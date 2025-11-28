„Szok! Jestem w ciąży”. Anna Popek stawia sprawę jasno

Anna Popek znów przekonała się, jak potężny i nieprzewidywalny bywa Internet. Dziennikarka opublikowała nagranie, w którym odniosła się do sensacyjnych doniesień o jej rzekomej trzeciej ciąży. Jak przyznała, „tego by się w życiu nie spodziewała”.

„Szok! Jestem w ciąży”. Dowiedziała się o tym z Internetu

Przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Telewizji Polskiej. Po pożegnaniu z TVP znalazła zatrudnienie w Telewizji Republika, gdzie może już nie ma aż tylu okazji do brylowania na salonach i pierwszych stronach plotkarskich magazynów, ale wciąż aktywnie prowadzi swoje profile w mediach społecznościowych. To właśnie tam utrzymuje regularny kontakt z fanami i właśnie tam wybuchła ostatnia sensacja. Jej najnowszy wpis wprawił obserwatorów w niemałe osłupienie.

W nagraniu, które zamieściła na Instagramie, pojawił się ogromny napis: „Szok! Jestem w ciąży”. Jak wyjaśniła później, to reakcja na plotki na jej temat krążące w serwisie YouTube. Informacje o domniemanej ciąży 57-latki miały ją kompletnie zaskoczyć.

„Tego bym się w życiu nie spodziewała. […] O własnej ciąży dowiedziałam się z YouTube'a. […] Dowiedziałam się, że ja, kobieta w moim wieku, jestem w ciąży. Z jakimś partnerem. Wyobrażacie sobie coś takiego?” – mówiła wyraźnie poirytowana. Według Popek, skala absurdu osiągnęła poziom, który wymagał natychmiastowej reakcji. Dlatego szybko postanowiła sprostować sensacyjne doniesienia.

„Co to, to nie!”. Popek prostuje i apeluje

Mama dwóch córek podkreśliła jednoznacznie, że nie spodziewa się trzeciego dziecka. Zwróciła się przy tym do swoich obserwatorów z prośbą o czujność i dystans wobec treści publikowanych w sieci. „Co to, to nie! Nie będzie mi tu internet mówił, czy ja jestem w ciąży, czy nie! Nie wierzcie we wszystko, co napiszą, albo powiedzą, albo nawet w to, co zobaczycie na własne oczy. [...] Bądźmy rozsądni i uważni” – zaapelowała gwiazda Telewizji Republika.

Pod nagraniem zaroiło się od komentarzy. Wielu internautów było szczerze zaskoczonych obiegiem plotki, inni dodawali Popek otuchy i komplementowali jej poczucie humoru. „Pierwszy raz słyszę o jakiejś ciąży, to ci numer Aniu. Ja tego nie wiem, ale wiem, że jesteś piękną, śliczną, wspaniałą kobietą i dziennikarką najlepszą z najlepszych. Jestem z ciebie bardzo, ale to bardzo dumny”, „Pani Aniu, jest Pani piękna i niech Pani nie słucha tych bzdur”, „Wszystkiego najlepszego dla maluszka” – pisali jej obserwatorzy.

