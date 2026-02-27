Dramat legendy Perfectu. Zbigniew Hołdys prosi o pomoc

Wojciech Morawski, współzałożyciel Perfectu i jeden z najbardziej cenionych perkusistów swojej generacji, dziś walczy o zdrowie w Domu Artysty w Skolimowie. O wsparcie dla muzyka publicznie apeluje Zbigniew Hołdys.

Perfect i narodziny legendy

Zespół Perfect powstał w 1977 roku z inicjatywy Wojciech Morawski i Zdzisława Zawadzkiego. Wkrótce do składu dołączył Zbigniew Hołdys, a później Ryszard Sygitowicz, Piotr Szkudelski oraz Grzegorz Markowski. Debiutancki album z 1981 roku na stałe zapisał się w historii polskiej muzyki rozrywkowej i uczynił z grupy ikonę lat 80.

Morawski był jednym z fundamentów brzmienia zespołu. Jego rytm niósł największe przeboje i budował koncertową energię, którą do dziś wspominają fani.

Apel Zbigniewa Hołdysa: Wojtek ciężko choruje

Problemy zdrowotne perkusisty trwają od 2024 roku. Muzyk zmaga się z poważną chorobą, w tym z problemami z pamięcią. W ubiegłym roku Hołdys po raz pierwszy publicznie poprosił o pomoc dla kolegi. „Wojtek ciężko choruje i potrzebuje stałej rehabilitacji — na to ciułamy kasę. Jeśli możecie — podajcie dalej poniższe apele [...]. Gdy Wojtek się zjawiał na scenie czy na próbie albo w studio — świat stawał się radośniejszy. Niech dziś ten świat do niego też się uśmiechnie” — pisał.

W ostatnich dniach artysta ponowił apel, przypominając, że Morawski jest jedynym żyjącym członkiem składu Breakout z czasów, gdy grali w nim Tadeusz Nalepa i Mira Kubasińska. „Wojtek jest w Domu Artysty w Skolimowie. Wspieramy go w walce o powrót do zdrowia. Można przekazać swoje 1,5 proc. z podatku na ten cel” — zaapelował Hołdys.

Wojciech Morawski w Domu Artystów Weteranów

Od połowy ubiegłego roku Morawski mieszka w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Wcześniej przebywał w DPS w Sulejówku. Obecnie znajduje się pod opieką Polskiej Fundacji Muzycznej, która finansuje jego rehabilitację.

Jak wyjaśnia w "Plejadzie” Tomasz Kopeć, prezes fundacji, sama opieka to za mało. Kluczowa jest regularna aktywizacja. „Wysyłamy tam dwa, trzy razy w tygodniu rehabilitantów, żeby mu pomóc utrzymać formę, żeby mógł spacerować. Jak taka starsza osoba usiądzie w pokoju, to mijają dni i niespecjalnie jest aktywna sama z siebie. Dlatego wysyłamy tam rehabilitanta właśnie na koszt fundacji” — tłumaczy Kopeć.

Muzyk legenda

Morawski to postać, która zapisała się nie tylko historii Perfectu, ale całej polskiej muzyki. Grał m.in. w Grupa X, Klan, Breakout, Grupie Organowej Krzysztofa Sadowskiego, Świadectwie Dojrzałości, Porter Band, Voo Voo, Jan Bo oraz Orkiestrze Na Zdrowie. Współpracował z Marylą Rodowicz, Zbigniewem Hołdysem czy Ryszardem Sygitowiczem, nagrał m.in. legendarne albumy „I Ching” oraz „Świnie” supergrupy MWNH (Morawski Waglewski Nowicki Hołdys).

Dziś legenda potrzebuje wsparcia tych, którzy przez lata czerpali energię z jego muzyki. Dziś to fani mogą zagrać dla niego.

Czytaj też:

„Francuskie Oscary” rozdane. Oto najwięksi wygrani!Czytaj też:

Szokujące zarzuty w kierunku gwiazdora „Powrotu do przyszłości”. Jest pozew