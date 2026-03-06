„Testamenty” już w weekend w sieci! To kontynuacja jednego z najpopularniejszych seriali

Przypomnijmy, serial „Opowieść podręcznej” opowiadał o niedalekiej przyszłości, w której narodziny stały się rzadkością, a władzę w Stanach Zjednoczonych przejęła pseudochrześcijańska junta. Kobiety płodne zmuszono do bycia surogatkami uprzywilejowanych rodzin, a nieposłuszeństwo jest karane w okrutny sposób. Produkcja zdobyła natychmiastowe uznanie i zyskała fanów na całym świecie, a czerwone kostiumy w nim wykorzystane stały się symbolem praw kobiet. Pierwszy sezon produkcji zdobył osiem nagród Emmy, w tym za najlepszy serial dramatyczny oraz najlepszą aktorkę w serialu dramatycznym dla Elizabeth Moss. Teraz nadchodzi nowy rozdział tej opowieści.

„Testamenty” – kontynuacja „Opowieści podręcznej” na dniach w sieci

Kilka lat po wydarzeniach z „Opowieści podręcznej” akcja przenosi widzów do dystopijnej teokracji Gilead. Serial przedstawia losy dwóch nastolatek – posłusznej i pobożnej Agnes oraz Daisy, nowo przybyłej konwertytki spoza granic Gileadu. Poruszając się po zdobionych korytarzach elitarnej szkoły przygotowawczej dla przyszłych żon, Agnes i Daisy muszą stawić czoła surowym zasadom. W szkole Ciotki Lydii posłuszeństwa wymaga się bowiem bezwzględnie i tłumaczy je boskim prawem. Mimo to więź nastolatek staje się katalizatorem, który wywróci ich przeszłość, teraźniejszość i przyszłość do góry nogami. W obliczu narzucanych małżeństw i życia w całkowitym podporządkowaniu, nastolatki będą zmuszone szukać sojuszników, by zawalczyć o swoją wolność.

W serialu występują: Ann Dowd, Chase Infiniti, Lucy Halliday, Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya oraz Kira Guloien.

Serial „Testamenty” pojawi się już 8 kwietnia, wyłącznie w Disney+. Na start udostępnione zostaną trzy odcinki, a kolejne będą trafiać na platformę co tydzień.

Czytaj też:

Kultowy serial kryminalny wreszcie dla wszystkich Polaków. Po 17 latach przerwy!Czytaj też:

Ten wstrząsający miniserial na faktach trafi na dniach na Netflix. Dają mu mocne 7!