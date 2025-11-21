60+ ukrytych filmowych skarbów na Netflix. Petardy na wieczór

Szukasz filmów na Netflix, które nie wpadły w mainstream, a które potrafią wciągnąć od pierwszej minuty? Przygotowaliśmy listę 60+ ukrytych filmowych perełek, które idealnie sprawdzą się na wieczór pełen emocji, śmiechu i zaskoczeń. Od dramatów po thrillery, od komedii po kino niezależne – każdy znajdzie coś dla siebie. Sprawdźcie listę!

Nieznane skarby Netfliksa: 60+ filmów, które musisz zobaczyć

„Live Is Life”



W obliczu nieuchronnie zbliżającej się dorosłości pięciu przyjaciół postanawia przeżyć razem ostatnią przygodę - odnaleźć magiczny kwiat, który spełnia życzenia.



„Green Sea”



Kobieta, która straciła pamięć, zatrudnia się w nadmorskiej tawernie, gdzie przyrządza pełne nostalgii posiłki – dopóki właściciel nie odkrywa, kim naprawdę jest.



„Ostatni wagon”



Georgina – nauczycielka z meksykańskiego pustkowia, która organizuje lekcje w starym wagonie kolejowym – robi wszystko, aby zmienić życie swoich bystrych uczniów.



„Monachium: W obliczu wojny”



Jesienią 1938 roku brytyjski urzędnik i niemiecki dyplomata spotykają się w Monachium i wspólnie próbują zapobiec wybuchowi wojny.



„Tigertail”



Mężczyzna wspomina dawno utraconą miłość i swoją podróż z Tajwanu do Ameryki. Jednocześnie próbuje naprawić relację z córką.



„Dwie półkule Lukki”



Aby pomóc cierpiącemu na porażenie mózgowe synowi, Bárbara postanawia poddać go terapii eksperymentalnej w Indiach.



„Zbrodnie rodzinne”



Zdesperowana, zdezorientowana Alicia jest gotowa na wszystko, aby ochronić przed więzieniem swojego syna oskarżonego o usiłowanie zabójstwa byłej żony.



„Papierowe życie”



Mehmet, chory pracownik stambulskiej sortowni odpadów, zaczyna opiekować się biednym chłopcem. Ta zmiana zmusza go do powrotu do własnego traumatycznego dzieciństwa.



„Buntownicy”



Girona, lato 1978. Zakochany nastolatek, który często padał ofiarą rówieśniczej przemocy, dołącza do paczki, która spędza czas na włamaniach, napadach i szalonej miłości.



„Tysiąc i jeden”



Zwolniona z więzienia kobieta walczy o lepsze życie dla swojego syna, odbierając go z rodziny zastępczej i tworząc dla niego nowy dom w Harlemie lat 90. XX w.



„Noc w raju”



Opowieść o mężczyźnie, który zadarł z gangsterami, i o kobiecie, która nie chce dłużej żyć.



„Mother”



Niestabilna emocjonalnie matka Shuheiego czuje się zagrożona, gdy jej syn zaczyna odkrywać świat poza jej kontrolą. Rodzinna tragedia wisi na włosku.



„Hiszpański kurier”



Ambitny Iván zostaje kurierem w międzynarodowej organizacji zajmującej się praniem brudnych pieniędzy.



„Pomiędzy”



Nowy Jork, lata 20. XX wieku. Życie pewnej Afroamerykanki zmienia się diametralnie po odnowieniu kontaktu z przyjaciółką z dzieciństwa, która podaje się za białą kobietę.



„7 więźniów”



Ubogi nastolatek usiłujący wyrwać się spod władzy handlarza ludźmi musi dokonać wyboru między postępowaniem zgodnie z sumieniem a walką o przetrwanie.



„Poobijana”



Była gwiazda mieszanych sztuk walki chwyta się ostatniej szansy na odbicie w ringu, walcząc zarazem o prawo do dziecka.



„Jak zdobyć miliony, zanim babcia umrze”



Młody mężczyzna zaczyna opiekę nad swoją chorą babcią, licząc na otrzymanie dużego spadku. Zdobycie jej przychylności okazuje się jednak bardzo trudnym zadaniem.



„Alias”



Zatwardziały agent wywiadu przechodzi trudny test moralności, gdy przenika do grupy przestępczej i nieoczekiwanie zaprzyjaźnia się z synkiem jej szefa.



„Chłopcy z paczki”



Nowy Jork, rok 1968. Na imprezie urodzinowej siedmiu zaprzyjaźnionych gejów musi zmierzyć się ze skrywanymi uczuciami i nigdy niewypowiedzianą prawdą.



„Ofiara dla burzy”



Amaia bada sprawę podejrzanych zgonów noworodków i przerażających rytuałów. Tymczasem jej bliscy są w wielkim niebezpieczeństwie.



„Ostatnia kropla”



Co będzie kroplą, która przeleje czarę goryczy? Katastrofalny dzień popycha ciężko pracującą samotną matkę na skraj szokującej desperacji.



„Ile warte jest ludzkie życie?”



Po zamachach z 11 września prawnik zmaga się z własnymi emocjami, próbując wycenić życie ofiar. Na podstawie autentycznych zdarzeń.



„Aniołowie są wśród nas”



Współwłaścicielka salonu Sharon w pojedynkę mobilizuje lokalną społeczność, aby pomóc owdowiałemu ojcu uratować życie ciężko chorej córeczki i spłacić długi.



„Trucizna”



Adaptacja znanego opowiadania Roalda Dahla o mężczyźnie, który odkrył, że śpi na nim jadowity wąż.



„Joy”



Oparty na faktach dramat o trzech pionierskich brytyjskich naukowcach, którzy w latach 60. i 70. XX wieku opracowują metodę zapłodnienia in vitro - pomimo przeciwności losu.



„Kochanek Lady Chatterley”



Rozczarowana mężem Lady Chatterley wdaje się w gorący romans z gajowym zatrudnionym w ich posiadłości.



„Fair Play”



Nieoczekiwany awans w strukturach funduszu hedgingowego zagraża relacji świeżo zaręczonej pary, a może przynieść jeszcze groźniejsze konsekwencje.



„Jego trzy córki”



Emocje osiągają zenitu, gdy trzy nieutrzymujące ze sobą kontaktu siostry spotykają się w Nowym Jorku, żeby opiekować się chorym ojcem w jego ostatnich dniach.



„Babcie”



Po stracie ukochanej matki pewien mężczyzna stawia wszystko na jedną kartę, aby spełnić jej życzenie i otwiera włoską restaurację, w której szefowymi kuchni są... babcie.



„The Call”



Łącząc się przez telefon stojący w tym samym domu, ale w odstępie 20 lat, seryjna morderczyni kładzie przeszłość — i życie innej kobiety — na szali, by odmienić swój los.



„Paradise”



Mężczyzna, którego żona musiała oddać 40 lat ze swojego życia, aby spłacić dług ubezpieczeniowy, za wszelką cenę próbuje je odzyskać.



„Ostatni list od kochanka”



Ellie - londyńska dziennikarka - z pasją odkrywa historię zakazanej miłości, której ślad zachował się w odnalezionych listach sprzed pół wieku.



„Życie przed sobą”



W nadmorskiej włoskiej miejscowości ocalała z Holokaustu kobieta przyjmuje pod swój dach 12-letniego Momo — senegalskiego muzułmanina, który ją okradł.



„Strzępy”



Spokój w rodzinie Pateroków zostaje zburzony przez chorobę dziadka Gerarda.



„Nieznajomy”



Policjant działający pod przykrywką nawiązuje intensywną i intymną relację z podejrzanym o morderstwo, starając się zdobyć jego zaufanie i zeznania.



„Miłość dla dorosłych”



Cienka granica między miłością i nienawiścią okazuje się zabójcza, gdy żona odkrywa romans męża i oboje są gotowi na wszystko, by osiągnąć swój cel.



„Lista marzeń”



Młoda kobieta wysłana przez matkę w podróż, by załatwić sprawy z ułożonej w dzieciństwie listy, odkrywa rodzinne sekrety, znajduje miłość i poznaje siebie na nowo.



„Czekam, aż stanie się coś pięknego”



Włochy, koniec lat 40. XX wieku. Pewna matka podejmuje trudną decyzję o wysłaniu syna na północ, aby mógł zacząć nowe życie z dala od biedy.



„Nyad”



Film opowiada niesamowitą prawdziwą historię sportsmenki Diany Nyad, która w wieku 60 lat z pomocą swojej najlepszej przyjaciółki i trenerki postanawia spełnić swoje życiowe marzenie – przepłynąć 177 kilometrów z Kuby na Florydę przez otwarty ocean.



„Głodni”



Dla utalentowanej młodej kucharki, której specjalnością jest street food, praktyka u okrytego złą sławą, bezwzględnego szefa kuchni okazuje się ciężką szkołą życia.



„Bokser”



Obiecujący młody pięściarz, wspierany jedynie przez żonę, ucieka z komunistycznej Polski w pogoni za marzeniem zostania najlepszym bokserem w historii.



