Zaginęła siostra uczestniczki „Rolnik szuka żony”. Dramatyczny apel Jessiki Miemiec

„Oddajcie moją siostrę” — apeluje w emocjonalnym wpisie Jessica Miemiec, znana widzom z programu „Rolnik szuka żony”. Policja potwierdziła wszczęcie poszukiwań.

Alarm po zaginięciu 12-letniej Vanessy

Jessica Miemiec, która brała udział w 5. edycji programu Rolnik szuka żony oraz w „Magii nagości”, przekazała w mediach społecznościowych informację o zaginięciu swojej siostry, Vanessy Bańczyk. „Zaginęła Vanessa Bańczyk proszę osoby, które widziały dzwoniły na”... — napisała na Facebooku.

W kolejnym wpisie opublikowała zdjęcia osób, które podejrzewa o związek ze sprawą, podkreślając, że zawiadomiono policję. „Oddajcie moją siostrę, sprawa jest na policji! Jeżeli schowaliście moją siostrę, to ją oddawajcie, wiemy, że wiecie, gdzie jest!” — dodała.

„Poszła do znajomych i nie wróciła”

Matka zaginionej, Klaudia Bańczyk, w rozmowie z portalem o2.pl opisała okoliczności zdarzenia. „To było wczoraj ok. 16:00. Poszła do znajomych bez telefonu i dokumentów i do teraz nie wróciła. Była ze znajomymi. Jej znajomi publikowali zdjęcia w mediach społecznościowych i widziałyśmy je. Razem z Jessiką pojechałyśmy do Lipna, bo informowali nas, że tu jest. Dzwonił do nas jej kolega, mówił, że wystraszona poszła gdzieś przed siebie i nie ma jej tu” — powiedziała.

facebook

Policja prowadzi poszukiwania

Komenda Miejska Policji w Lesznie potwierdziła zaginięcie 12-latki i rozpoczęła akcję poszukiwawczą. „Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie prowadzą poszukiwania zaginionej 12-letniej mieszkanki Leszna — Vanessy Bańczyk. Zaginiona wyszła z domu 26 lutego br. około godz. 15.30 i do chwili obecnej nie powróciła oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną. Leszczyńska Policja w godzinach nocnych została powiadomiona przez rodzinę o zaginięciu 12-latki i obecnie prowadzi sprawę poszukiwawczą” — czytamy w komunikacie.

Służby opublikowały również rysopis dziewczynki. „Rysopis: wiek z wyglądu 16 lat, wzrost 165 cm, szczupła budowa ciała, włosy koloru ciemnego z pasemkami koloru czerwonego długości do ramion, oczy koloru brązowego Ubiór: spodnie jeansowe koloru jasnego, bluza z kapturem koloru bordowego, buty koloru białego ze znaczkiem firmowym Nike”.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionej proszone są o kontakt z leszczyńską policją pod numerem 47 77 31 655 lub pod numerem alarmowym 112.

facebookCzytaj też:

Ciężkie czasy dla Magdy Gessler. Było „czupiradło”, teraz… „kretynka”?Czytaj też:

Paulina Krupińska odpowiada na komentarze o wadze. „Zajmijcie się sobą”