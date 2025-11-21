To „jeden z najlepszych thrillerów kryminalnych roku”. Powraca!

W czwartek 20 listopada podczas konferencji prasowej w Nowym Jorku Casey Bloys, prezes i dyrektor generalny HBO i HBO Max Content, ogłosił, że serial dramatyczny HBO Original „Grupa zadaniowa”, z udziałem laureata nagrody Emmy Marka Ruffalo, powróci z drugim sezonem. Produkcja, autorstwa Brada Ingelsby’ego („Mare z Easttown”), zdobyła szerokie uznanie dzięki porywającej fabule, reżyserii i znakomitym kreacjom aktorskim całej obsady.

Wraca „jeden z najlepszych thrillerów kryminalnych roku”

Pierwszy sezon serialu „Grupa zadaniowa” znalazł się wśród trzech najszybciej zyskujących popularność debiutanckich produkcji HBO. Magazyn GQ nazwał „Grupę zadaniową” „serialem roku”, Entertainment Weekly pochwalił „fenomenalną obsadę”, a The Wall Street Journal opisał serial jako „jeden z najlepszych thrillerów kryminalnych roku”.

– Już na długo przed premierą wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z niesamowitym serialem dramatycznym. Obserwowanie entuzjazmu widzów i ich reakcji na ten serial, który z tygodnia na tydzień zyskiwał na popularności, było niezwykle satysfakcjonujące. Rzadko zdarza się, aby scenarzysta potrafił połączyć humanistyczną narrację z zawiłą, pełną zwrotów akcji fabułą, ale Brad Ingelsby jest jednym z najlepszych twórców w naszej branży i nie mamy wątpliwości, że w drugim sezonie ponownie zaskoczy nas tak samo głęboką i wciągającą historią – przekazała Francesca Orsi, wiceprezes HBO ds. programowych, szefowa działu seriali dramatycznych i filmów HBO

Z kolei Brad Ingelsby, twórca, showrunner i producent wykonawczy serialu „Grupa zadaniowa” stwierdził, że od początku produkcja otrzymała ogromne wsparcie z ramienia HBO Max. – To niezrównana platforma twórcza. W imieniu całego zespołu „Grupy zadaniowej”, pracującego zarówno przed kamerą, jak i za nią, czuję się zaszczycony i podekscytowany powrotem do pracy nad drugim sezonem naszego serialu – chwalił.

Akcja pierwszego sezonu „Grupy zadaniowej” rozgrywa się na przedmieściach Filadelfii, zamieszkałych przez klasę robotniczą. Agent FBI (Mark Ruffalo) staje na czele grupy zadaniowej, której celem jest położenie kresu serii brutalnych napadów, prowadzonych przez z pozoru niewinnego ojca rodziny (Tom Pelphrey).

W obsadzie pierwszego sezonu znaleźli się także: Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox i Martha Plimpton.

Wszystkie odcinki 1. sezonu „Grupy zadaniowej” są dostępne do obejrzenia na platformie HBO Max.

