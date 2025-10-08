Polska, lata 30. Nowy serial od HBO Max nadchodzi! Obsada pełna gwiazd

Za produkcję serialu odpowiada Ewa Puszczyńska – producentka nagradzanych na całym świecie filmów, w tym oscarowych „Idy” i „Strefy interesów”. Reżyserką serialu jest Anna Maliszewska („Tata”). Scenariusz napisały Magdalena Franczuk i Ewa Popiołek. Dziś poznaliśmy całą obsadę serialu oraz zobaczyliśmy pierwsze zdjęcia z planu.

HBO Max z nowym polskim serialem. Tego jeszcze nie było

Lata 30. XX wieku. Warszawa – pulsujące serce kraju, miasto kontrastów i nierówności. To świat, w którym kobiety muszą walczyć o własny głos, prawo do wyboru i godność. W samym środku tego burzliwego czasu znajduje się Helena Wróblewska (Agata Turkot), redaktorka pisma matrymonialnego „Fortuna Amandi”. Jej życie zmienia się nieodwracalnie, gdy dowiaduje się o śmierci młodej tancerki rewiowej, która zmarła po nielegalnym zabiegu usunięcia ciąży. W redakcji pozostaje po niej tylko zagadkowy list.

Z każdą kolejną pogłoską o dramatycznych losach innych kobiet, Helena zaczyna odkrywać, że gazeta, którą prowadzi z mężem Maksymilianem (Mateusz Damięcki), może być powiązana z tymi wydarzeniami. W pewnym momencie na jej drodze staje Emil Heckmann (Hubert Miłkowski) – brat zmarłej tancerki, który walczy o sprawiedliwość dla swojej siostry. Razem z Heleną wchodzą w świat, gdzie zakazane pragnienia i hipokryzja splatają się z przemocą, a każda decyzja może kosztować życie.

Główne role w serialu „Piekło kobiet” zagrają: Agata Turkot, Mateusz Damięcki i Hubert Miłkowski. Wśród obsady zobaczymy także plejadę polskich aktorów – Borysa Szyca, Katarzynę Herman, Marię Kowalską, Bogumiłę Bajor, Jacka Komana, Piotra Polaka, Jacka Poniedziałka, Piotra Trojana, Jacka Belera, Tomasza Sapryka, Ireneusza Czopa, Karolinę Kowalską, Andrzeja Kłaka, Macieja Kosiackiego, Michała Wójtowicza i Paulinę Krzyżańską.

Serial „Piekło kobiet” pojawi się na HBO Max w 2026 roku.

