieszkaniu, obmyśla genialny plan, by rozbawić ojca, kradnąc jego ulubionego krasnala ogrodowego. Przyjdzie jednak moment, kiedy Amelia będzie musiała zająć się własnym losem i własnym szczęściem. Znajdzie miłość w równie nieśmiałym jak ona młodym Nino.



„Szybcy i wściekli”



Szybcy i wściekli to dynamiczna historia osadzona w Los Angeles, w realiach bezwzględnego świata nielegalnych wyścigów samochodowych, w których zwycięstwo oznacza klucz do władzy. Paul Walker wciela się w postać Briana, młodego policjanta prowadzącego śledztwo w sprawie serii sensacyjnych porwań ciężarówek. Przenika do drużyny charyzmatycznego Dominica (Vin Diesel) - jednego z głównych podejrzanych. Tymczasem ten niebezpieczny, kipiący adrenaliną świat coraz bardziej fascynuje Briana. Wkrótce nadchodzi moment, kiedy musi podjąć decyzję, komu pozostanie lojalny.

„Dziennik Bridget Jones”



U progu nowego roku 32-letnia Bridget Jones postanawia wziąć swoje sprawy w swoje ręce - i zaczyna prowadzić intymny dziennik. Ma on wszelkie szanse stać się bestsellerem, bo Bridget ma wyrobione zdanie na temat mężczyzn, seksu, aerobiku, jedzenia i wszystkiego, czym żyje współczesna kobieta, a co najważniejsze - wali prawdę prosto z mostu i niczego nie owija w bawełnę. Chcesz rozpocząć nowe życie? Zaufaj Bridget - zacznij prowadzić dziennik!

„Inni”



Koniec II wojny światowej. Grace (Nicole Kidman) wraz z dwójką dzieci mieszka w pięknym wiktoriańskim dworze. Chłopiec i dziewczynka cierpią na rzadką chorobę, fotofobię - alergię na światło słoneczne. W ponurym domu obowiązują bezlitosne reguły: dom jest zawsze pogrążony w półmroku, a drzwi nie wolno otwierać nie zamknąwszy uprzednio wszystkich innych. Nagle dzieją się bardzo dziwne rzeczy. Czemu służba opuszcza dom w niewyjaśnionych okolicznościach? Dlaczego córka opowiada o dziwnych postaciach krążących po domu i dlaczego Grace ma wrażenie, że nie są to dziecinne fantazje?

„Ocean's Eleven: Ryzykowna gra”



Sukces tej stylowej komedii to talent zdobywcy Nagrody Akademii, reżysera Stevena Soderbergha i gwiazdy, które swoją wielkością mogłyby rozświetlić całe Las Vegas. George Clooney wciela się w rolę Danny'ego Oceana, który wprowadza swoich sprytnych kompanów w tajniki nie lada wyzwania - skoku jednocześnie na trzy kasyna w Vegas, których właścicielem jest spotykający się z ex-żoną Danny'ego (Julia Roberts) magnat (Andy Garcia). Danny'emu pomagają szuler (Brad Pitt), kieszonkowiec (Matt Damon), krupier blackjacka (Bernie Mac), naciągacz (Carl Reiner) i wiele innych, mocno zarysowanych postaci. Wchodzisz w to, czy nie?

„Mulholland Drive”



Film łączy w sobie elementy thrillera, noir i surrealistycznego kina. Fabuła skupia się na historii młodej kobiety, która traci pamięć po wypadku samochodowym na Mulholland Drive w Los Angeles. Z pomocą nowo poznanej przyjaciółki, próbuje odkryć swoją tożsamość, co prowadzi do serii zagadek, tajemniczych postaci i nieoczekiwanych zwrotów akcji.

„Vanilla Sky”



Milioner zadurza się w dziewczynie przyjaciela. Tym samym ściąga na siebie gniew swojej dotychczasowej kochanki.

„K-PAX”



Doktor Mark Powell (Jeff Bridges) od lat pracuje w renomowanej klinice psychiatrycznej na Manhattanie. Jego życie, zawodowe zaczyna być już nużąco monotonne, gdy pewnego dnia policja przyprowadza mu nowego pacjenta. Nie ma przy sobie żadnych dokumentów, nikt nic o nim nie wie, a on sam twierdz, że przyleciał z planety K-Pax. Zaintrygowany osobowością nowego pacjenta Powell próbuje zgłębić jego tajemnicę. Na skutek kolejnych niezwykłych wydarzeń zaczyna poważnie brać pod uwagę ewentualność, że istotnie pochodzi on z odległej planety.



„Donnie Darko”



Kim jest Donnie Darko? W szkole - nastoletnim outsiderem. W domu - chłopakiem zmagającym się z problemami psychicznymi. W snach - wybrańcem odwiedzanym przez wielkiego, mrocznego królika o imieniu Frank. Ten ostatni twierdzi, że świat skończy się już niedługo. A kiedy sny zaczynają wkraczać do rzeczywistości, Donnie staje przed pytaniami większymi niż życie: o czas, przeznaczenie i naturę całego świata.



„Dzień próby”



Świeżo upieczony gliniarz Jake Hoyt marzy, by łapać kryminalistów. Chce stać po stronie prawa, nie przypuszcza jednak, jak wielkie wyzwanie szykuje dla niego los. Jego partnerem przez najbliższe 24 godziny ma być bowiem Alonzo Harris, tajniak bardziej niebezpieczny od najgorszego bandyty.

