Grudzień w Disney+. Polacy będą mieli co oglądać

Grudzień w Disney+ to miesiąc pełen niespodzianek i wyjątkowych produkcji, które umilą coraz dłuższe zimowe wieczory. Film Searchight Pictures „Państwo Rose” udowodni, pod fasadą pozornie idealnego życia, może się skrywać niejedna burza. Ethan Hawke powróci na mały ekran tym razem jako Lee Raybon – samozwańczy „prawdomówca” z Tulsy, którego obsesja na punkcie prawdy nieustannie wpędza go w kłopoty w serialu FX „Mroki Tulsy”. Co więcej, Taylor Swift oferuje bezprecedensowy dostęp do swojej rekordowej trasy koncertowej i zaprasza na ostatni koncert w jej ramach — dwie nowe produkcje dostępne wyłącznie w serwisie Disney+. Przejrzyjcie pełną listę nowości.

Co nowego w grudniu na Disney+?

„Percy Jackson i bogowie olimpijscy”, 2.sezon



Po tym jak zaatakowano granicę chroniącą Obóz Herosów, Percy Jackson wyrusza w niezwykły rejs po Morzu Potworów. Chce odnaleźć przyjaciela, Grovera, oraz Złote Runo – jedyną nadzieję na ocalenie obozu. Pomogą mu Annabeth, Clarisse i cyklop Tyson. Percy musi przetrwać, aby udaremnić spisek Luke’a i Kronosa, którzy zamierzają obalić Olimp.

Premiera: 10 grudnia



„Państwo Rose”



Życie Ivy i Theo płynie słodko. Oboje mają udane kariery, fantastyczne dzieci i tworzą kochającą się rodzinę. Wszystko do czasu, ponieważ nad tym idealnym małżeństwem zbierają się ciemne chmury. Kariera Theo chyli się ku upadkowi, podczas gdy ambicje Ivy nie przestają rosnąć. Między małżonkami rozpoczyna się zacięta rywalizacja podszyta ukrytymi żalami. „Państwo Rose” nawiązują do kultowego filmu „Wojna państwa Rose” z 1989 r. i książki Warrena Adlera o tym samym tytule. Scenariusz do komedii w reżyserii Jaya Roacha napisał Tony McNamara. W rolach głównych występują: Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Andy Samberg i Kate McKinnon.

Premiera: 3 grudnia



„Mrok Tulsy”



Lee Raybon, samozwańczy „prawdomówca” z Tulsy, pakuje się w kłopoty. Ten dziennikarz obywatelski ma obsesję na punkcie prawdy i demaskowania miejskiej korupcji. Jego najnowszy artykuł o rodzinie Washbergów kończy się podejrzanym samobójstwem Dale’a Washberga. Lee wie, że trafił na coś grubego. Idąc tropem wskazówek zostawionych przez Dale’a, odkrywa, że pogrążona w żałobie wdowa Betty Jo, bardziej interesuje się szwagrem niż zmarłym mężem. A potężne siły chcą powstrzymać Lee’go przed poznaniem prawdy. Zawarte efekty świetlne mogą mieć wpływ na widzów wrażliwych na światło.

Premiera: 26 grudnia



„Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era”



Sześcioodcinkowy serial dokumentalny przedstawiający kulisy powstawania, wpływ i wewnętrzne procesy, które składają się na fenomen Taylor Swift | The Eras Tour. Ten inspirujący serial dokumentalny to intymny wgląd w życie Taylor, której trasa koncertowa trafiła na pierwsze strony gazet i zachwyciła fanów na całym świecie. Serial przedstawia też artystów, członków rodziny i przyjaciół – w tym Gracie Abrams, Sabrinę Carpenter, Eda Sheerana i Florence Welch – oferując niespotykane dotąd zagłębienie się w to, co było potrzebne do stworzenia tego fenomenu. Od 12 grudnia, co tydzień premierę będą miały dwa odcinki produkcji.

Premiera: 12 grudnia



„Taylor Swift: The Eras Tour – The Final Show”



Nakręcony w Vancouver, będzie miał swoją premierę na platformie Disney+ 12 grudnia. Pełny film koncertowy, nakręcony podczas ostatniego koncertu trasy, zawiera cały zestaw utworów z albumu „THE TORTURED POETS DEPARTMENT”, który został dodany do trasy koncertowej po wydaniu albumu w 2024 roku.

Premiera: 12 grudnia

Poza tym w serwisie Disney+ już od pierwszego grudnia obejrzeć będzie można wszystkie trzy części „Powrotu do przyszłości”, a także trzy produkcje z serii „Shrek”. Platforma ma dla swoich widzów również sezon trzeci uwielbianego serialu „Domniemanie niewinności” (26 listopada) i 5. sezon „Europy z powietrza” (17 grudnia).

