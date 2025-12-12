„Dom dobry” tak wpłynął na kobiety. Wzrost liczby telefonów o 223 proc.!

Przeboju taki jak „Dom dobry” nie było w Polsce od lat. Nowy film Wojciecha Smarzowskiego przyciągnął do kin ponad milion widzów. W premierowy weekend produkcję obejrzało 310 678 osób – to drugie najlepsze otwarcie w karierze Smarzowskiego, zaraz po „Klerze” (2018). Frekwencja wzrosła w kolejny weekend aż o 54 proc., co oznacza, że po 10 dniach film osiągnął imponujący wynik 1 203 624 widzów.

Film opowiada o Gośce (Agata Turkot), która poznaje w internecie Grześka (Tomasz Schuchardt), i jest przekonana, że to w końcu Ten Jedyny. Grzesiek wariuje na jej punkcie, obsypuje kwiatami, oświadcza się w Wenecji. To musi być miłość, prawda? Ale na tym perfekcyjnym obrazku szybko zaczynają pojawiać się rysy. Wkrótce ich wspólny dom staje się dla Gośki najniebezpieczniejszym z miejsc. Smarzowski zagląda do „dobrych domów”, gdzie dzieją się rzeczy, o których większość woli milczeć. „Dom dobry” to film o granicach miłości, którego nie da się zapomnieć.

Niezwykły sukces filmu „Dom dobry”. Ludzie masowo zgłaszają przypadki przemocy

Okazuje się, że film niezwykle wpłynął na ludzi w Polsce, którzy zmagają się z przemocą domową. Fundacja Feminoteka podała, że w listopadzie odnotowała 223 proc. wzrost liczby telefonów w porównaniu do poprzedniego miesiąca. „Dzwoniące osoby często zaznaczały, że wiedzą o nas dzięki promocji filmu lub umieszczeniu numeru do nas na ekranach kin” – czytamy.

Feminoteka informuje, że przedział wiekowy kobiet, które zgłosiły się po pomoc w listopadzie to 17-80 lat, a niektóre z rozmów trwały ponad godzinę. „Kobiety potrzebowały przede wszystkim wsparcia i rozmowy z osobą, która rozumie mechanizmy przemocy, doradzi im i nie będzie negować ich doświadczeń. Wiele z nich potrzebowało upewnić się, czy ich doświadczenia kwalifikują się jako przemoc” – podała fundacja.

„W porównaniu do października 177 proc. więcej kobiet postanowiło zacząć długoterminowo korzystać z naszego wsparcia. Ponad połowa z nich – w związku z doświadczeniem przemocy seksualnej. Mężczyźni, którzy dzwonili w związku z doświadczaną przemocą, dostali informacje o miejscach świadczących potrzebną im pomoc. Dwóch mężczyzn dzwoniło, ponieważ przemocy doświadczyła bliska im kobieta” – podzieliła się Feminoteka.

