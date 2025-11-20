W sieci już najnowszy film z ulubienicą Polaków. To intensywny thriller

„Po polowaniu” to najnowszy film Luca Guadagnino, znanego z takich głośnych tytułów jak „Queer”, „Challengers”, „Tamte dni, tamte noce” czy „Suspiria”. To thriller na podstawie scenariusza Nory Garrett, który premierę kinową w Polsce miał 17 października. Miesiąc po niej, trafia na platformę Prime Video.

Nowość na streamingach. Świeżutki mocny thriller z Julią Roberts

Po polowaniu – porywający dramat psychologiczny autorstwa wizjonerskiego reżysera Luki Guadagnino, to historia profesor college’u (Julia Roberts), która staje na osobistym i zawodowym rozdrożu, gdy błyskotliwa studentka (Ayo Edebiri) wysuwa oskarżenie przeciwko jednemu z jej współpracowników (Andrew Garfield), a mroczny sekret z przeszłości bohaterki w każdej chwili może wyjść na jaw. W filmie zobaczycie także takie gwiazdy jak Michael Stuhlbarg i Chloë Sevigny.

Zobaczcie mocny zwiastun filmu:

Film „Po polowaniu” obejrzycie na platformie Prime Video od czwartku 20 listopada.

