Hity tygodnia na Netflix i HBO Max. Co oglądać w weekend?

Nadszedł upragniony weekend, a to najlepszy moment, by sprawdzić, co nowego warto dorzucić na listę „do obejrzenia”. Netflix i HBO Max w tym tygodniu naprawdę się postarały — na listach najpopularniejszych pojawiło się aż 19 tytułów, obok których trudno przejść obojętnie. Są długo wyczekiwane premiery, mocne powroty znanych historii, kino nagradzane i doceniane przez widzów, a także propozycje idealne na lekki seans po ciężkim tygodniu.

To zestaw dla każdego: dla fanów serialowych maratonów, miłośników kina akcji, thrillerów i horrorów, ale też dla tych, którzy w weekend wolą coś spokojniejszego, bardziej refleksyjnego albo po prostu kultowego. Niezależnie od tego, czy planujesz jeden wieczór przed ekranem, czy całe dwa dni z pilotem w ręku — tutaj znajdziesz inspiracje, które pomogą podjąć decyzję bez długiego scrollowania.

19 perełek tego tygodnia. Polacy masowo oglądali to na Netflix i HBO Max

„Ludzie, których spotykamy na wakacjach” (Netflix)



Poppy to wolny duch. Alex lubi planować. Po latach wspólnych wakacji tych zupełnie do siebie niepodobnych dwoje zastanawia się, czy mogliby się w sobie zakochać.



„Łup” (Netflix)



Grupa policjantów z Miami odkrywa w zapuszczonej melinie miliony dolarów, co szybko sprawia, że tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się ludzie z zewnątrz, wszystko staje pod znakiem zapytania — i nie wiadomo już, komu można zaufać.



„Porwanie: Elizabeth Smart” (Netflix)



Wcześnie nad ranem 5 czerwca 2002 r. 14-letnia Elizabeth Smart została porwana ze swojej sypialni w Salt Lake City w amerykańskim stanie Utah. Od tego momentu rozpoczęły się jedne z najintensywniejszych i zakrojonych na najszerszą skalę poszukiwań w dziejach USA. „Porwanie: Elizabeth Smart” to wciągający dokument o prawdziwej historii — opisanej własnymi słowami przez samą Elizabeth, a także członków jej rodziny, śledczych i osoby bezpośrednio zaangażowane w sprawę. Film łączy w sobie archiwalne zdjęcia, niepublikowane wcześniej materiały i rozmowy na wyłączność, odtwarzając dziewięć koszmarnych miesięcy, podczas których dziewczynka była więziona przez Briana Davida Mitchella i Wandę Barzee. Twórcy skupili się na psychologicznym i emocjonalnym piętnie, jaki cała sprawa odcisnęła na Elizabeth i jej rodzinie, nieustannym zainteresowaniu mediów, niezmordowanym dążeniu do prawdy oraz woli przetrwania, dzięki której Elizabeth przeżyła ten horror, nie tracąc ducha — co rzuca się w oczy nawet 20 lat po tragedii. Dokument nie tylko powraca do wydarzeń, które wstrząsnęły krajem, ale też ukazuje drogę Elizabeth do zaleczenia traum oraz jej nieustanną misję inspirowania i ochrony innych.



„Zabójcza przyjaźń” (Netflix)



Pośród upałów Atlanty łaknąca samotności Anna coraz bardziej oddala się od przyjaciół i zaniedbuje karierę prezenterki wiadomości. Jednak gdy słyszy o morderstwie w Dahlonega — sennym miasteczku, w którym dorastała — Anna wraca do życia, próbując rozpracować tę sprawę i szukając odpowiedzi. Jej zaangażowanie wzbudza podejrzenia detektywa Jacka Harpera, który bierze ją na celownik własnego dochodzenia. Każda historia ma dwie strony — jego i jej — co oznacza, że ​​ktoś zawsze kłamie.



„Bridgertonowie” – nowy sezon (Netflix)



Główną postacią czwartego sezonu serialu „Bridgertonowie” jest Benedict (Luke Thompson) — drugi syn Bridgertonów oraz niespokojna i artystyczna dusza. Mimo że zarówno jego starszy, jak i młodszy brat odnaleźli szczęście w małżeństwie, to dla niego wizja stabilizacji i ożenku jest mało pociągająca… do czasu aż na wyprawionym przez matkę balu maskowym poznaje zniewalającą Srebrną Damę.



„33 zdjęcia z getta” (HBO Max)



Historia odkrycia unikalnych fotografii z powstania w getcie warszawskim w 1943 r. Zdjęcia, wykonane potajemnie przez strażaka Leszka Grzywaczewskiego, odnaleziono po 80 latach. To niezwykłe świadectwo tamtych czasów i ważnych historii rodzinnych.



„Siedem Zegarów Agathy Christie” (Netflix)



Anglia, rok 1925. Żart spłatany podczas przyjęcia w wiejskiej rezydencji przybiera makabryczny i zabójczy obrót. Zadanie rozwikłania mrożącej krew w żyłach zagadki przypada osobie, po której nikt by się nie spodziewał, że ma zadatki na detektywa — mianowicie energicznej i dociekliwej lady Eileen „Bundle” Brent, której życie na zawsze odmieni tajemnica prowincjonalnego domostwa.



