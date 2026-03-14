„Wciąga i przeraża”. To jeden z najmocniejszych kryminałów od lat. 8 odcinków i historia na faktach

Serial „Most zbrodni” oparty jest na bestsellerowej książce z 2005 roku autorstwa Rebeki Godfrey o prawdziwej sprawie zabójstwa 14-letniej Reeny Virk z Saanich w Kolumbii Brytyjskiej, która przyciągnęła znaczną uwagę kanadyjskich mediów i opisywano ją jako „narodową tragedię”. Wszystko przez to, że dziewczyna została zabita przez swoich rówieśników, nazywanych później „Shoreline Six” (szóstka z linii brzegowej – pol.).

Oczami Godfrey (Riley Keough) i lokalnej policjantki (Lily Gladstone) oglądamy przedstawiony w serialu tajemny świat młodych dziewcząt oskarżonych o morderstwo i odkrywamy przy tym zaskakujące fakty o nieprawdopodobnym zabójcy.

W serialu występują: nominowana do Oscara za rolę w filmie „Czas krwawego księżyca” – Lily Gladstone, Vritika Gupta, Chloe Guidry, Javon „Wanna” Walton, Izzy G., Aiyana Goodfellow, Ezra Faroque Khan oraz Archie Panjabi oraz wspomniana Riley Keough.

„Historia oparta na faktach. Świetnie napisany i zagrany. Bardzo dobrze pokazane lata 90-te. Wciąga i momentami przeraża. Jeden z lepszych seriali 2024 roku”; „Z odcinka na odcinek ciężej, świadomość że to na faktach pogłębia odbiór”; „Najlepsze true crime jakie widziałam. Każda perspektywa tej opowieści ciekawa. Gra nastolatek godna wszelkich nagród”; „ Z czuciem, szacunkiem i absolutnie znakomitą młodą obsadą świetne kino” – piszą widzowie o serialu.

Prawdziwa historia Reeny Virk. Wstrząsająca śmierć nastolatki

Virk miała desperacko pragnąć akceptacji wśród swoich rówieśników, ale była szykanowana i ostracyzowana przez inne dziewczęta, które wrzucały jej we włosy gumy do żucia i śmiały się z jej wyglądu i wagi. Pewnego dnia 14-latka spotkała w parku grupę nastolatków, którzy inspirowali się gangami ulicznymi z Los Angeles. Chcąc zaimponować towarzystwu, 14-latka zaczęła się buntować – paliła marihuanę, papierosy i piła alkohol. Przywódczynią jej nowej grupy znajomych była Josephine Bell, która ubóstwiała gangsterów, takich jak John Gotti, chwaliła się kradzieżą samochodów i chciała zostać „pierwszą kobietą – zabójczynią”. Jej najlepszą przyjaciółką była dziewczyna o imieniu Kelly Ellard.

Prześladowania w szkole, przy jednoczesnym rygorze, jaki obowiązywał w jej domu, doprowadził w końcu Reenę do kłamstwa – zgłosiła molestowanie seksualne przez ojca w nadziei, że zostanie przeniesiona do rodziny zastępczej, w której będzie miała więcej swobody. W rezultacie trafiła pod opiekę placówek opiekuńczych prowincji na kilka miesięcy w 1996 roku. Później wycofała swoje zarzuty i wróciła do domu.

Zmagająca się z problemami dziewczyna ściągnęła w końcu na siebie także gniew swojej nowej grupy znajomych. Miała ukraść dziennik Bell i wykorzystać go, aby skontaktować się z kilkoma chłopcami. W rozmowie z nimi miała obrazić koleżankę, pozornie w żartach – mówiła np. że zaraziła się AIDS i ma sztuczne brwi. Rozwścieczona Bell wraz z Ellard i innymi przyjaciółmi w odpowiedzi zaplanowała atak na Reenę.

14 listopada 1997 roku nastolatki zwabiły Virk pod most Craigflower Bridge w pobliżu Shoreline School w Saanich. Bell zgasiła zapalonego papierosa na czole dziewczyny i rozpoczęła tak masowe pobicie 14-latki. Ellard miała uderzyć Virk pięścią w twarz, podobnie zachowały się inne obecne tam osoby, a także jeden z chłopaków w grupie Warren Glowatski.

Bicie ustało kilka minut później. Oszołomieni gapie nie zaoferowali pomocy Reenie, która leżała zakrwawiona i zapłakana w błocie, a następnie zaczęła zataczać się po moście, aby wrócić do domu. Ellard i Glowatski podążyli za nią i chwilę później zaczęli ponownie ją bić, między innymi uderzając jej głową o pień drzewa. Ellard przyznała się później do przeciągnięcia nieprzytomnej dziewczyny do pobliskiego kanału wodnego.

Śledczy znaleźli ciało Reeny nieco ponad tydzień później, 22 listopada 1997 roku. Koroner ustalił, że oficjalną przyczyną jej śmierci było utonięcie. Zarówno Ellard, jak i Glowatski zaprzeczyli, jakoby trzymali głowę Reeny w wodzie.

To one zabiły Reenę Virk. Co robią dziś Ellard i Glowatski?

Policja ostatecznie aresztowała w sprawie osiem osób. Sześć z nich, w tym Bell, zostało skazanych za napaść na tle rabunkowym. Otrzymali oni kary od 60-dniowych wyroków warunkowych do jednego roku w areszcie dla nieletnich. 16-letni Glowatski i 15-letnia Ellard byli natomiast sądzeni jako dorośli ze względu na powagę ich przestępstwa. Obydwoje zostali ostatecznie skazani za morderstwo drugiego stopnia odpowiednio w 1999 i 2000 roku.

41-letnia teraz Ellard wyszła na wolność w 2023 roku z zastrzeżeniem, że musi poddać się leczeniu psychiatrycznemu. Będąc w więzieniu wzięła ślub z kolegą zza krat Darwinem Dorozanem. Razem mają dwójkę dzieci, jednak nie są już razem i Ellard ma zakaz kontaktowania się z byłym mężem.

Glowatski, obecnie 43-latek, nawiązał z kolei niespodziewanie bliską relację z rodzicami Reeny, jeszcze podczas pobytu w więzieniu. W czerwcu 2007 roku wyszedł na wolność w ramach zwolnienia warunkowego, a na sali obecni byli rodzice zabitej dziewczyny, którzy po ogłoszeniu wyroku uścisnęli mu dłoń.

Wszystkie osiem odcinków serialu „Most zbrodni” dostępnych jest na platformie Disney+.

