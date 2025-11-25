Thriller HBO Max z ulubieńcem wpadł do czołówki. Polacy wynieśli go na szczyt

Thriller „Nikt” w ostatnich dniach błyskawicznie wspiął się do czołówki najchętniej oglądanych tytułów na platformie. Czasami ktoś, na kogo zupełnie nie zwracasz uwagi, okazuje się najbardziej niebezpieczny ze wszystkich — i dokładnie na tym opiera się ten film.

Film z 2021 roku z ulubieńcem widzów znów na topie. Tym razem w HBO Max

„Nikt” z 2021 roku to opowieść o niedocenianym ojcu i mężu, Hutchu Mansellu, w którego wciela się Bob Odenkirk. Na co dzień wydaje się on zwyczajnym człowiekiem: żyje spokojnie, pracuje, wraca do domu i próbuje radzić sobie z monotonią życia rodzinnego. Jednak pod tą niepozorną fasadą kryje się przeszłość, o której nikt z jego bliskich nie ma pojęcia.

Jego skrywane oblicze zaczyna wychodzić na powierzchnię, gdy pewnej nocy do jego domu włamują się złodzieje. Hutch — ku rozczarowaniu żony Becci (Connie Nielsen) i nastoletniego syna Blake’a — nie reaguje, choć miałby do tego wszelkie możliwości. To wydarzenie doprowadza do narastającego w nim poczucia upokorzenia, ale jednocześnie budzi dawno uśpione instynkty, które przez lata próbował trzymać pod kontrolą.

Niedługo później Hutch wkracza na drogę przemocy, która odsłania jego prawdziwą naturę — człowieka wyszkolonego do zabijania, niebezpiecznego i skutecznego. Wkrótce staje naprzeciw groźnego przeciwnika, granego przez Alekseya Serebryakova, a jego prywatna vendetta przeradza się w pełnoskalową walkę o życie własne i swoich bliskich.

Od tego momentu Hutch już nigdy nie będzie niezauważony — i właśnie ta przemiana, podana w dynamicznej, widowiskowej formie, sprawia, że „Nikt” pozostaje jednym z najbardziej satysfakcjonujących thrillerów ostatnich lat.

Oprócz wymienionych w filmie zobaczycie także Christophera Lloyda, Michaela Ironside'a, RZA czy Colina Salmona.

