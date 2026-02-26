Gwiazda kultowego reality show w żałobie. Jej 23-letni syn nie żyje

Nie żyje Robert Cosby Jr., syn Mary Cosby znanej z „The Real Housewives of Salt Lake City”. Informację o śmierci przekazał portal TMZ. Rodzice opublikowali poruszające oświadczenie.

Robert Cosby Jr. nie żyje. „Nasz ukochany syn został wezwany do domu”

Mary Cosby i Robert Sr. przekazali TMZ wspólne stanowisko: „Nasz ukochany syn Robert Jr. został wezwany do domu, do Pana. Choć nasze serca bolą, pociesza nas obietnica Boga i świadomość, że w końcu zaznał spokoju. Jesteśmy wdzięczni za wasze modlitwy i zaufanie, że Pan poprowadzi nas przez ten czas smutku”.

Robert Cosby Jr. zmarł w poniedziałek w stanie Utah. Miał 23 lata.

Policja w Salt Lake City poinformowała, że w poniedziałek wieczorem otrzymała zgłoszenie dotyczące „aresztowania i nagłej potrzeby medycznej” dotyczące 23-letniego mężczyzny. Na miejsce skierowano straż pożarną oraz ratowników medycznych.

Przyczyna śmierci nie została oficjalnie potwierdzona. Funkcjonariusze zareagowali jednak na wezwanie dotyczące możliwego przedawkowania, a po przybyciu wszczęto dochodzenie.

Wątek w „RHOSLC” i problemy osobiste

Robert pojawiał się w reality show „The Real Housewives of Salt Lake City”, w którym występuje jego matka. W 4. sezonie głośno było o jego potajemnym ślubie z Alexianą Smokoff. Ceremonia miała odbyć się w sierpniu 2022 roku w sądzie w stanie Utah. Kilka miesięcy przed śmiercią żona Roberta złożyła pozew o rozwód.

W serialu poruszano również temat domniemanych problemów narkotykowych Roberta i Alexiany, które stały się jednym z ważnych wątków dotyczących Mary.

Robert miał za sobą także kłopoty prawne. We wrześniu został aresztowany w stanie Utah pod zarzutem szeregu przestępstw, w tym wtargnięcia na teren prywatny i napaści. W 2022 roku zatrzymano go również za jazdę pod wpływem alkoholu. Policjanci ustalili wówczas, że nie ma prawa jazdy i złamał przepisy ruchu drogowego. Ostatecznie przyznał się do winy i opuścił więzienie w lutym.

