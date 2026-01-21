Thrillery nie do ominięcia na Netflix. 40+ ukrytych perełek

Netflix tonie w nowościach, a algorytm nie zawsze podsuwa to, co naprawdę najlepsze. Wśród głośnych premier i topowych hitów łatwo przeoczyć thrillery, które nie miały wielkich kampanii marketingowych, ale nadrabiają klimatem, napięciem i świetnymi historiami. To właśnie one potrafią wciągnąć najmocniej — bez tanich sztuczek i przewidywalnych zwrotów akcji.

W tym zestawieniu zebraliśmy ponad 40 thrillerów dostępnych na Netflix, które zasługują na znacznie większą uwagę. Są tu mroczne kryminały, psychologiczne slow burny czy duszne thrillery europejskie, które trzymają w napięciu od pierwszych minut do finału. Jeśli masz wrażenie, że „na Netfliksie nie ma już czego oglądać” — ta lista jest najlepszym dowodem na to, że to nieprawda.

Thrillery poza mainstreamem. Co warto obejrzeć na Netflix?

„Podejrzenie pada na X”



Gdy samotna matka zostaje uwikłana w śmiertelną zbrodnię, z pomocą przychodzi jej sąsiad - zdolny nauczyciel matematyki. Jednak w sprawę zagłębia się zawzięty policjant.



„Siostrzana rozgrywka”



Zaskakujące śledztwo prowadzi rzeczową policjantkę w mrok brutalnego konfliktu dwóch bliźniaczek zakochanych w tym samym wybuchowym mężczyźnie.



„Znaleźne”



Pewnej nocy Tepper (Erik Palladino) znajduje portfel na ulicy przed domem. Mężczyzna szybko kontaktuje się z właścicielem, który obiecuje przyjść po zgubę. Kilka chwil później zauważa, że w środku znajduje się wygrany kupon warty kilka milionów dolarów. Tepper staje przed dylematem moralnym, a także zostaje poddany niezwykłej presji, gdyż nie wie nic o właścicielu portfela. W dodatku tego wieczora odwiedzają go znajomi od pokera, a także tajemniczy nieznajomy Avery (James Earl Jones).



„Dobre wieści”



W 1970 roku komunistyczna grupa w Japonii porywa samolot pasażerski i kieruje go do Pjongjangu w Korei Północnej. Tajemniczy pośrednik o pseudonimie "Nobody" - którego nazwisko i pochodzenie pozostają nieznane - na polecenie Park Sang-hyeona, dyrektora Koreańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej, opracowuje tajną operację, aby za wszelką cenę doprowadzić do bezpiecznego lądowania samolotu. W misję zostaje nieświadomie wciągnięty Seo Go-myung, elitarny porucznik sił powietrznych. Staje on przed niewykonalnym zadaniem - przechytrzyć porywaczy na pokładzie i dokonać ponownego porwania samolotu z ziemi. Czy ta brawurowa misja zakończy się sukcesem przy tak dużej stawce?



„Monachium”



Ekranizacja bestsellerowej powieści Roberta Harrisa. Jesienią 1938 roku Europa stoi na skraju wojny. Adolf Hitler przygotowuje się do inwazji na Czechosłowację, a rząd Neville'a Chamberlaina rozpaczliwie poszukuje pokojowego rozwiązania. W atmosferze narastającej presji brytyjski urzędnik Hugh Legat i niemiecki dyplomata Paul von Hartmann spotykają się na konferencji w Monachium. Z początkiem negocjacji dwóch dawnych przyjaciół trafia w sam środek sieci intryg politycznych i bardzo realnego niebezpieczeństwa. Oczy całego świata zwrócone są na nich. Czy można uniknąć wojny, a jeśli tak, to jakim kosztem?



„Zbrodnie rodzinne”



Zdesperowana matka Alicia robi wszystko, co w jej mocy, aby uchronić przed więzieniem swojego syna oskarżonego o usiłowanie zabójstwa byłej żony. Podczas walki o jego wolność przypadkiem odkrywa sekretny spisek, który przemieni jej życie w prawdziwy koszmar.



„Buntownicy”



Lato roku 1978, Nacho jest synem porządnej rodziny, ale nie czuje się dobrze ani w domu, ani z kolegami, którzy nieustannie go prześladują. Niezadowolenie i pragnienie odkupienia sprawią, że zbliży się do okolicznej grupy młodych przestępców uwikłanych w handel narkotykami i drobne kradzieże, wśród których jest piękna Tere (Begoña Vargas), do której od razu czuje się pociąg. Dzięki nim Nacho staje się nową osobą i zyskuje ich szacunek, jednocześnie dystansując się od swojej rodziny, która już go nie rozumie i coraz bardziej się martwi. Transformacja Nacho toczy się przez całe lato, w którym adrenalina przeżywanych przez niego przygód miesza się z lękiem przed odkryciem, wielkimi więzami przyjaźni, które powstają w tym wieku i emocjami pierwszej miłości. Jednak sytuacja dla niego, dla Tere i innych szybko się zmieni, gdy drobne kradzieże i handel narkotykami zaczną się zaostrzać, a oni zaczną dążyć do czegoś bardziej dochodowego (ale o wiele bardziej niebezpiecznego).



„Nasze królestwo”



Korsyka, 1995 rok. Piętnastoletnia Lesia (w tej roli znakomita debiutantka Ghjuvanna Benedetti) jest przekonana o tym, że czeka ją beztroskie lato, ale rzeczywistość okazuje się zupełnie inna. Nieznajomy motocyklista zabiera ją nagle do odizolowanej willi, gdzie ukrywa się jej ojciec (charyzmatyczny Saveriu Santucci). Ze strzępów rozmów i medialnych relacji dziewczyna dowiaduje się o zamachu i śmierci prominentnego lokalnego polityka. Wkrótce okazuje się, że celem ataku był tak naprawdę ojciec Lesi.





„Hiszpański kurier”



Ambitny Iván zostaje kurierem w międzynarodowej organizacji zajmującej się praniem brudnych pieniędzy.



„Raees”



Zaradny chłopak o imieniu Raees zostaje królem nielegalnego handlu, ale próbuje łączyć życie poza prawem z pomaganiem ludziom.



„Alias”



Zatwardziały agent wywiadu przechodzi trudny test moralności, gdy przenika do grupy przestępczej i nieoczekiwanie zaprzyjaźnia się z synkiem jej szefa.



„Ostatnia kropla”



Życie samotnej matki, która z trudem troszczy się o chorą córkę, pewnego dnia zmienia się ze złego w koszmarne. Świat, mający w głębokim poważaniu jej istnienie, doprowadza ją na skraj desperacji i zmusza do podjęcia niemożliwych decyzji, nie oferując żadnych nadziei na drugą szansę.



„Świadectwo kości”



Inspektor Amaia Salazar wraca do doliny Baztan, aby rozwiązać zagadkową serię samobójstw, które są do siebie niezwykle podobne.



„Bejrut”



Amerykański dyplomata opuszcza Liban w 1972 roku po tragicznym zdarzeniu. Dziesięć lat później zostaje wezwany do Bejrutu przez agentkę CIA, by pomóc uwolnić przyjaciela, którego zostawił.



„Fair Play”



W wyniku upragnionego awansu w bezwzględnym świecie finansów niegdyś zażyłe relacje między Emily (Phoebe Dynevor) a jej chłopakiem Lukiem (Alden Ehrenreich) zaczynają się poważnie psuć. Gdy łączące ich więzi ulegają zmianie, para poznaje prawdziwą cenę sukcesu oraz niechlubne granice ludzkich ambicji. Ten pełnometrażowy debiut reżyserki i scenarzystki Chloe Domont to pełen napięcia thriller o związkach. Traktuje o destrukcyjnych relacjach między płciami, które sprawiają, że dawni kochankowie stają się rywalami w świecie zmieniającym się szybciej niż reguły. "Fair Play" pokazuje skutki zderzenia władzy z ludzkim ego.



„Paradise”



W niedalekiej przyszłości ludzie mogą sprzedawać część swojego życia, przekazując ją innymi ludziom dzięki przełomowej technologii, która przekształciła małą firmę biotechnologiczną AEON w wielomiliardową korporację i na zawsze odmieniła świat. Max i Elena wiodą prawie idealne życie, lecz wszystko zmienia się w mgnieniu oka w wyniku nieprzewidzianego długu ubezpieczeniowego, którego nie są w stanie pokryć. Aby go uregulować, Elena (Marlene Tanczik) musi "zapłacić" czterdziestoma latami swojego życia. Pozbawiona wspólnej przyszłości para stara się na nowo poskładać swoje życie. Max (Kostja Ullmann), jako pracownik firmy AEON, próbuje z całych sił przywrócić jej stracone lata, lecz ich dawnego świata nie da się już odzyskać.



„Były lokator”



Gdy bezrobotny specjalista odkrywa, że wciąż ma klucze do mieszkania, które musiał sprzedać, popada w obsesję na punkcie odzyskania życia, które kiedyś było jego.



„Miłość dla dorosłych”



Cienka granica między miłością i nienawiścią okazuje się zabójcza, gdy żona odkrywa romans męża i oboje są gotowi na wszystko, by osiągnąć swój cel.



„Łup”



Grupa policjantów z Miami odkrywa w rozpadającej się kryjówce miliony dolarów, co szybko sprawia, że tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się ludzie z zewnątrz, już wszystko staje się wątpliwe i nie wiadomo już, kto po czyjej stoi stronie.



„Niewidzialny strażnik”



Amaia Salazar (Marta Etura) jest doświadczoną detektyw ze szkoleniem odbytym w FBI w Nowym Jorku. Kobieta jest w trakcie śledztwa w małym hiszpańskim miasteczku leżącym w pięknych rejonach doliny rzeki Bazton. Seryjny morderca poluje na niepełnoletnie dziewczyny, a zabójstwa wydają się mieć rytualny charakter. By złapać sprawcę Amaia będzie musiała nie tylko zgłębić nieodkryte tajemnice mieszkańców miasteczka, ale również spojrzeć w przeszłość w swoje nieszczęśliwe dzieciństwo.



„Osobliwość”



Jest 1862 rok, 13 lat po Wielkim głodzie. Angielska pielęgniarka ze szkoły Florence Nightingale, Lib Wright (Florence Pugh), zostaje wezwana do irlandzkiego regionu Midlands przez pobożną społeczność. Ma przez 15 dni obserwować jedenastoletnią Annę O'Donnell (Kíla Lord Cassidy), która twierdzi, że nic nie jadła od czterech miesięcy. Przeżywa cudem dzięki "mannie z nieba". Jednak zdrowie Anny nagle zaczyna się pogarszać. Lib jest zdeterminowana, aby odkryć prawdę nawet za cenę zakwestionowania wiary społeczności, która nie chce przestać wierzyć.



„Outsider”



Akcja filmu rozgrywa się w Japonii po II wojnie światowej. Wzięty do niewoli amerykański żołnierz (Jared Leto) zostaje wypuszczony dzięki pomocy swojego współwięźnia - członka Yakuzy. Po wyjściu na wolność Amerykanin stara się zyskać szacunek grupy i spłacić swój dług, poruszając się po niebezpiecznym przestępczym światku.



„Rebel Ridge”



Terry Richmond (Aaron Pierre) przybywa do miasteczka Shelby Springs z prostą, lecz pilną misją - ma wpłacić kaucję za swojego kuzyna i uratować go przed grożącym mu niebezpieczeństwem. Jednak gdy oszczędności życia Terry'ego zostają niesprawiedliwie zajęte przez organy ścigania, on sam musi zmierzyć się z lokalnym komendantem policji Sandym Burnne'em (Don Johnson) i jego bojowo nastawionymi podwładnymi. Nieoczekiwanie sojuszniczką Terry'ego okazuje się urzędniczka sądowa Summer McBride (AnnaSophia Robb). Wkrótce oboje zostają uwikłani w sięgający głęboko spisek. Gdy robi się naprawdę groźnie, Terry musi wykorzystać swoje tajemnicze kontakty, aby ukrócić kontrolę policji nad społecznością, uczynić zadość sprawiedliwości wobec własnej rodziny i cały czas chronić Summer.



