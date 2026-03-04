Matylda Damięcka z blokadą na Facebooku. Wystarczył jeden wpis

Matylda Damięcka skomentowała wydarzenia na świecie w swoim charakterystycznym stylu, ale tym razem jej wpis spotkał się z bezpardonową reakcją. Facebook zablokował publikację artystki.

Konflikt USA–Izrael–Iran i reakcje artystów

Wojna na Bliskim Wschodzie wywołuje emocje także wśród polskich gwiazd. Po wybuchu konfliktu między USA a Iranem część znanych nazwisk znalazła się w napiętej sytuacji w regionie. W Dubaju przebywają m.in. Marcelina Zawadzka, Agnieszka Włodarczyk oraz mistrzyni olimpijska Anita Włodarczyk. Relacjonują dramatyczne chwile w mediach społecznościowych i uspokajają swoich fanów, choć sami przyznają, że sytuacja jest dynamiczna.

28 lutego rozpoczęła się ofensywa Izraela i Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi. Iran odpowiedział serią ataków odwetowych. Ostrzelane zostały amerykańskie bazy w regionie, m.in. w Kuwejcie, Katarze, Bahrajnie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Facebook zablokował wpis. „Troszkę szacun”

Do tragedii na Bliskim Wschodzie odniosła się także Matylda Damięcka. 2 i 3 marca artystka publikowała na Instagramie relacje dotyczące sytuacji geopolitycznej. W jednej z nich poinformowała, że jej post zamieszczony na Facebooku został zablokowany.

Chodziło o minimalistyczną ilustrację. Na jasnym tle widniał odręczny napis „IRAN”, w którym można było dopatrzyć się również nazwy „IRAK”.

Pod grafiką Damięcka napisała: „a tę ilustrację fb mi przyblokował. Niby niedziwinic a troszkę szacun za skuteczny mechanizm moderujący nastroje antysystemowe”.

Matylda Damięcka bezpardonowa

Matylda Damięcka od lat udowadnia, że kilka kresek potrafi powiedzieć więcej niż długi komentarz. Jej minimalistyczne grafiki regularnie wywołują dyskusje, poruszenie i lawinę emocji w mediach społecznościowych. Na początku roku głośno było o jej ironicznej grafice pod adresem Polaków, którą artystka zamieściła w sieci z hasłem: „My Polaki cebulaki”.