„Tlen”



Liz budzi się w komorze kriogenicznej. Aby przeżyć, musi zebrać wszystkie siły i ustalić, kim naprawdę jest, zanim skończy jej się tlen.



„Były lokator”



Gdy bezrobotny specjalista odkrywa, że wciąż ma klucze do mieszkania, które musiał sprzedać, popada w obsesję na punkcie odzyskania życia, które kiedyś było jego.



„Czasem trzeba odpuścić”



Umęczona matka rozpaczliwie próbuje ocalić rodzinne więzi, zabierając bliskich na konkurs tańca na rurze, w którym startuje jej nastoletnia córka.



„Czwartkowy Klub Zbrodni”



Grupa starszych wiekiem domorosłych detektywów z pasją do rozwiązywania starych spraw trafia na trop prawdziwego morderstwa.



„Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie”



Idealne życie nowojorskiej dziennikarki zaczyna chwiać się w posadach, gdy twórca dokumentu kryminalnego zmusza ją do konfrontacji z licealną przeszłością.



„Rebel Ridge”



Były marine mierzy się z korupcją w małym miasteczku, gdy lokalna policja niesprawiedliwie rekwiruje torbę z gotówką przeznaczoną na kaucję za jego kuzyna.



„Steve”



Intensywny dzień z życia dyrektora szkoły poprawczej ostatniej szansy, który usiłuje zapanować nad uczniami, jednocześnie zmagając się z własnymi problemami.



„Osobliwość”



Rok 1862. Dręczona przeszłością pielęgniarka wyjeżdża z Anglii do odległej irlandzkiej wioski, aby zbadać sprawę pewnej dziewczynki i jej rzekomo cudownego postu.



„Dobry opiekun”



Pielęgniarka podejrzewa, że za serią tajemniczych zgonów pacjentów stoi jej kolega po fachu, i naraża własne życie, aby odkryć prawdę.



„Zaginione dziewczyny”



Matka podczas poszukiwań zaginionej córki odkrywa zwłoki czterech dziewcząt porzuconych w lesie.



„Dom pełen dynamitu”



Gdy pojedynczy pocisk rakietowy z nieznanego źródła zostaje wymierzony w USA, rozpoczyna się wyścig z czasem, aby odkryć, kto stoi za atakiem i ustalić plan działania.



„Rzut życia”



Pechowy koszykarski łowca talentów odkrywa wyjątkowego gracza z trudną przeszłością i postanawia zabrać go do Stanów bez zgody drużyny. Choć piętrzą się przed nimi przeszkody, robią wszystko, by jednym genialnym rzutem udowodnić, że zasługują na miejsce w NBA.



„Nowiny ze świata”



Wędrujący od miasta do miasta i dzielący się z ludźmi nowinami weteran wojny secesyjnej rusza w niebezpieczną podróż przez Teksas, by doprowadzić sierotę do nowego domu.



„Purpurowe serca”



Choć więcej ich dzieli niż łączy, początkująca piosenkarka i autorka tekstów oraz żołnierz marines bez pamięci się w sobie zakochują.



„Krzywe linie boga”



Prywatna detektyw, która utrzymuje, że cierpi na paranoję, zgłasza się do szpitala psychiatrycznego, aby zbadać tajemniczy przypadek śmierci pacjenta.



„Niewybaczalne”



Była osadzona, doświadczająca odrzucenia ze strony lokalnej społeczności, desperacko poszukuje młodszej siostry w nadziei na odkupienie.



„Gad”



Doświadczony śledczy wpada na trop zagmatwanej sieci utkanej z intryg i kłamstw, próbując dotrzeć do prawdy o brutalnym zabójstwie młodej agentki nieruchomości.



„Malcolm i Marie”



Po premierze filmowiec wraca z dziewczyną do domu w doskonałym nastroju. Jednak wieczór przybiera nieoczekiwany obrót, gdy na jaw wychodzą rewelacje o ich związku.



„Wykopaliska”



Tuż przed wybuchem II Wojny Światowej brytyjska wdowa wynajmuje domorosłego archeologa, aby zbadał tajemnicze kopce na jej posesji. Ich odkrycie wstrząśnie całym krajem.



„Elegia dla bidoków”



Student wydziału prawa na Yale wraca do rodzinnego miasteczka, gdzie mierzy się z historią rodziny, lokalnymi wartościami i amerykańskim snem.



„To była ręka Boga”



Neapol, lata 80. Rodzinę młodego, kochającego piłkę nożną Fabietto dotyka tragedia rzutująca na jego niepewną, ale obiecującą przyszłość w świecie filmu.Czytaj też:

