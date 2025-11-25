Wielki maraton świątecznych hitów. Wszystko na jednym kanale

Jedna ze stacji przygotowała ramówkę wręcz wypełnioną po brzegi bożonarodzeniowymi produkcjami. Seanse mamy zapewnione od wczesnego rana do wieczora, a zobaczymy zarówno znane tytuły, jak i filmowe premiery. Kanał zaprasza do wspólnego odliczania do Świąt Bożego Narodzenia.

„Christmas TV”, czyli świąteczny maraton filmowy

W grudniu rozpoczyna się cykl „Christmas TV”. W każdą sobotę i niedzielę od godz. 6 do 20 emitowane będą wyłącznie filmy gwiazdkowe, w tym premierowe tytuły.

Na antenie pojawią się komedie romantyczne i wzruszające historie osadzone w klimacie świąt. Wśród nich znajdą się „Królewskie wakacje”, opowieść o przypadkowym spotkaniu młodego następcy tronu i amerykańskiej turystki. Stacja pokaże także film „Święta w Rzymie”, czyli podróż po Wiecznym Mieście pełnym bożonarodzeniowej atmosfery, oraz „Świąteczny walc” — historię o odwołanym ślubie i niespodziewanej szansie na nowe uczucie podczas lekcji tańca. W ramówce znajdzie się również produkcja „Żurawinowe święta”, która śledzi losy małżeństwa przechodzącego poważny kryzys i zmuszonego do odegrania przed kamerami rodzinnej harmonii.

„Królewskie wakacje” – premiera 6 grudnia

Premiera pierwszego tytułu w cyklu odbędzie się 6 grudnia o 16.30. Podróż do Europy świeżo upieczonej absolwentki prawa kończy się dla niej nieoczekiwanie. Podczas świątecznego jarmarku poznaje intrygującego mężczyznę, który szybko okazuje się księciem mającym wkrótce zostać koronowany. Rodzina królewska nie akceptuje nowej relacji, ale uczucie bohaterów okazuje się silniejsze niż przewidywano. To dopiero początek ich perypetii.

„Gwiazdka w pałacu” – premiera 7 grudnia

Dzień później, 7 grudnia o 16.30, stacja pokaże premierę filmu „Gwiazdka w pałacu”. Katie, była zawodowa łyżwiarka, przypadkowo poznaje Aleksandra, króla małego europejskiego państwa San Senovy. Władca zatrudnia ją do przygotowania występu łyżwiarskiego na zbliżające się uroczystości. Spotkania szybko wykraczają poza zawodowe obowiązki. Czy ich relacja przerodzi się w coś więcej?

„Święta w Rzymie” – premiera 13 grudnia

Kolejna premiera pojawi się 13 grudnia o 16.30. Angela, amerykańska przewodniczka po Rzymie, traci pracę tuż przed świętami. Przypadkowo poznaje Oliviera, oddanego swojej karierze pracownika renomowanej firmy, który zatrudnia ją jako swoją przewodniczkę. Wspólne wyprawy po Wiecznym Mieście prowadzą do zbliżenia młodych bohaterów.

„Świąteczny walc” – premiera 14 grudnia

14 grudnia o 16.30 widzowie zobaczą premierę filmu „Świąteczny walc”. Avery przygotowywała się do wyjątkowych świąt, jednak jej ślub zostaje odwołany. Złamane serce i utrata planów na Boże Narodzenie sprawiają, że bohaterka trafia pod skrzydła nauczyciela tańca towarzyskiego Romana. Wspólne lekcje stają się dla niej początkiem nowego etapu.

„Święta z Darlingtonami” – premiera 20 grudnia

Premiera zaplanowana na 20 grudnia o 16.30 opowiada historię Jessiki Lew, która przygotowuje się do zawodu prawniczki. Jej przełożony Charles Darlington prosi ją o pomoc w opiece nad trójką osieroconych bratanków. Gdy mężczyzna musi wyjechać, odpowiedzialność za dzieci spada na Jessicę i jego młodszego brata Maxa. Zanim rodzeństwo trafi do szkoły z internatem, Max chce zapewnić im niezapomniane święta.

„Żurawinowe święta” – premiera 21 grudnia

Ostatnia z premier pojawi się 21 grudnia o 16.30. Dawn i Gabe prowadzą farmę żurawiny w stanie Maine i przechodzą poważny kryzys małżeński, który kończy się separacją. Producentka telewizyjna proponuje stworzenie materiału o ich życiu przed świętami. Para zgadza się udawać zgodę przed kamerami, co ma pomóc zarówno biznesowi, jak i miasteczku. Czy to doświadczenie ich ocali, czy jeszcze bardziej narazi na próbę?

Cykl „Christmas TV”, w ramach którego zobaczymy wszystkie te filmy, dostępny będzie na kanale Film Cafe.