„Kaliber”



Porywczy, edynburski biznesmen Marcus (Martin McCann) zabiera swojego kumpla Vaughna (Jack Lowden) na wspólne weekendowe polowanie. Po drodze mężczyźni odwiedzają lokalny pub, gdzie przy piwie i w towarzystwie nowo poznanych niewiast Kary (Kitty Lovett) i Iony (Kate Bracken) spędzają miły wieczór. Następnego poranka przyjaciele ruszają na łowy. Szybko spostrzegają dorodnego jelenia, który idealnie wystawia się na czysty strzał. Vaughn mierzy prosto w łeb, lecz w ostatniej chwili zwierzyna porusza się, unikając niechybnej śmierci. Zbłąkana kula trafia jednak w inny cel.



„Zaginione dziewczyny”



Pewnej nocy niespodziewanie znika 24-letnia Shannan Gilbert. Jej matka Mari (w tej roli nominowana do Oscara Amy Ryan) rozpoczyna niełatwe poszukiwania, podczas których mierzy się z bolesną prawdą o córce i o sobie samej, a także z uprzedzeniami śledczych. Mari nie poddaje się jednak i postanawia odnaleźć Shannan za wszelką cenę. Podążając tropem córki kobieta trafia w sam środek hermetycznej społeczności mieszkającej w pobliżu odludnego skrawka wybrzeża Long Island. Odkrycia, których dokonuje, zmuszają organy ścigania oraz media do wzięcia pod lupę nierozwiązanych spraw zabójstw kilkunastu prostytutek - młodych kobiet, których historie Mari chce opowiedzieć całemu światu.



„Dobry opiekun”



Amy jest pielęgniarką o dobrym sercu i samotną matką zmagającą się z poważną chorobą serca, lecz nocne zmiany na OIOM-ie doprowadzają ją do kresu sił fizycznych i psychicznych. Niespodziewanie otrzymuje pomoc w postaci Charliego – wrażliwego pielęgniarza, który zaczyna pracę na jej oddziale. Podczas wspólnie przepracowanych nocy tworzy się między nimi więź przyjaźni i po raz pierwszy od dawna Amy zaczyna wierzyć w pomyślny los dla siebie i swoich córek. Jednak seria tajemniczych zgonów pacjentów doprowadza do wszczęcia śledztwa, w którym Charlie jest głównym podejrzanym. Amy musi zaryzykować życie i bezpieczeństwo dzieci, by odkryć prawdę.



„Krzywe linie boga”



Prywatna detektyw, która utrzymuje, że cierpi na paranoję, zgłasza się do szpitala psychiatrycznego, aby zbadać tajemniczy przypadek śmierci pacjenta.



„Ukryta gra”



Początek lat sześćdziesiątych. U szczytu kryzysu kubańskiego amerykańskie tajne służby porywają wybitnego matematyka Joshuę Mansky’ego. Nadużywający alkoholu zapomniany geniusz ma wystąpić w szachowym pojedynku przeciwko sowieckiemu mistrzowi Gawryłowowi na międzynarodowym turnieju w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki. Rywalizacja to jednak tylko przykrywka do szpiegowskiej rozgrywki. Kiedy sojusznicy okazują się wrogami i nie wiadomo, komu naprawdę ufać, Mansky musi wykonać decydujący ruch, mający powstrzymać konflikt nuklearny.



„Kolory zła: Czerwień”



Jedna z trójmiejskich plaż staje się miejscem makabrycznego odkrycia, gdy morze wyrzuca na brzeg ciało zamordowanej dziewczyny, Moniki Boguckiej (Zofia Jastrzębska). Na czele śledztwa staje prokurator Leopold Bilski (Jakub Gierszał), który na drodze do odkrycia prawdy łączy siły z żądną sprawiedliwości matką ofiary, Heleną Bogucką (Maja Ostaszewska). Okoliczności morderstwa wskazują na powiązanie ze zbrodnią sprzed siedemnastu lat, a rozwiązanie zagadki tkwi w mrocznych tajemnicach skrywanych przez zamordowaną córkę Heleny.



„Winni”



Akcja filmu rozgrywa się w ciągu jednego poranka w dyspozytorni numeru alarmowego 911. Operator Joe Baylor (Jake Gyllenhaal) próbuje uratować dzwoniącą kobietę, której grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Wkrótce jednak odkrywa, że nic nie jest takie, jakim się wydaje, a jedynym wyjściem ze skomplikowanej sytuacji jest zmierzenie się z prawdą.



„Trauma”



Ray Monroe (Sam Worthington), dobroduszny, ale zmęczony życiem mężczyzna wraca z żoną Joanne (Lily Rabe) i córką Peri (Lucy Capri) z weekendu u teściów, który nie do końca poszedł po jego myśli. Podczas postoju na parkingu dochodzi do wypadku, w którym Peri zostaje ranna. Wówczas rodzina udaje się na pobliski oddział ratunkowy, gdzie Peri i Joanne zostają odesłane przez personel na dalsze badania. Po upływie kilku godzin Ray odkrywa, że jego żona i córka zaginęły, a razem z nimi zniknęła dokumentacja medyczna. Czy zdesperowanemu mężczyźnie uda się odnaleźć rodzinę i odkryć prawdę o jej losie?



„Zostaw świat za sobą”



Apokaliptyczny thriller nagradzanego reżysera i scenarzysty Sama Esmaila ("Mr. Robot"). Amanda (laureatka Oscara Julia Roberts) i jej mąż Clay (nominowany do Oscara Ethan Hawke) wynajmują na weekend luksusowy dom wraz z dziećmi - Archiem (Charlie Evans) i Rose (Farrah Mackenzie). Ich wakacje wywraca do góry nogami nocna wizyta dwojga nieznajomych - G.H. (laureat Oscara Mahershala Ali) i jego córki Ruth (Myha'la), którzy przynoszą wieści o tajemniczym cyberataku i chcą schronić się w domu, który, jak twierdzą, należy do nich. Obie rodziny stawiają czoła nadciągającej katastrofie, która z minuty na minutę coraz bardziej przeraża, zmuszając wszystkich do pogodzenia się z pozycją w pogrążającym się świecie.



„Zakładnik z Wall Street”



W tym rozgrywającym się w czasie rzeczywistym thrillerze George Clooney i Julia Roberts występują jako Lee Gates, gospodarz telewizyjnego programu o finansach i inwestycjach - i Patty Fenn, jego producentka. Obydwoje stają w obliczu ekstremalnej, niecodziennej sytuacji, gdy do studia, podczas nadawanego na żywo programu wtargnął wściekły inwestor (Jack O'Connell), który kierując się wskazówkami Lee stracił wszystko. Na oczach widzów, których liczba rośnie z każdą minutą, toczy się dramatyczna walka z czasem, a zakładnicy starają się wyjaśnić tajemnicę nagłego załamania się akcji firmy, w którą zainwestował desperat.



„Hanna”



Hanna (Saoirse Ronan) jest nastolatką, która jako jedna z niewielu rówieśnic posiada siłę i sprawność żołnierza. A wszystko dlatego, że została wychowana przez ojca (Eric Bana), byłego agenta CIA w fińskiej dziczy. Trening, jaki przeszła, służyć miał jednemu celowi - zostanie perfekcyjnym zabójcą. Punktem zwrotnym w życiu dziewczyny staje się misja, na którą wysłał ją ojciec. Hanna przemieszcza się ukradkiem po Europie, wymykając się agentom nasłanym przez bezlitosną szefową wywiadu, pilnie strzegącą własnych tajemnic (Cate Blanchett). Będąc już blisko celu, Hanna staje przed zdumiewającymi odkryciami, dotyczącymi jej życia i pytaniami na temat człowieczeństwa.



„Safe House”



Denzel Washington wciela się w jednego z najniebezpieczniejszych wrogów CIA, byłego oficera operacyjnego Tobina Frosta, który niespodziewanie pojawia się w jednym z miast Afryki Południowej i stawia na nogi cały wywiad. Przejęty przez agentów zostaje odesłany do kryjówki prowadzonej przez Matta Westona – w tej roli Ryan Reynolds. Kiedy miejsce zostaje zaatakowane przez brutalnych najemników, Matt zmuszony jest pomóc w ucieczce Frostowi i szybko zdaje sobie sprawę, że jego moralność i idealizm zostały wystawione na próbę. Teraz obaj muszą starać się przeżyć, aby dowiedzieć się, kto chciał się ich pozbyć.



