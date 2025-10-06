Quiz z kultowych tekstów z polskich filmów. Tylko dla koneserów klasyki!

Sprawdź się w naszym quizie z kultowych tekstów polskich filmów — bez nowych tytułów, tylko klasyka!
Polskie kino dało nam niezliczoną liczbę kultowych cytatów — od błyskotliwych ripost, przez złote myśli, po powiedzonka, które na stałe weszły do codziennego języka. Myślisz, że bez problemu rozpoznasz, gdzie padły najsłynniejsze i używane do dziś teksty?
Sprawdź swoją pamięć i filmowy refleks w naszym quizie z klasyki polskiego kina. Tylko prawdziwi znawcy zdobędą komplet punktów!
Quiz z kultowych tekstów z polskich filmów. Tylko klasyka!Odpowiedz na 1 pytanie z 10 W jakim filmie padł tekst: „Bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście...”?
- Kiler
- Chłopaki nie płaczą
Czytaj też:
QUIZ. Rozpoznaj kadry z wieczorynek. To powinno być banalne!Czytaj też:
QUIZ z wieczorynek i seriali PRL! Rozpoznaj kadry
Źródło: WPROST.pl