„Pamiętniki wampirów” (Netflix)



Utrzymany w mrocznym klimacie serial oparty na bestsellerowej serii powieści L.J. Smith odniósł wielki, telewizyjny sukces. Pewnego dnia w Mistic Falls, gdzie mieszka piękna Elena, zjawia się tajemniczy, przystojny Stefan. Młodzi zakochują się w sobie. Do miasteczka trafia także brat Stefana, wampir Damon, który staje się sprawcą wielu lokalnych zabójstw. Czy Stefan zabije zabiegającego o serce dziewczyny brata? Czy Elena będzie w stanie zaakceptować, że jej ukochany jest wampirem?



„Fałszerz” (Netflix)



Rzym, lata 70. XX wieku. Toni przybywa do stolicy uzbrojony jedynie w talent malarski i marzenie o karierze wielkiego artysty. Jednak apetyt na życie, przeznaczenie, a może ironia losu prowadzą go w inną stronę: zostaje nie tylko najlepszym fałszerzem sztuki wszech czasów, ale też centralną postacią najbardziej tajemniczych afer we Włoszech.



„It Ends With Us” (Netflix)



Choć Lily Bloom (Blake Lively) ma za sobą skomplikowaną przeszłość, zawsze wiedziała, jakiego życia pragnie. Mieszkając w Bostonie, poznaje neurochirurga Ryle'a Kincaida (Justin Baldoni) i wierzy, że być może znalazła swoją bratnią duszę. Wkrótce jednak pojawiają się pytania dotyczące ich związku. Związek się skomplikuje jeszcze bardziej, kiedy pojawia się "stara" licealna miłość - Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), stawiając jej związek z Ryle'em pod znakiem zapytania.



„Azyl” (HBO Max)



Hal, mężczyzna, który ma dziedziczyć po ojcu firmę i fortunę, spotyka się w hotelowym pokoju z Rebeką, profesjonalną dominą. To nie pierwsze ich spotkanie - Hal chce jednak, aby było ostatnim. Czy Rebecca pozwoli mu zerwać znajomość? I jak potoczy się ta noc pełna wrażeń?



„Niebo. Rok w piekle” (HBO Max)



Sebastian wychowywany przez samotną matkę szuka sensu życia. Przypadkiem znajduje go w charyzmatycznym Piotrze, samozwańczym guru prowadzącym wspólnotę duchową „Niebo”. Z czasem niewinna duchowa komuna zaczyna funkcjonować jak brutalny system przemocy, pełen manipulacji i fanatyzmu.



„The Pitt” (HBO Max)



Personel Centrum Medycyny Traumatycznej w Pittsburghu pracuje całą dobę, aby ratować ludzkie życie na przepełnionym oddziale ratunkowym.



„Ella i John” (HBO Max)



Helen Mirren i Donald Sutherland wcielają się w uciekającą parę, która udaje się w niezapomnianą podróż starym RV „Leisure Seeker”. Podróż zaczyna się w Bostonie, jej zwieńczeniem ma być dom Ernesta Hemingway’a w Key West. Podróż jest próbą odnalezienia pasji życia i miłości, która ich łączy, a podróż to niezwykła - pełna przygód i niespodzianek - od samego początku do końca.



„Grupa zadaniowa” (HBO Max)



Agent FBI staje na czele specjalnej grupy zadaniowej, której celem jest powstrzymanie serii brutalnych napadów. Na jej czele stoi pozornie zwyczajny ojciec rodziny, którego podwójne życie zaskakuje wszystkich.



„Grzesznicy” (HBO Max)



Chcąc zostawić za sobą burzliwą przeszłość, bracia bliźniacy wracają do rodzinnego miasta, żeby zacząć życie od nowa. Na miejscu przekonują się, że czeka na nich jeszcze gorsze zło.



„Mrugnij dwa razy” (HBO Max)



Kiedy technologiczny miliarder Slater King spotyka kelnerkę Fridę na swojej gali fundraisingowej, zaprasza ją, by dołączyła do niego i jego przyjaciół na wymarzony urlop na jego prywatnej wyspie. Gdy zaczynają dziać się dziwne rzeczy, Frida kwestionuje swoją rzeczywistość.



„Jedna bitwa po drugiej” (HBO Max)



Po 16 latach od udanego ataku na więzienie, przeprowadzonego na zlecenie grupy rewolucjonistów, ich były lider Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) ukrywa się na pustyni, starając się uciec przed swoim śmiertelnym wrogiem - pułkownikiem Stevenem Lockjawem (Sean Penn). Gdy jego córka, Willa Ferguson (Chase Infiniti), zostaje porwana, na jaw wychodzą nieoczekiwane sojusze, a pomocą służy mu dawny mentor - Sensei Sergio (Benicio Del Toro). Rewolucjoniści ponownie jednoczą siły, by ocalić Willę. Na drodze staną im jednak nie tylko bezwzględni przeciwnicy, lecz także groteskowy świat.



„Suche utonięcie” (HBO Max)



Razem z rodziną siostry Juste, Ernesta, jej mąż Lukas i jej syn spędzają weekend w domu na wsi po zwycięstwie Lukasa w turnieju mieszanych sztuk walki. Rodziny pływają w pobliskim jeziorze, jedzą kolację, rozmawiają o finansach rodzinnych. Po niemal tragicznym wypadku siostry zostają samotnymi matkami. Film przedstawia życie sióstr po tragedii. Czytaj też:

