Głośna „Norymberga” trafia do sieci! Ekskluzywnie, na jedną platformę

„Norymberga” z Russellem Crowe’em („Gladiator” – OSCAR, „Piękny umysł”, „Les Miserables: Nędznicy”, „Informator”, „Pan i władca: Na krańcu świata”, „Robin Hood”, „Dowód życia”, „Noe: Wybrany przez Boga”, „Na cały głos” – serial), Ramim Malekiem („Bohemian Rhapsody” – OSCAR, „Amator”, „Oppenheimer”, „Nie czas umierać”, „Papillon. Motylek”, „Mr. Robot” – serial, „Need for Speed”) i Michaelem Shannonem („Zwierzęta nocy”, „Droga do szczęścia, „Kształt wody”, „Bullet Train”, „Na noże”, „8 mila”, „Vanilla Sky”, „Pearl Harbor”) to mocny, amerykański thriller psychologiczny, który odsłania kulisy jednego z najważniejszych procesów XX wieku.

Twórcy skupiają się nie na klasycznej rekonstrukcji sali sądowej, lecz na niebezpiecznej grze umysłów między nazistowskim zbrodniarzem Hermannem Göringiem a amerykańskim psychiatrą Douglasem Kelleyem, odpowiedzialnym za ocenę stanu psychicznego oskarżonych. Film, napisany i wyreżyserowany przez Jamesa Vanderbilta („Zodiak”, seria „Krzyk”) to nie tylko tytuł historyczny, ale przede wszystkim pełnokrwisty thriller psychologiczny, który buduje napięcie od pierwszych minut i nie pozwala oderwać się od ekranu.

Jeden z najlepszych filmów 2025 roku wchodzi do streamingu. Gdzie obejrzymy „Norymbergę”?

Jest rok 1945. Cały świat żyje rozpoczynającym się w niemieckiej Norymberdze procesem nazistowskich zbrodniarzy wojennych. Prokurator Robert H. Jackson, który jest głównym oskarżycielem z ramienia Stanów Zjednoczonych ma świadomość jak trudnego podjął się zadania. Wie, że główny oskarżony Hermann Göring jest człowiekiem nie tylko bezlitosnym, ale także błyskotliwie inteligentnym, więc uzyskanie jego obciążających zeznań to zadanie ekstremalnie trudne. Młody psychiatra Douglas Kelley otrzymuje więc misję zbliżenia się do Göringa, nawiązania z nim relacji i uzyskania od niego informacji, które będą miały kluczowy wpływ na wynik procesu. Kelley nie zdaje sobie w pełni sprawy jak trudnego podejmuje się zdania. Jego pacjent to cyniczny manipulator, a jednocześnie człowiek do szpiku kości zły i gotowy na wszystko, by chronić własną skórę.

W obsadzie pojawili się również: Michael Shannon („Zwierzęta nocy”, „Droga do szczęścia, „Kształt wody”, „Bullet Train”, „Na noże”, „8 mila”, „Vanilla Sky”, „Pearl Harbor”), Leo Woodall („Bridget Jones: Szalejąc za facetem”, „Biały Lotos” – serial, „Jeden dzień” – serial) czy Richard E. Grant („Gosford Park”, „Saltburn”, „Logan: Wolverine”, „Bodyguard Zawodowiec”, „Jackie”, „Gra o tron” – serial, „Downton Abbey” – serial).

Film „Norymberga” będzie dostępny w serwisie TVP VOD od wtorku 13 stycznia jako produkcja premium.

