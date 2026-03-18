Ich dom się wali. Wstrząsająca historia rodziny ze Skierniewic

Nie każdy dom daje poczucie bezpieczeństwa. Czasem to właśnie ludzie muszą stworzyć je od zera – mimo choroby, biedy i warunków, które trudno nazwać godnymi. Historia pani Kasi i pana Przemka pokazuje, że prawdziwa siła rodziny rodzi się tam, gdzie życie wystawia najcięższe próby.

Miłość silniejsza niż dramaty

Pani Kasia i pan Przemek poznali się przez internet. Ich relacja szybko przerodziła się w coś znacznie głębszego – związek oparty na zaufaniu, wsparciu i wspólnym celu, jakim jest lepsze życie dla całej rodziny.

Po trudnych doświadczeniach i rozstaniu z ojcem starszych dzieci, pani Kasia szukała zrozumienia. Znalazła partnera, który nie tylko ją wspiera, ale stał się też filarem dla całej czwórki dzieci: Kacpra, Amelii, Przemka i Jasia.

Codzienność naznaczona walką o zdrowie

Najmłodszy Jaś urodził się z porażeniem mózgowym i małogłowiem. Wymaga stałej opieki i intensywnej rehabilitacji. To ogromne obciążenie dla całej rodziny, która i tak mierzy się z wieloma trudnościami.

Dodatkowo Kacper zmaga się z poważnymi problemami ze słuchem. Każdy dzień to dla nich wyzwanie – nie tylko logistyczne, ale i emocjonalne.

Dom w ruinie, życie w skandalicznych warunkach

Warunki, w jakich żyją, dalekie są od bezpiecznych. Ich dom dosłownie się rozpada. Przeciekający dach powoduje wilgoć na ścianach, a sufity w niektórych pomieszczeniach zaczynają się osypywać.

Stary piec ogrzewa jedynie część domu – dwa pokoje, kuchnię i łazienkę. Brakuje przestrzeni, prywatności i podstawowych warunków, które dla wielu są oczywistością.

Wielka przemiana i nadzieja na przyszłość

Przed ekipą programu „Nasz nowy dom” stoi nie lada zadanie: nie tylko remont zniszczonego domu, ale stworzenie miejsca, które stanie się prawdziwym azylem. Takiego, w którym każde z dzieci będzie miało własną przestrzeń, a cała rodzina odzyska poczucie bezpieczeństwa.

To historia o miłości, która nie zna granic, i o determinacji, która pozwala przetrwać nawet najtrudniejsze chwile. Już 19 marca o godz. 21:30 widzowie poznają bohaterów ze Skierniewic, których codzienność to nieustanna walka o zdrowie, stabilność i odrobinę normalności. To opowieść, która nie tylko wzrusza, ale też zostaje w głowie na długo.

„Nasz nowy dom" odc. 3 (363) Skierniewice (łódzkie)