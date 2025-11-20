Mocny thriller wpadł na Disney+. Tę historię znamy z innego filmu

Najświeższa odsłona „Ręki nad kołyską” w reżyserii Michelle Garzy Cervery to intensywny, pełen napięcia thriller psychologiczny, który odważnie wraca do kultowej historii z 1992 roku. Twórcy nie ograniczają się do prostego odtworzenia fabuły – zamiast tego proponują współczesną, bardziej niepokojącą refleksję nad kruchością rodzinnego bezpieczeństwa oraz nad tym, jak złudne potrafi być poczucie kontroli we własnym domu. Film konsekwentnie demaskuje mit idealnego życia na przedmieściach, pokazując, że za starannie pielęgnowanym obrazem szczęścia mogą kryć się lęki, obsesje i tajemnice, które łatwo wykorzystać przeciwko niczego niepodejrzewającym bohaterom.

Nowa interpretacja klasycznego thrillera – „Ręka nad kołyską” już dostępna w Disney+

W centrum opowieści znajduje się Caitlin Morales, zamożna matka prowadząca pozornie uporządkowane życie. Gdy zatrudnia nową nianię, Polly, wszystko wydaje się iść w dobrym kierunku — opiekunka jest ciepła, oddana i budzi zaufanie. Jednak z czasem jej zachowanie staje się coraz bardziej niepokojące, a drobne sygnały zaczynają wskazywać, że Polly nie jest osobą, za którą się podaje. W miarę jak sekret niani wychodzi na jaw, napięcie narasta, a Caitlin zaczyna dostrzegać, że ktoś bardzo metodycznie wkracza w jej życie i przejmuje nad nim kontrolę.

W głównych rolach występują Mary Elisabeth Winstead jako Caitlin oraz Maika Monroe jako tajemnicza Polly. Na ekranie pojawiają się również Raúl Castillo, Martin Starr, Mileiah Vega, Riki Lindhome i Shannon Cochran. Scenariusz autorstwa Micaha Bloomberga powstał na podstawie oryginalnej historii Amandy Silver. Za produkcję odpowiadają Michael Schaefer, Mike LaRocca i Ted Field, a producentami wykonawczymi są Michael Napoliello, Maria Frisk i Seth William Meier.

Thriller „Ręka nad kołyską” obejrzycie od środy 19 listopada na Disney+.

