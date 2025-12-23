Filmy na święta Bożego Narodzenia. Od świtu do nocy w Polsacie

Polsat tradycyjnie przygotował na Boże Narodzenie zestaw filmowych klasyków i premier, które zapewnią rozrywkę wszystkim, od najmłodszych po dorosłych. W programie nie zabraknie produkcji uwielbianych od lat i filmowych hitów, które co roku gromadzą przed telewizorami miliony widzów. Sprawdzamy, co stacja zaplanowała od Wigilii do drugiego dnia świąt.

Wigilia, 24 grudnia 2025 roku

„Pierwsza gwiazdka”, godz. 8:35

Animacja nominowana do Złotych Globów opowiada historię odważnego osiołka Bo, który marzy o życiu innym niż monotonna praca w młynie. Gdy decyduje się na ucieczkę, rozpoczyna niezwykłą podróż – wraz ze swoim przyjacielem, ambitnym gołębiem Dave’em, oraz owieczką Ruth, która przypadkiem odłączyła się od stada. Ich droga skrzyżuje się z Marią i Józefem, a także z trzema zadziornymi wielbłądami. Razem podążą za Gwiazdą, nieświadomi, że staną się uczestnikami opowieści, która na zawsze odmieni świat.

„Święty Mikołaj z 34 Ulicy”, godz. 10:25

Kultowa wigilijna historia autorstwa Valentine Davies. Susan (Mara Wilson) nie wierzy w istnienie Świętego Mikołaja, a jej mama Dorey (Elizabeth Perkins), kierująca luksusowym domem towarowym, zatrudnia Krisa Kringle’a (Richard Attenborough). Ten twierdzi, że jest prawdziwym Mikołajem, co nie wszystkim jest na rękę. Kiedy jego reputacja zostaje zagrożona, w obronie staje młody prawnik Bryan Bedford (Dylan McDermott), który niespodziewanie zakochuje się w Dorey. Czy magia świąt zwycięży?

„Pada Shrek”, godz. 19:30

Świąteczna odsłona przygód słynnego ogra. Shrek marzy o spokojnej Wigilii, ale chaos świąt nie jest jego ulubionym elementem roku. Dla dobra rodziny postanawia jednak przygotować tradycyjne Boże Narodzenie, wspierając się poradnikiem… dla kompletnych laików. Jego wysiłki obserwują Osioł, Kot w Butach i Ciastek, którzy widząc nieporadność przyjaciela, ruszają z pomocą.

„Kevin sam w domu”, godz. 20:00 (powtórka: 25 grudnia, godz. 16:30)

Film, bez którego trudno wyobrazić sobie święta. Kevin (Macaulay Culkin) zostaje omyłkowo pozostawiony sam w domu, kiedy rodzina McAllisterów w pośpiechu rusza do Paryża. Chłopiec musi nie tylko poradzić sobie z codziennością, ale i z dwójką złodziei (Joe Pesci i Daniel Stern), którzy planują włamanie do jego domu. Nie wiedzą jednak, że trafili na wyjątkowo pomysłowego ośmiolatka.

„Rodzinny dom wariatów”, godz. 22:20

Komedia romantyczna z gwiazdorską obsadą. Stone’owie – barwna rodzina z Nowej Anglii – przygotowują się do świąt. Najstarszy syn przedstawia im swoją narzeczoną, perfekcyjną karierowiczkę z Nowego Jorku. Spotkanie kończy się festiwalem nieporozumień, uprzedzeń i… próbą „nauczki” dla przyszłej synowej. Święta w tym domu na pewno nie będą zwyczajne.

„Szklana pułapka 2”, godz. 0:45

John McClane (Bruce Willis) po raz kolejny wpada w sam środek niebezpieczeństwa. Tym razem terroryści przejmują kontrolę nad systemem nawigacyjnym lotniska, domagając się uwolnienia handlarza narkotyków. McClane nie zamierza biernie czekać – szczególnie że wśród pasażerów jest jego żona Holly.

Pierwszy dzień świąt, 25 grudnia 2025 roku

„Madagwiazdka”, godz. 8:20

Bohaterowie „Madagaskaru” próbują wrócić do Nowego Jorku, budując balon, który niestety zestrzeliwują lemury. Gdy Alex przypadkiem trafia w… Świętego Mikołaja, ten traci pamięć. Zwierzaki postanawiają więc uratować święta i rozdać prezenty za niego.

„101 dalmatyńczyków”, godz. 11:15 (powtórka: 27 grudnia, godz. 11:35)

Anita (Joely Richardson) i Roger (Jeff Daniels) stają się właścicielami psich rodziców piętnastu uroczych szczeniąt. Niestety Cruella DeMon (Glenn Close) ma wobec nich niecne plany – chce stworzyć modę na futra z dalmatyńczyków. Kiedy maluchy trafiają do jej mrocznego domu, rozpoczyna się wielka akcja ratunkowa.

„Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa”, godz. 13:30 (powtórka: 26 grudnia, godz. 10:55)

Podczas II wojny światowej rodzeństwo Pevensie trafia do posiadłości profesora Kirke’a. Tam odkrywa magiczną szafę prowadzącą do Narnii – krainy pogrążonej w wiecznej zimie przez Białą Wiedźmę. Mieszkańcy czekają na powrót Lwa Aslana, a dzieci mają odegrać kluczową rolę w walce ze złem.

„Kraina lodu: przygoda Olafa”, godz. 19:35 (powtórka: 26 grudnia, godz. 16:10)

Olaf i Sven próbują uratować świąteczne przygotowania Anny i Elsy, które odkrywają, że… nie mają rodzinnych tradycji. Bałwanek wyrusza więc po całym Arendelle, by zebrać najlepsze zwyczaje dla przyjaciół.

„Kraina lodu II”, godz. 19:55 (powtórka: 26 grudnia, godz. 16:40)

Elsa słyszy tajemniczy głos dobiegający z zaczarowanej Puszczy Northuldry. Razem z Anną, Kristoffem, Svenem i Olafem wyrusza w podróż, która odsłoni sekrety przeszłości ich rodziny i królestwa. Film zdobył dwie nominacje do Złotych Globów i nominację do Oscara za piosenkę „Into the Unknown”.

„Zły Mikołaj 2”, godz. 1:05

Willie Soke (Billy Bob Thornton), Marcus (Tony Cox) i ostra jak brzytwa Sunny (Kathy Bates) szykują napad na fundację charytatywną Giving Way. Sytuacja komplikuje się, gdy okazuje się, że jej prezes defrauduje pieniądze, a jego żona Diane (Christina Hendricks) wdaje się w romans z Williem. Czy ta historia może skończyć się dobrze?

Drugi dzień świąt, 26 grudnia 2025 roku

„Święta Last Minute”, godz. 13:55 (powtórka: 28 grudnia, godz. 10:35)

Luther i Nora Krank (Tim Allen i Jamie Lee Curtis) rezygnują z tradycyjnych świąt i wykupują urlop na Karaibach. Ich decyzja wzbudza bunt sąsiadów. Kiedy córka Blair dzwoni z wiadomością, że przyjeżdża z narzeczonym, Krankowie mają 12 godzin, by uratować świąteczny wieczór i pogodzić się z okolicą.

„Epoka lodowcowa: Mamucia gwiazdka”, godz. 19:35 (powtórka: 27 grudnia, godz. 11:05)

Sid przypadkowo niszczy rodzinny skarb Manny’ego i trafia na listę niegrzecznych. Wyrusza na biegun północny, by naprawić swój błąd. Manny i jego przyjaciele ruszają mu na ratunek, próbując ocalić święta.

„Król Lew”, godz. 19:55 (powtórka: 28 grudnia, godz. 14:50)

Remake kultowego filmu Disneya. Simba dorasta w cieniu tragedii i intryg podstępnego Skazy, który pragnie wyrwać mu należne miejsce na tronie. To opowieść o dojrzewaniu, lojalności i odwadze, która w nowej odsłonie znów porusza widzów.

„Valerian i Miasto Tysiąca Planet”, godz. 22:25

Luc Besson, twórca takich hitów jak „Leon Zawodowiec”, „Piąty Element” czy „Lucy”, przenosi na ekran kultowy komiks science fiction, tworząc widowisko pełne energii i kosmicznej wyobraźni. Valerian (Dane DeHaan, znany z „Kroniki”) oraz jego partnerka Laurelina (Cara Delevingne, „Papierowe miasta”) działają jako agenci odpowiedzialni za utrzymanie ładu na terenach zamieszkałych przez ludzi. Gdy trafiają do Miasta Tysiąca Planet – pulsującej życiem metropolii będącej sercem galaktyki – odkrywają, że w jej cieniu rośnie potężne zagrożenie. Misja, która miała być rutynowa, zmienia się w walkę o przyszłość całego wszechświata.

„To musi być miłość”, godz. 1:30

Lekka, ciepła i pełna dobrej energii komedia romantyczna autorstwa producentów „Narzeczonego na niby”. Trzy siostry, mimo burzliwych relacji ze swoimi partnerami, trzymają się razem jak najbliższe przyjaciółki. Kiedy ich mama – tuż przed planowanym ślubem – postanawia zniknąć z miasta, by poukładać sobie w głowie życiowe decyzje, córki natychmiast ruszają za nią. Początek ich „wyprawy ratunkowej” bardziej przypomina scenę z Bridget Jones niż rodzinny mediacyjny zjazd, ale szybko okazuje się, że każda z kobiet mierzy się z własnymi uczuciowymi dylematami. Tymczasem nieporadni, ale zdeterminowani partnerzy próbują odzyskać serca ukochanych. Czy uda im się naprawić to, co popsuły codzienność i rutyna?

