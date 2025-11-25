Wyczekiwany spin-off „Yellowstone” w Polsce! Pierwszy zwiastun

Serial „Yellowstone” odniósł ogromny sukces, stając się jednym z najgłośniejszych i najchętniej oglądanych tytułów współczesnej amerykańskiej telewizji. Produkcja stworzona przez Taylora Sheridana zdobyła widzów przede wszystkim dzięki połączeniu klasycznego klimatu westernu z nowoczesnym dramatem rodzinnym oraz politycznym. W związku z ogromnym sukcesem „Yellowstone” powstają kolejne spin-offy tej uniwersalnej sagi, w tym najnowszy „Marshals: Historia Yellowstone”.

„Marshals: Historia z Yellowstone”. Co wiemy o spin-offie legendarnego serialu?

W nowym serialu będziemy śledzić losy Kayce’a Duttona (w tej roli Luke Grimes). Ten dołącza do elitarnej jednostki amerykańskiej armii U.S. Marshals, aby wymierzać sprawiedliwość w Montanie. Zwiastun uchyla rąbka tajemnicy i zdradza, czego możemy się spodziewać po tej kolejnej wyczekiwanej opowieści z uniwersum „Yellowstone”.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in. Logan Marshall-Green (jako Pete Calvin), Arielle Kebbel (jako Belle Skinner), Ash Santos (jako Andrea Cruz), a także Tatanka Means (Miles Kittle). Do uniwersum powrócą również Brecken Merrill jako Tate, syn Kayce’a, Gil Birmingham jako Thomas Rainwater, a także Mo Brings Plenty jako Mo z rezerwatu Broken Rock.

Premiera serialu „Marshals: Historia z Yellowstone” już wkrótce w SkyShowtime.

