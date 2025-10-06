To jeden z najlepszych thrillerów na Netflix. „Zakończenie IDEALNE”

„Szpieg”, którego fabuła osadzona jest w realiach zimnej wojny, wyreżyserowany został przez Tomasa Alfredsona („Pierwszy śnieg”, „Pozwól mi wejść”), na podstawie powieści Johna le Carré z 1974 roku o tym samym tytule. W filmie występuje obsada aktorska, w tym Gary Oldman jako George Smiley, a także Colin Firth, Tom Hardy, John Hurt, Toby Jones, Mark Strong, Benedict Cumberbatch, Ciarán Hinds, David Dencik i Kathy Burke. Akcja filmu rozgrywa się w Londynie na początku lat 70. XX wieku i opowiada o pościgu za radzieckim podwójnym agentem stojącym na czele brytyjskich służb specjalnych.

Thriller, którego jeszcze nie widziałeś, a warto. Jest na Netflix

„Szpieg” to „doskonały” (The Spectator), „olśniewający” (The Wall Street Journal), „dwugodzinny orgazm” (Filmweb). To ekranizacja bestsellerowego thrillera szpiegowskiego, w której po raz pierwszy brytyjski wywiad zdradza tak wiele tajemnic, z pracy swoich najlepszych agentów. George Smiley – agent mający dostęp do najpilniej strzeżonych tajemnic wywiadu, tocząc walkę z czasem rozpocznie śledztwo, które ujawni największy skandal w historii MI6.

„Klimat gęsty jak smoła, wybitny Oldman i to idealne zakończenie (IDEALNE) sprawiają, że to najlepszy film szpiegowski od lat”; „Jeden z najlepszych i najbardziej ambitnych filmów dekady. Naprawdę dla konesera. Trzeba bardzo uważnie oglądać, aby nie zgubić wątku. Prawdziwy spektakl, zasługujący na owacje na stojąco”; „Doskonały film i niezwykły. Film, który na nowo odkrywa pojęcie dramatu sensacyjnego. Prawdziwe kino nastroju, niepokoju i klimatu innej epoki. Trzyma w pełnym skupienia napięciu pomimo, że nie używa tanich sztuczek takich jak pościgi, strzelaniny czy bójki” – piszą widzowie.

Film odniósł sukces komercyjny i krytyczny, przez trzy tygodnie był najbardziej dochodowym filmem w brytyjskim box office. Zdobył nagrodę BAFTA dla najlepszego filmu brytyjskiego i otrzymał trzy nominacje do Oscara: za najlepszy scenariusz adaptowany, najlepszą muzykę oryginalną oraz dla Oldmana w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy.

Jeżeli szukacie dobrego seansu na wieczór – dajcie szanse temu klasykowi, a nie pożałujecie.

