7 kryminałów, które przyciągną przed ekran wszystkich Polaków. Nie przegapcie!

Weekend to dla większości moment oddechu i relaksu od codziennego chaosu. Telewizja oczywiście ma na to swój sposób i zamiast spokoju proponuje serię historii o zemście, spiskach i bezwzględnych zabójcach.

Kryminały wciągające bez reszty. Na weekend

Jeśli jednak ktoś lubi kryminalne napięcie i bohaterów działających na granicy prawa, najbliższe dni zapowiadają się całkiem intensywnie.

Kryminalne produkcje mają jedną przewagę nad większością telewizyjnych propozycji. Potrafią wciągnąć widza w świat, w którym jedno odkrycie prowadzi do kolejnego, a każdy bohater może mieć coś do ukrycia. Niezależnie od tego, czy chodzi o mafijne porachunki, tajne operacje wywiadu czy osobistą vendettę.

W ten weekend stacje telewizyjne przygotowały zestaw historii, w których sprawiedliwość często oznacza walkę w pojedynkę. Na ekranie pojawią się samotny ojciec szukający prawdy, legendarny komandos wracający do dżungli, zawodowi zabójcy i byli agenci, którzy znów muszą stanąć do walki.

Kryminały i thrillery na weekend w TV

„Przykładny obywatel”



Nels Coxman prowadzi spokojne życie w Górach Skalistych u boku żony Grace. Na co dzień pracuje jako operator pługa śnieżnego, dzięki czemu utrzymuje przejezdne drogi do narciarskich kurortów. Jego zaangażowanie zostaje docenione przez lokalną społeczność – jeden z ośrodków przyznaje mu nawet tytuł Obywatela Roku.

Ten uporządkowany świat rozpada się w jednej chwili, gdy mężczyzna dowiaduje się o śmierci syna Kyle’a. Autopsja wskazuje na przedawkowanie narkotyków, ale Nels nie potrafi w to uwierzyć. Zrozpaczony ojciec zaczyna własne śledztwo, które prowadzi go do brutalnej prawdy o narkotykowym kartelu. Wraz z kolejnymi odkryciami spokojny i uczciwy człowiek zmienia się w kogoś zupełnie innego – w człowieka ogarniętego żądzą zemsty.

Emisja: sobota, 14 marca o godz. 21:55, Polsat.



„Rambo 2”



John J. Rambo, były komandos i weteran wojny wietnamskiej, odsiaduje wyrok za wydarzenia w Oregonie. Jego dawny dowódca, pułkownik Samuel Trautman, odnajduje go i oferuje wolność. W zamian oczekuje jednak, że Rambo podejmie się niebezpiecznej misji w Wietnamie.

Zadaniem komandosa jest zdobycie dowodów na to, że w obozach nadal przetrzymywani są amerykańscy jeńcy wojenni. Oficjalnie ma jedynie potwierdzić informacje, a akcję ratunkową mają przeprowadzić siły specjalne. Po wylądowaniu w dżungli Rambo szybko odkrywa jednak, że może liczyć wyłącznie na siebie. W tej misji pomaga mu wietnamska przewodniczka Co Bao.

Emisja: sobota, 14 marca o godz. 20:00 na antenie TV Puls.



„John Wick 4”



Cena za głowę legendarnego zabójcy Johna Wicka stale rośnie. Mężczyzna, który stał się celem międzynarodowej sieci płatnych morderców, próbuje znaleźć sposób na odzyskanie wolności i zakończenie konfliktu z przestępczym syndykatem.

Pomysł na rozwiązanie sytuacji ma Winston. Zgodnie ze starą tradycją Wick może wyzwać na pojedynek nowego przywódcę organizacji – markiza de Gramond. Zwycięstwo oznaczałoby uwolnienie od wszystkich zobowiązań wobec syndykatu. Aby jednak stanąć do walki, John musi odzyskać status w organizacji Ruska Roma. Wkrótce na jego drodze staje armia zabójców, ponieważ markiz wyznacza wysoką nagrodę za jego głowę.

Emisja: sobota, 14 marca o godz. 22:00 na antenie TV Puls.



Liam Neeson w filmie „Uprowadzona”



Bryan Mills, były agent służb specjalnych, pracuje jako ochroniarz i próbuje odbudować relacje ze swoją córką Kim po rozwodzie z jej matką Lenore. W dniu siedemnastych urodzin dziewczyna informuje ojca, że razem z przyjaciółką Amandą planuje wyjazd do Paryża.

Bryan początkowo sprzeciwia się temu pomysłowi, ale w końcu ustępuje. Prosi jedynie córkę, by codziennie się z nim kontaktowała. Gdy Kim dzwoni po przyjeździe do Francji, rozmowę przerywa nagłe wtargnięcie napastników do mieszkania. Połączenie zostaje zerwane, a Bryan natychmiast wyrusza do Paryża. Szybko odkrywa, że dziewczęta zostały uprowadzone przez gang Albańczyków zajmujący się handlem ludźmi. Aby ocalić córkę, musi wykorzystać wszystkie umiejętności zdobyte w czasie służby.

Emisja: niedziela, 15 marca o godz. 20:00 na antenie TV Puls.



„Jason Bourne”



Od ujawnienia szczegółów operacji Black Briar minęło dziesięć lat. Jason Bourne przez ten czas żył w ukryciu, próbując odciąć się od przeszłości i ludzi związanych z programem Treadstone.

Sprawy komplikują się, gdy Nicky Parsons, współpracująca z grupą hakerów, włamuje się do komputerów amerykańskiego wywiadu i wykrada tajne informacje dotyczące nowych projektów. Wśród dokumentów znajdują się także materiały dotyczące Bourne’a i jego rekrutacji. Na jaw wychodzą kolejne fakty związane z przeszłością agenta, a w sprawę okazuje się zamieszany jego ojciec. Były szpieg ponownie zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę.

Emisja: niedziela, 15 marca o godz. 19:30 na kanale CANAL+ Premium.



„Szakal”



Zawodowy zabójca znany jako Szakal przygotowuje zamach na jedną z najważniejszych postaci amerykańskiej sceny politycznej. Zlecenie otrzymał od szefa rosyjskiej mafii, który chce w ten sposób pomścić śmierć swojego brata. Nagroda za wykonanie zadania wynosi 70 milionów dolarów.

Amerykańskie służby podejrzewają, że celem może być szef FBI Carter Preston. W jego ochronę angażują się agenci współpracujący z rosyjskim wywiadem. Jedyną osobą, która może pomóc w odnalezieniu zabójcy, jest jednak dawny terrorysta IRA Declan Mulqueen, mający z Szakalem osobiste porachunki.

Emisja: niedziela, 15 marca o godz. 21:00 na antenie Polsat Film.



„Trzy dni Kondora”



Joe Turner pracuje jako analityk w tajnej jednostce CIA działającej pod przykrywką nowojorskiego towarzystwa historyczno-literackiego. Jego zadaniem jest analizowanie literatury sensacyjnej i szpiegowskiej pod kątem możliwych przecieków dotyczących działalności wywiadu.

Pewnego dnia po powrocie z lunchu odkrywa, że wszyscy jego współpracownicy zostali zamordowani. Informuje o tragedii przełożonych, ale szybko orientuje się, że sam znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Uciekając przed napastnikiem, zmusza przypadkowo spotkaną kobietę, Kathy, do udzielenia mu schronienia. Gdy okazuje się, że zabójca ma powiązania z CIA, Turner zaczyna własne śledztwo, próbując odkryć, kto zdradził jego organizację.

Emisja: niedziela, 15 marca o godz. 17:50 na kanale ale kino+.

