Tyle zgarnie Beata Kozidrak za występ podczas Sylwestra Polsatu. Szok!

Telewizja Polsat, we współpracy z władzami Miasta Torunia i Województwa Kujawsko-Pomorskiego już po raz drugi z przywita Nowy Rok w sercu miasta Mikołaja Kopernika. Ubiegłoroczny koncert Sylwestrowej Mocy Przebojów zgromadził średnio ponad 3 miliony widzów przed telewizorami, a w kulminacyjnym momencie noworoczny toast z Telewizją Polsat wzniosło ponad 4 miliony 150 tysięcy widzów.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2025. Kto wystąpi podczas imprezy Polsatu?

We wtorek 25 listopada Polsat ogłosił pierwszych artystów, którzy wspólnie z publiką zgromadzoną na rynku w Toruniu oraz widzami, którzy śledzić będą imprezę przed telewizorami, przywitają 2026 rok. Wiadomo też, że na scenie zobaczymy najwięcej gwiazd w historii Sylwestrów w Polsacie. Artyści zaprezentują mix najlepszych imprezowych przebojów bez których nie sposób wyobrazić sobie sylwestrowej zabawy.

Zaśpiewają miedzy innymi: Beata i Bajm, Edyta Górniak, Golec uOrkiestra, Alicja Majewska, Lady Pank, Big Cyc, Skolim, Smolasty.

„A to tylko niewielki fragment listy gwiazd, reprezentujących różne gatunki muzyczny, dzięki którym zbudujemy niepowtarzalny sylwestrowy klimat” – przekazała Telewizja Polsat. „Dzięki doskonałej muzyce i supernowoczesnej scenografii wkomponowanej w baśniowy pejzaż zabytkowych kamienic wpisanych na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO widzowie Polsatu powitają Nowy Rok w szampańskich nastrojach” – zapowiada stacja.

Ćwierć miliona złotych dla Beaty Kozidrak za występ podczas imprezy Polsatu

W sieci pojawiły się już pierwsze przecieki na temat stawek artystów. Anonimowy informator Pudelka poinformował, że najwięcej za występ podczas sylwestra Polsatu, zarobi Beata Kozidrak.

– Po tym, jak wielkim zainteresowaniem cieszył się odcinek „Tańca z gwiazdami” z Beatą, stacja walczyła o nią również na sylwestra. To teraz gwiazda numer jeden – zapewnia. – Mówi się, że stawka, jaką Polsat musiał wyłożyć, sięga nawet ćwierć miliona złotych – przekazał.

Czytaj też:

TV Republika zorganizuje sylwestra. Chce gigantycznej dotacjiCzytaj też:

Prognoza na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Meteorolodzy odsłaniają karty