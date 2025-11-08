5 hitów na Netflix, 6 perełek na HBO Max. Co oglądać w weekend?

Tym razem Netflix serwuje nam pięć takich pozycji, a HBO Max ma aż sześć premierowych tytułów, które warto znać. Znajdziecie tutaj produkcje, które są świeżynkami tego tygodnia, ale też takie, które już stały się klasykami gatunku. Sprawdźcie, co nowego pojawiło się na najpopularniejszych w Polsce platformach streamingowych i bądźcie na bieżąco.

Weekend z Netflix i HBO Max. Co warto obejrzeć?

„Heweliusz” (Netflix)



13 stycznia 1993 roku pasażerowie i załoga promu Heweliusz wypływają z portu w Świnoujściu w Polsce w kierunku Ystad w Szwecji. Podróż szybko zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie, gdy potężny sztorm stawia ich w obliczu brutalnej siły morza. Na lądzie zrozpaczone rodziny zderzą się z mroczną stroną ludzkiej natury i podejmują równie trudną walkę o ujawnienie prawdy o katastrofie oraz zachowanie godności i dobrego imienia osób zaginionych na morzu.



„Frankenstein” (Netflix)



Genialny, ale egocentryczny naukowiec, Viktor Frankenstein, w wyniku nieudanego eksperymentu ożywia potworne stworzenie.



„Baramulla” (Netflix)



Prowadzone przez policjanta śledztwo w sprawie porwań dzieci ujawnia straszne sekrety, podczas gdy zjawiska nadprzyrodzone zagrażają jego rodzinie i spokojnej Baramulli.



„Śmierć od pioruna” (Netflix)



Serial dramatyczny o imponującej historii Jamesa Garfielda, który z pewnymi oporami został 20. prezydentem Stanów Zjednoczonych, oraz o jego zagorzałym wielbicielu, Charlesie Guiteau, który później go zabił. Życie bywa bardziej zaskakujące niż fikcja.



„Po prostu Alice” (Netflix)



Rozdarta między dwoma mężczyznami Alice wychodzi za mąż jednocześnie za znanego pisarza i byłego księdza. Jak długo zdoła godzić miłość, kłamstwa i podwójne życie?



„Kocham LA” (HBO Max)



Grupa ambitnych przyjaciół stawia czoła życiu i miłości w Los Angeles w nowym serialu komediowym stworzonym przez Rachel Sennott.



„Lady Bird” (HBO Max)



Waleczna nastolatka marzy o opuszczeniu rodzinnego miasta i rozpoczęciu studiów w Nowym Jorku.



„Zjawa” (HBO Max)



W Ameryce lat dwudziestych XIX wieku legendarny odkrywca walczy o przetrwanie po tym, jak został poturbowany przez niedźwiedzia My Ayrton, by Adriane Galisteu grizzly.



„Na samą myśl o tobie” (HBO Max)



40-letnia samotna matka rozpoczyna niespodziewany romans z 24-letnim wokalistą najpopularniejszego boysbandu na świecie.



„Nikt” (HBO Max)



Ponure życie mieszkańca przedmieścia zmienia się po przypadkowym spotkaniu z mafią, które prowadzi go na brutalną ścieżkę.



„Elvis” (HBO Max)



Historia Elvisa opowiedziana przez pryzmat jego skomplikowanej relacji z enigmatycznym menedżerem.Czytaj też:

