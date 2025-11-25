To mało znany skarb HBO Max. Mroczny thriller, tylko 6 odcinków

„Irma Vep” jest adaptacją jego filmu o tym samym tytule z 1996 roku i koprodukcją HBO Max i A24. W roli głównej w serialu wystąpiła zdobywczyni Nagrody Akademii Filmowej Alicia Vikander, a światowa premiera produkcji odbyła się trzy lata temu podczas festiwalu filmowego w Cannes.

Twórca miniserialu, czyli nominowany do nagrody Emmy Olivier Assayas, to francuski reżyser i scenarzysta, który jest obecnie jednym z najważniejszych twórców na międzynarodowej scenie filmowej. Swoją karierę zaczynał jako malarz i grafik. Później zaczął kręcić filmy krótkometrażowe, a zainteresowanie globalizacją kultury i technologii skłoniło go do przyjęcia stanowiska wydawcy miesięcznika filmowego „Cahiers du Cinema”, które piastował między 1980 a 1985 rokiem.

Jego fabularnym debiutem był obraz „Bezład” (1986), który zdobył Nagrodę Tygodnia Krytyków na Biennale w Wenecji. Kolejne firmowane przez niego, zróżnicowane gatunkowo produkcje przyniosły mu międzynarodowe uznanie. W jego filmografii znajdują się takie tytuły, jak: „Irma Vep”, „Pewnego lata” – film, który przez krytyków „The New York Times” został okrzyknięty jednym z najlepszych (nakręconych dotychczas) filmów XXI wieku, „Demonlover”, „Czysta”, dramat historyczny „Carlos”, za który filmowiec zdobył statuetkę Złotego Globu dla najlepszego telewizyjnego filmu fabularnego, oraz dwie nominacje do tej nagrody, w tym jedną w kategorii najlepsza reżyseria miniserialu, filmu lub produkcji obyczajowej.

Innymi jego obrazami są film „Sils Maria”, w którym zagrała Kristen Stewart, wyróżniona za tę kreację Cezarem dla najlepszej aktorki drugoplanowej, thriller „Personal Shopper”, dzięki któremu Assayas wyróżniony został za reżyserię na Festiwalu Filmowym w Cannes, „Po maju” – obraz nagrodzony za najlepszy scenariusz w Wenecji, czy film „Podwójne życie” i „Wasp: Sieć szpiegów”.

Miniserialowa perełka HBO Max. Oglądaliście ten serial?

Mira (Alicia Vikander) jest amerykańską gwiazdą filmową pozbawioną już wszelkich złudzeń co do swojej branży. Po niedawnym rozstaniu aktorka przyjeżdża do Francji, żeby wcielić się w rolę Irmy Vep we współczesnej adaptacji klasyka francuskiego kina niemego Les Vampires. Produkcja jest utrzymana w konwencji mrocznego thrillera, co sprawia, że Mira zaczyna za bardzo utożsamiać się ze swoją bohaterką, a granice między nią samą i jej rolą niebezpiecznie się zacierają. Miniserial Irma Vep analizuje szarą strefę, która oddziela rzeczywistość od fikcji, świat wyimaginowany od autentycznego oraz sztukę od prawdziwego życia.

W serialu Irma Vep występują: Alicia Vikander jako Mira, Vincent Macaigne jako René Vidal, Jeanne Balibar jako Zoe, Devon Ross jako Regina, Lars Eidinger jako Gottfried, Vincent Lacoste jako Edmond Lagrange, Nora Hamzawi jako Carla, Adria Arjona jako Laurie, Carrie Brownstein jako Zelda, Tom Sturridge jako Eamonn, Byron Bowers jako Herman, Fala Chen jako Cynthia Keng, Hippolyte Girardot jako Robert Danjou, Alex Descas jako Gregory Desormeaux i Antoine Reinartz jako Jeremie.

„Irma Vep”, który znajdziecie na HBO Max, liczy 6 odcinków, więc będzie idealny dla wszystkich fanów krótkich produkcji.