„Nieproszeni goście”



Anna (Emily Browning) wraca do domu z leczenia psychiatrycznego i zaczyna odkrywać okoliczności otaczające przedwczesną i dość tajemniczą śmierć matki. Podczas gdy dziewczyna stara się poradzić sobie z traumatycznymi przeżyciami, jej ojciec (David Strathairn) zaręcza się z Rachel (Elizabeth Banks), będącą wcześniej opiekunką matki i razem już wprowadzają się do wspólnego domu. Rozpacz Anny szybko przeradza się w horror – nawiedza ją duch matki, nawołujący do pomszczenia jej nieprzypadkowej śmierci i wyciągający oskarżycielski palec w stronę Rachel. Oczarowany Rachel ojciec pozostaje głuchy na ostrzeżenia córki, ona zaś wraz z siostrą Alex (Arielle Kebbel), stara się dotrzeć do prawdy nieco bardziej wnikliwie przyglądając się niejasnej przeszłości Rachel.



„Diabeł wcielony”



W Knockemstiff w stanie Ohio i w otaczających je leśnych ostępach mroczne indywidua - demoniczny kaznodzieja (Robert Pattinson), przerażające małżeństwo (Jason Clarke i Riley Keough) oraz zdeprawowany szeryf (Sebastian Stan) - zaciskają pętlę wokół młodego Arvina Russella (Tom Holland) próbującego chronić siebie i swoją rodzinę przed silami zła. Film "Diabeł wcielony" w reżyserii Antonio Camposa, którego akcja rozgrywa się w okresie pomiędzy II Wojną Światową a konfliktem w Wietnamie, przedstawia złowieszczą wizję walki sprawiedliwych przeciwko ludziom bez żadnych zasad.



„Stocker”



W następstwie tragicznej śmierci ojca w dniu swoich osiemnastych urodzin, India Stoker (Mia Wasikowska) poznaje Charliego (Matthew Goode), charyzmatycznego stryja, o którego istnieniu nawet nie wiedziała. Przybyły na pogrzeb brata Charlie postanawia zostać i wprowadza się do domu Indii i jej niestabilnej emocjonalnie matki (Nicole Kidman). Obie są nim zafascynowane - jego czar, urok i spokój coraz bardziej je pociąga. Wkrótce jednak wychodzi na jaw, że przyjazd Charliego to nie przypadek, a szokujące tajemnice z jego przeszłości mogą wpłynąć na przyszłość Indii... lub nawet całkowicie ją zniweczyć.



„Negocjator”



Danny Roman (Samuel L. Jackson) jest najlepszym policyjnym negocjatorem w Chicago. Kiedy podejmuje się pertraktacji z porywaczami pewne jest, że zakładnikom nie spadnie włos z głowy. Tym razem takiej pewności nie będzie, gdyż porywaczem jest... on sam. Podejrzany o zabójstwo kolegi, Roman postanawia udowodnić swą niewinność, przetrzymując w policyjnej siedzibie kilka osób, w tym m.in. swego szefa. Jednak kto podejmie się negocjacji z samym mistrzem negocjacji? Chyba tylko inny mistrz, a dokładnie pracujący w sąsiedniej dzielnicy Chris Sabian (Kevin Spacey). Kto kogo przekona: czy zakładnicy będą uwolnieni czy też Sabian przyłączy się do Romana? A wtedy trzeba by negocjować z dwoma negocjatorami.



„Pamięć absolutna”



W niedalekiej przyszłości pewien pracownik fabryki odkrywa, że w istocie jest tajnym szpiegiem pracującym dla jednego z mocarstw walczących o światową dominację.



„Tenet”



Uzbrojony tylko w jedno słowo — Tenet — bohater przenika w mroczny świat międzynarodowych szpiegów, próbując ocalić ludzkość. Do tego jednak nieodzowne okazuje się skorzystanie ze zjawiska wykraczającego poza czas realny.Czytaj też:

