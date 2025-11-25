Filmy w klimacie „Uciekaj!” Jordana Peele’a, które musisz zobaczyć

„Uciekaj!” to inteligentny, pełen napięcia i ostrego komentarza społecznego film z 2017 roku w reżyserii uwielbianego reżysera Jordana Peele'a. Łączy elementy horroru, czarnej komedii i satyry, tworząc historię, która długo nie daje widzowi spokoju. Jeśli po obejrzeniu tego filmu wciąż czujesz dreszcz emocji i szukasz podobnych tytułów, które balansują na granicy grozy i inteligentnej refleksji, mamy coś dla ciebie.

Zebraliśmy filmy – 25 tytułów – które w różny sposób nawiązują do klimatu „Uciekaj!” – od thrillerów psychologicznych, przez horrory z ukrytym komentarzem społecznym, po kino, w którym napięcie miesza się z czarnym humorem. To propozycje dla widzów, którzy lubią być zaskakiwani, poddawani emocjonalnej próbie i konfrontowani z nieoczywistymi zwrotami akcji. Poniżej znajdziesz zestawienie tytułów, które warto obejrzeć, jeśli chcesz poczuć napięcie i niepewność podobne do tego, które zapewnił „Uciekaj!”.

Filmy podobne do „Uciekaj!” Jordana Peele'a

„To my”



Matka i ojciec spędzają czas z dziećmi w domku na plaży. Wkrótce ich spokój zakłócają nieproszeni goście, którzy nie mają dobrych intencji.



„Klucz do koszmaru”



Młoda pielęgniarka z hospicjum opiekuje się schorowanym Benem w jego domu na bagnach Missisipi. Caroline powoli odkrywa mroczną przeszłość posiadłości.



„Żony ze Stepford”



Joanna Eberhart przeżywa załamanie nerwowe po porażce na gruncie zawodowym. Chcąc zacząć wszystko od nowa, wyprowadza się z mężem i dziećmi do miasteczka, którego mieszkańcy skrywają tajemnicę.



„Midsommar. W biały dzień”



Młoda para w czasie wakacji odwiedza odizolowaną od świata szwedzką wioskę. Wkrótce dowiaduje się o ekscentrycznych miejscowych tradycjach.



„Zaproszenie”



Podczas kolacji ze znajomymi w dawnym domu mężczyzna zaczyna podejrzewać swoją byłą żonę i jej nowego męża o złowieszcze intencje co do ich gości.



„Na przedmieściach”



Niecodzienne zachowanie nowych sąsiadów wzbudza podejrzenia Raya Petersona, który wraz z przyjaciółmi postanawia ich śledzić.



„Następny jesteś ty”



Gang zamaskowanych, uzbrojonych w kusze i siekiery morderców napada na letnią posiadłość Davisonów, terroryzując jej mieszkańców.



„Osada”



Kiedy Lucius łamie zakaz i wchodzi do lasu, gdzie żyją zwierzęta-bestie, te przystępują do ataku na osadę.



„The Menu”



Młoda para wybiera się na odległą wyspę, do ekskluzywnej restauracji. Okazuje się jednak, że nie wszystko jest takie jakim się wydaje a w menu czekają zaskakujące niespodzianki.



„Oczy szeroko zamknięte”



Po szokującym wyznaniu żony lekarz William wychodzi z domu, rozpoczynając nocną eskapadę pełną okazji do zdrady.



„Nie martw się, kochanie”



Lata 50. Gospodyni domowa mieszkająca z mężem w utopijnej, eksperymentalnej społeczności, zaczyna się niepokoić, że jego pełna przepychu firma może skrywać niepokojące tajemnice.



„Men”



Młoda kobieta po śmierci męża wyjeżdża na samotne wakacje do angielskiej posiadłości, by pozbyć się prześladujących ją wspomnień.



„Zabawa w pochowanego”



Noc poślubna. Panna młoda zostaje zmuszona do udziału w przerażającej grze.



„Bullet Train”



Pięcioro zabójców, znajdujących się w szybkim pociągu jadącym z Tokio do Morioki, odkrywa, że ich zlecenia są ze sobą wzajemnie powiązane. Powstaje pytanie, kto wyjdzie z pociągu żywy i co ich czeka na stacji końcowej.



„Coś za mną chodzi”



Po stosunku z nieznajomym Jay zaczynają prześladować dziwne wizje oraz tajemnicza istota.



„Heretic”



Dwie misjonarki trafiają do domu sympatycznego mężczyzny, który zamienia się w psychopatycznego oprawcę. Muszą przejść serię testów by przetrwać w tej śmiertelnie niebezpiecznej grze.



„American Psycho”



Adaptacja powieści Breta Eastona Ellisa. Patrick Bateman to typowy amerykański yuppie, który zaczyna mordować ludzi, chcąc oderwać się od rutyny.



„Candyman”



Fotografik Anthony próbuje rozwikłać tajemnicę Candymana, upiora, o którym krąży wiele makabrycznych historii w dzielnicy Cabrini-Green, gdzie właśnie zamieszkał.



„Czyj to dom?”



Para młodych uchodźców próbuje od nowa ułożyć sobie życie w Anglii. Ich wysiłki niweczy jednak upiorna siła związana z horrorem wojny w ich ojczystym Sudanie Południowym.



„Parasite”



Kiedy Ki-woo dostaje pracę jako korepetytor córki zamożnego małżeństwa, wymyśla sposób na zapewnienie zatrudnienia również reszcie swojej rodziny.



„Saltburn”



Student Uniwersytetu Oksfordzkiego zostaje wciągnięty w arystokratyczny świat czarującego kolegi, który zaprasza go do rozległej posiadłości swojej ekscentrycznej rodziny na niezapomniane wakacje.



„Antebellum”



Niewolnica Eden jest własnością przywódcy Konfederacji na plantacji bawełny w Luizjanie. Po kolejnym gwałcie kobieta zasypia, budząc się jako Veronica, znana współczesna socjolog oraz pisarka.



„Fresh”



Młoda dziewczyna próbuje przetrwać niezwykłe apetyty swojego nowego chłopaka.



„Nope”



Mieszkańcy wąwozu w środkowej Kalifornii stają się świadkami tajemniczego i mrożącego krew w żyłach zjawiska.



„Biegnij!”



Poruszająca się na wózku inwalidzkim nastolatka zaczyna podejrzewać swoją nadopiekuńczą matkę o ukrywanie mrocznej tajemnicy

