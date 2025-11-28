Twórca „Konwoju” powraca z nowym filmem. Zwiastun wbija w fotel

„Zapiski śmiertelnika” to najnowszy film Macieja Żaka – twórcy „Konwoju” – który odpowiada także za scenariusz. To niebanalna historia dojrzałego, odnoszącego sukcesy mężczyzny, który mimo pozornie pełnego życia nie czuje wewnętrznego spełnienia. Opowieść o granicy między życiem a śmiercią, pełna zaskoczeń i emocjonalnej niejednoznaczności.

„Zapiski śmiertelnika” – nowy film twórcy "Konwoju". O czym będzie?

Do nadmorskiego kurortu przyjeżdża pięćdziesięcioletni F.P. – z pozoru spełniony mężczyzna, mający rodzinę i stabilne życie. Przyjeżdża jednak po to, by odebrać sobie życie. Gdy zaczyna pisać pożegnalny list do żony, niespodziewanie odwiedza go duch ojca, który sam popełnił samobójstwo. Próbuje odwieść syna od powtórzenia jego błędu.

Zobaczcie pierwszy zwiastun filmu:

W obsadzie znaleźli się: Ireneusz Czop („Broad Peak”), Magdalena Boczarska („Różyczka”), Magdalena Popławska („Atak paniki”), Marian Dziędziel („Wesele”), a także Agata Turkot („Dom dobry”) i Paweł Tomaszewski („Chrzest”).

Reżyser podkreśla, że od lat fascynował go temat samobójstwa — jako jedno z fundamentalnych zagadnień ludzkiej egzystencji.

– Chciałem opowiedzieć historię dojrzałego mężczyzny, który świadomie decyduje się zakończyć swoje życie, lecz los ma wobec niego inne plany. Z filozoficznego punktu widzenia jest to akt wolności, jednak to również problem społeczny, o którym mówi się coraz głośniej. Statystyki wskazują, że to mężczyźni najczęściej podejmują ten ostateczny krok – mówi Maciej Żak.

Film „Zapiski śmiertelnika” trafi do polskich kin już 30 stycznia 2026 roku.

