Te thrillery zdominowały Netfliksa. 4 tytuły w czołówce

Na Netfliksie niemal co tydzień pojawia się coraz więcej produkcji, które podbijają serca fanów gatunku, łącząc kryminalną intrygę z psychologiczną głębią postaci. Aż cztery z ostatnich produkcji, które w ostatnim czasie pojawiły się na platformie, zdominowały serwis, przyciągając tłumy widzów i zapewniając sobie miejsca w czołówkach zestawień najpopularniejszych. Jeżeli szukasz dobrego serialu i kochasz thrillery – to tytuły, które teraz podbijają Netfliksa.

Cztery thrillery w czołówce na Netflix. To oglądają Polacy

„Mr. Mercedes”

Emerytowany detektyw, nękany wspomnieniami tajemnicy śmiertelnej zbrodni, której nie udało się rozwikłać, tropi zabójcę, który wjechał samochodem w tłum ludzi.

„Absentia”

Uznana za zmarłą agentka FBI Emily Byrne zostaje znaleziona po sześciu latach w lesie. Kobieta nie pamięta wydarzeń z tego okresu, a podczas śledztwa padają na nią podejrzenia o morderstwo.

„Bestia we mnie”

Od czasu tragicznej śmierci swojego synka popularna autorka Aggie Wiggs wycofała się z życia publicznego i stała się niezdolnym do pisania duchem samej siebie. Jednak gdy dom jej sąsiadów zostaje kupiony przez Nile’a Sheldona, sławnego i groźnego potentata rynku nieruchomości, który kiedyś był głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia swojej żony, Aggie nieoczekiwanie znajduje temat na nową książkę. Jednocześnie przerażona i zafascynowana tym mężczyzną zaczyna kompulsywnie poszukiwać prawdy — ścigając jego demony i uciekając przed swoimi — w grze w kotka i myszkę, która może okazać się śmiertelnie niebezpieczna.

„Kryształowa kukułka”

Pierwszoroczna rezydentka Clara Merlo doznaje rozległego zawału i musi przejść przeszczep serca. W trakcie rekonwalescencji zaczyna odczuwać przemożną potrzebę odkrycia tożsamości dawcy. Trafia więc do niewielkiego miasteczka w głębi kraju, aby dowiedzieć się więcej o życiu młodego mężczyzny, który oddał jej swoje serce. Clara wkracza do miejsca pełnego sekretów, zgłębia ponad dwudziestoletnią tajemnicę i poznaje odcięte od świata miasto, w którym dokładnie w dniu jej przybycia w parku zniknęło niemowlę.

