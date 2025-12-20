8 kapitalnych nowości na Netflix. Premiery, które przejmą weekend

Weekend tuż za rogiem, a Netflix jak zwykle nie zawodzi. W tym tygodniu platforma dorzuciła do katalogu kilka świeżych tytułów, które idealnie sprawdzą się na wieczorny seans – zarówno solo, jak i w większym gronie. Jeśli szukasz czegoś nowego do obejrzenia, poniżej znajdziesz nasze rekomendacje.

Dobre nowości tego tygodnia na Netflix. To warto nadrobić w weekend

„Wstrząs”



Doktor Bennet Omalu znajduje dowody na powiązanie mikrowstrząsów i urazów głowy sportowców z ich późniejszymi samobójstwami.



„Kulinarna walka klas”, sezon 2.



Kulinarna walka klas 100 kucharzy, w której ukryci mistrzowie (czarne łyżki) rzucają wyzwanie znanym szefom (białe łyżki) w rywalizacji o miano najlepszego kucharza w Korei.



„Morderstwo w Monako”



Monako, rok 1999. Jeden z najbogatszych ludzi na świecie umiera w swoim penthousie. Ten dokument opowiada o tajemniczym morderstwie bankiera miliardera Edmonda Safry.



„Emily w Paryżu”, sezon 5.



Emily obejmuje kierownictwo w rzymskim oddziale Agence Grateau i musi stawić czoła nowym wyzwaniom – zarówno w pracy, jak i w miłości. Gdy zaczyna się jej układać, jeden nieudany pomysł wywraca wszystko do góry nogami, prowadząc do złamanego serca i zawodowych potknięć. Szukając równowagi, Emily jeszcze mocniej przyjmuje francuski styl życia – aż pewien sekret wystawia na próbę jedną z jej najbliższych relacji. Podchodząc do trudnych kwestii ze szczerością, odkrywa głębsze więzi, odzyskuje jasność i otwiera się na nowe możliwości.



„Bohaterowie potrzebni od zaraz”



Gdy psychoanalityk Mariano (Luis Gerardo Méndez) zostaje uznany za winnego spowodowania wypadku, sąd skazuje go na udzielanie terapii przygnębionemu policjantowi (Memo Villegas), który próbuje poradzić sobie z niewiernością żony. To, co zaczyna się jako mobilna sesja terapeutyczna, szybko przeradza się w serię niebezpiecznych przygód, gdy obaj odkrywają kryminalny spisek wystawiający na próbę ich odwagę… i przyjaźń.



„Wątpliwość”



Kierująca katolicką szkołą zakonnica oskarża księdza o niestosowne kontakty z uczniem. Nie mając dowodów, opiera się wyłącznie na własnym przeczuciu.



„Żywy czy martwy: Film z serii »Na noże«”



Błyskotliwy i ekscentryczny detektyw Benoit Blanc ma na swoim koncie już niemałe sukcesy: rozwiązał sprawę morderstwa patriarchy skłóconej, pełnej nienawiści rodziny, wniknął w zagmatwany świat technologicznego milionera, by odkryć piętrzące się oszustwa i zdrady, prowadzące do ujawnienia zabójcy. Teraz Benoit Blanc staje przed swoim najtrudniejszym wyzwaniem – idzie do kościoła.



„Jay Kelly”



Znany aktor Jay Kelly i jego menedżer wyruszają na pełną emocji wyprawę. W jej trakcie zmierzą się z konsekwencjami dawnych wyborów i zastanowić się jakie dziedzictwo po sobie zostawią.