„Pamiętnik księżniczki”



Baśniowa opowieść o nieśmiałej nastolatce z Ameryki, która odkrywa, że jej ojciec - którego nigdy nie znała - był władcą małego królestwa w Europie. Mia Thermopolis (Anne Hathaway) jest bystrą, lecz nieśmiałą nastolatką jakich wiele. Mieszka w San Francisco z matką, malarką Helen (Caroline Goodall - "Lista Schindlera", "W sieci"), a jej jedyną przyjaciółką jest koleżanka z klasy, Lilly (Heather Matarazzo - "Adwokat diabła", "Klub 54"). Nieoczekiwanie w życiu Mii pojawia się dystyngowana królowa Clarisse Renaldi (Julie Andrews - "Dźwięki muzyki", "Mary Poppins"), która oświadcza zdumionej dziewczynie, że jest... jej rodzoną babką. Okazuje się bowiem, że Mia jest córką króla niewielkiego europejskiego państewka Genovii i spadkobierczynią tronu.

„Kate i Leopold”



Baśń o kobiecie i mężczyźnie, których losy niespodziewanie splatają się ze sobą w Nowym Jorku, mimo, że dzieli ich spora różnica wieku, bo... ponad sto lat.To spotkanie sprawi, że cały ich świat i system wartości, w który dotąd niezachwianie wierzyli, nagle stanie na głowie, a oni sami będą musieli od nowa odpowiedzieć sobie na pytanie, kim są i co jest w ich życiu najważniejsze.

„Helikopter w ogniu”



Wybitny reżyser Ridley Scott ("Gladiator", "Hannibal") i słynny producent Jerry Bruckheimer ("Pearl Harbor", "Armagedon") przedstawiają prawdziwą opowieść o odwadze, męstwie i skomplikowanych realiach współczesnej wojny. W rolach głównych wystąpili znakomici aktorzy: Josh Hartnett ("Pearl Harbor"), Ewan McGregor ("Moulin Rouge"), Tom Sizemore ("Szeregowiec Ryan"), Eric Bana ("Troja"), William Fichtner ("Gniew Oceanu"), Ewen Bremner ("Przekręt") i Sam Shepard ("Kod dostępu"). W 1993 r. do Somalii wysłano elitarne oddziały amerykańskich żołnierzy. Powierzono im kluczową misją pojmania miejscowego dygnitarza wojskowego, pod którego rządami zmarły z głodu setki tysięcy Somalijczyków. Operacja nie powiodła się i Amerykanie zmuszeni byli walczyć o życie stawiając czoła przeważającym siłom wroga.

„Wróg u bram”



Druga wojna światowa. Pod Stalingradem toczy się zażarta walka. Osławiony swoimi snajperskimi wyczynami Rosjanin Wasilij Zajcew (Jude Law) podstępnie eliminuje wrogów. Wieść o jego wyczynach dociera do obozu najeźdźcy, gdzie powstaje plan rozprawienia się z groźnym przeciwnikiem. W rezultacie dochodzi do pojedynku Zajcewa z najlepszym strzelcem niemieckim, majorem Königiem (Ed Harris). Dwóch żołnierzy zaczyna prowadzić ze sobą dramatyczną walkę, której tłem są historyczne wydarzenia znad Wołgi.

„A.I. Sztuczna inteligencja”



Jest wiek XXI. Zasoby naturalne wyczerpują się w zastraszającym tempie, a Ziemi grozi zagłada. Znaczną część jej mieszkańców stanowią roboty, które w wyglądzie zewnętrznym niczym nie różnią się od ludzi. Powstają coraz to nowe formy robotów - sztucznych inteligencji. Jednym z nich jest mały chłopiec android, który wyrusza w emocjonalną podróż. Chce się dowiedzieć, czy może być czymś więcej niż maszyną. On kocha i chce być kochanym.

„Pearl Harbor”



Rafe (Ben Affleck) i Danny (Josh Hartnett) są przyjaciółmi, którzy służą w lotnictwie. Rafe zakochuje się z wzajemnością w pięknej pielęgniarce ze szpitala wojskowego Evelyn (Kate Beckinsale). Mężczyzna zostaje jednak wysłany do Europy, aby wziąć udział w bitwie o Anglię. Wkrótce przychodzi wiadomość o jego śmierci. Zrozpaczeni Evelyn i Danny zostają przeniesieni do Pear Harbor na Hawajach. Kilka miesięcy później para nawiązuje romans…

„Poranek kojota”



Kuba (Maciej Stuhr), młody niespełniony rysownik komiksów, zakochał się w młodej i ślicznej piosenkarce Noemi (Karolina Rosińska), z wzajemnością. Nie wie jednak, że chłopak Noemi, niejaki Brylant (Michał Milowicz), nie lubi konkurencji. Co gorsza, Brylant jest winny sporą sumę pieniędzy gangsterowi Dzikiemu (Janusz Józefowicz) i małżeństwo z Noemi poważnie podreperowałoby jego budżet. Także bogatemu ojczymowi dziewczyny, niejakiemu Prezesowi (Tadeusz Huk), niezbyt podoba się fakt, że dziewczyna spotyka się z Kubą. A ci, co zadrą z Prezesem, kończą jako pokarm dla lwów w zoo. Przekonał się o tym przed laty ojciec Noemi... Kuba wpada więc w niezłą kabałę. A ponieważ nie jest kojotem, musi wymyślić inny - niż odgryzienie sobie ręki - sposób na wydostanie się z opresji... Czytaj też:

