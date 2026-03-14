Świetne kryminalne seriale w ten weekend w TV! Polacy nie odejdą od ekranu

Weekend. Czas, kiedy jedni nadrabiają sen, inni seriale. Jeśli jednak zamiast lekkiej komedii wolicie historię, w której napięcie rośnie z każdą minutą, telewizje przygotowały prawdziwy zestaw kryminalnych emocji.

Wieczory z kryminałem. Są polskie perełki

Od polskich hitów po klasykę światowych produkcji – w najbliższych dniach na ekranie nie zabraknie morderstw, tajemnic i bohaterów, którzy zrobią wszystko, by odkryć prawdę.

Mocne seriale kryminalne od lat pozostają jednym z ulubionych gatunków widzów. Trudno się dziwić – dobre śledztwo, niejednoznaczni bohaterowie i zwroty akcji potrafią przyciągnąć do ekranu skuteczniej niż niejeden kinowy hit.

W ten weekend w telewizji zobaczymy zarówno nowe odcinki popularnych polskich seriali, jak i kultowe produkcje z zagranicy. Sprawdziliśmy, które kryminalne historie szczególnie warto mieć na radarze.

Seriale kryminalne w weekend w telewizji

„Komisarz Alex”



Kama Żerska, córka komendanta policji i utalentowana biochemiczka, niespodziewanie pojawia się na komendzie z wynikami badań. Jej wizyta zaskakuje inspektora Gancarza i pozostałych śledczych. Okazuje się, że przyjęła zastępstwo w laboratorium i może pomóc zespołowi w rozwikłaniu kolejnej sprawy.

Policja bada zabójstwo Michała Komareckiego. Ciało syna milionera odnaleziono w squocie zamieszkiwanym przez bezdomnych i anarchistów. Funkcjonariusze próbują ustalić, dlaczego młody dziedzic fortuny przez ostatnie tygodnie żył w tak nietypowym środowisku. W śledztwie ważny trop prowadzi do barwnej postaci o imieniu Czarlie. Tajemnica śmierci Komareckiego staje się coraz bardziej złożona, ale zespół nie zamierza odpuścić.

Emisja: sobota, 14 marca o godz. 20:25 na antenie TVP 1.



„Krew z krwi 3”



Po siedmiu latach spędzonych w więzieniu Carmen (Agata Kulesza) odzyskuje wolność i próbuje rozpocząć spokojne życie u boku Jana (Bartłomiej Topa). Po trudnych doświadczeniach zostaje ciepło przyjęta przez rodzinę oraz przyjaciółkę Sandrę. Powrót do domu daje nadzieję, że mafijna przeszłość pozostanie już tylko wspomnieniem.

Szybko okazuje się jednak, że dawne sprawy wcale nie zostały zamknięte. Carmen ponownie zostaje wciągnięta w przestępczy świat – tym razem przez ryzykowne działania swojego syna Franka (Maciej Musiał). Na narkotykowej scenie Trójmiasta pojawia się także nowy gracz, a jej dawny wróg Bronek (Szymon Bobrowski) znów daje o sobie znać.

W tym odcinku Bronek porywa Sandrę, by zmusić Carmen do oddania narkotyków. Zdesperowana Rota-Majewska podejmuje dramatyczną decyzję – nawiązuje współpracę z prokuratorem Tarczyńskim i postanawia wydać policji zarówno siebie, jak i Bronka. W sprawę angażuje się także Franek, który robi wszystko, by ochronić rodzinę. Wkrótce sytuacja wymyka się spod kontroli.

Emisja: sobota, 14 marca o godz. 23:45 na antenie TVP 1.



„Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny”



Komendant Kubis (Marek Włodarczyk) i jego zespół stają przed kolejnymi trudnymi wyzwaniami. W komendzie nadchodzą poważne zmiany – zarówno zawodowe, jak i osobiste. Pojawią się nowe śledztwa, przełomy w dawnych sprawach oraz emocjonalne zawirowania w życiu bohaterów.

W tym odcinku policjanci wracają do sprawy sprzed piętnastu lat. Grażyna Krawczyk została wówczas skazana za zabójstwo męża, choć jego ciała nigdy nie odnaleziono. Po wyjściu z więzienia kobieta twierdzi, że odnalazła zwłoki partnera. Wach trafia na zmumifikowane ciało, a Kujawińska podejrzewa próbę wyłudzenia odszkodowania za sądową pomyłkę. Śledztwo ujawnia konflikt zamordowanego z dawnym wspólnikiem Warchlewskim, który kieruje podejrzenia na Grażynę. W tle Kubis dochodzi do siebie po zamachu, co wywołuje mieszane reakcje wśród współpracowników.

Emisja: sobota, 14 marca o godz. 20:00 na antenie TV 4.



„CSI: Kryminalne zagadki Miami”



Zespół CSI dowodzony przez Horatio Caine’a korzysta z najnowocześniejszych metod śledczych, by odkrywać motywy stojące za brutalnymi zbrodniami.

W tym odcinku Caine i Delko lecą do Rio de Janeiro, by schwytać Antonia Riaza – bossa gangu Mala Noche i zleceniodawcę morderstwa Marisol. Horatio wciąż nie potrafi pogodzić się ze śmiercią żony, a lokalni funkcjonariusze nie są szczególnie chętni do współpracy. Na miejscu detektyw dowiaduje się także, że Raymond ponownie zaginął w lesie deszczowym. Jego czternastoletni syn Ray Jr. pomaga policji w poszukiwaniach.

W Miami biurem CSI kieruje Calleigh. Przydziela Natalię – której zespół wciąż nie ufa po ujawnieniu jej przeszłości jako wtyczki FBI – do sprawy morderstwa młodej kobiety napadniętej we własnym domu. Głównym podejrzanym zostaje jej mąż, oskarżony przez nastoletniego syna ofiary. W śledztwie pomaga Alexx.

Emisja: sobota, 14 marca o godz. 20:00 na antenie TV 6.



„Panna Scarlet”



Akcja serialu rozgrywa się w Londynie w drugiej połowie XIX wieku. Eliza Scarlet (Kate Phillips) prowadzi własne biuro detektywistyczne, a jej pomoc coraz częściej okazuje się nieoceniona dla Scotland Yardu. Nowy inspektor Alexander Blake (Tom Durant Pritchard) przekonał się już, że współpraca z detektywką potrafi przynieść efekty, choć bywa wymagająca.

Do zespołu dołącza młody detektyw George Willows (Sam Buchanan), a Ivy (Cathy Belton) i Potts (Simon Ludders) po ślubie uczą się wspólnego życia. Eliza zatrudnia także młodą Isabel Summers (Grace Hogg-Robinson).

W tym odcinku śmierć zagranicznego ambasadora wciąga Elizę w niebezpieczne śledztwo. Detektywka łączy siły z Blakiem oraz niezwykle inteligentną kobietą, która może pomóc w rozwiązaniu sprawy.

Emisja: sobota, 14 marca o godz. 19:50 na kanale Epic Drama.



„Poirot: Zło, które żyje pod słońcem”



Serial przedstawia perypetie ekscentrycznego belgijskiego detektywa Hercule’a Poirota, pracującego w Wielkiej Brytanii. Produkcja jest adaptacją opowiadań Agathy Christie.

W tym odcinku Poirot spędza wakacje w nadmorskim kurorcie na wyspie. Pobyt miał być odpoczynkiem zaleconym przez lekarza, jednak spokojna atmosfera szybko zostaje zakłócona. Detektyw staje się świadkiem tajemniczego morderstwa aktorki i rozpoczyna własne śledztwo.

Emisja: sobota, 14 marca o godz. 23:00 na kanale Epic Drama.



„Wojna zastępcza”



Serial inspirowany prawdziwymi wydarzeniami pokazuje kulisy walki polskich służb z rosyjskimi wpływami po upadku Związku Radzieckiego. Głównym bohaterem jest Artur (Mateusz Więcławek), młody opozycjonista zwerbowany przez wywiad.

W tym odcinku Smirnoff przerzuca do Polski głowice jądrowe. Młodzi oficerowie UOP rozpoczynają swoje pierwsze misje, nie mając pełnej świadomości skali zagrożenia. W Berlinie Zuza i Budyń prowadzą operacyjną grę wokół negocjacji granicznych.

Tymczasem Artur w Legnicy rozpracowuje mafię handlującą bronią z czasów sowieckich. Trop prowadzi go do generała Dubynina oraz tajemniczej agentki Nastii. Zamiast aresztowania otrzymuje jednak zaskakującą propozycję współpracy.

Emisja: niedziela, 15 marca o godz. 20:25 na antenie TVP 1.

