Gorące nowości na HBO Max. Te kryminały to prawdziwe perełki

HBO Max nie zwalnia tempa i druga połowa września zapowiada się tam naprawdę gorąco. Widzowie dostaną mieszankę największych filmowych hitów, głośnych dokumentów oraz seriali, które przyciągną przed ekrany nie tylko fanów superbohaterów, ale także miłośników mocnych wrażeń i historii opartych na faktach.

Premiery HBO Max. Superman, Tarantino i kultowy kryminał

Już 19 września premierę będzie miał przebojowy „Superman” w reżyserii Jamesa Gunna – nowe spojrzenie na legendę komiksu, pełne akcji, humoru i emocji. Na platformie pojawią się także produkcje, które wciągną widzów w zupełnie inne światy. Dokument „Terry Gilliam: Potęga wyobraźni” odsłoni kulisy twórczości ekscentrycznego mistrza kina, a „Diabeł ma zajęcie” pokaże codzienność Tracy, szefowej ochrony w klinice aborcyjnej, która codziennie mierzy się z agresją i hejtem. Fani mocnych historii kryminalnych z pewnością zwrócą uwagę na serial „Anatomia chaosu”, gdzie dramat osobisty przeradza się w niebezpieczną walkę o przetrwanie w półświatku Stambułu.

Nie zabraknie też przebojów, które od lat mają wierne grono fanów. Na HBO Max wracają „Niesamowity Spider-Man” i „Niesamowity Spider-Man 2” z Andrew Garfieldem i Emmą Stone, a także „Jackie Brown” Quentina Tarantino czy kultowe „Miami Vice” w wersji kinowej z Colinem Farrellem i Jamiem Foxxem. Wielu widzów zapewne będzie chciało skonfrontować produkcję ze słynnym serialem, w którym jedną z głównych ról grał dziś już trochę zapomniany Don Johnson. Serial przeszedł nie tylko do historii kina, ale i popkultury, wprowadzając, chociażby modę na noszenie t-shirtów pod marynarką. HBO zadbało też o tematy na czasie i z życia wziętych, jak w filmie o rodzinie rosyjskich uchodźców w Szwecji, czy historii feministycznej pisarki, która pada ofiarą miłości.

Lista wybranych nowości na HBO Max do 30 września

Seriale i programy:

„Twisted Metal II” – John i Quiet trafiają do śmiertelnie niebezpiecznego turnieju organizowanego przez tajemniczego mężczyznę znanego jako Calypso.

„Caleb Hearon: Modelowy komediant” („Caleb Hearon: Model Comedian”) – Caleb Hearon dzieli się przemyśleniami na temat bycia gejem, starzenia się oraz radzenia sobie z krytyką w internecie.

„Anatomia chaosu” („The Graft”) – Po podejrzanej śmierci siostry życie młodego lekarza Ozana wywraca się do góry nogami. Poszukiwanie prawdy wciąga go w przestępczy półświatek Stambułu, gdzie niesprawiedliwość, zdrada i walka o władzę splatają się w niebezpieczną grę.

Filmy:

„Niesamowity Spider-Man” („The Amazing Spider-Man”) – Peter Parker (Andrew Garfield) jest wyobcowanym nastolatkiem. Chodzi jeszcze do liceum, podkochuje się w ślicznej Gwen (Emma Stone) i próbuje odkryć tajemnicę z przeszłości.

„Niesamowity Spider-Man 2” („The Amazing Spider-Man 2”) – Spider-Man musi po raz kolejny stawić czoła groźnym przeciwnikom, którzy starają się przejąć kontrolę nad miastem.

„Trzy dni” („Three Days of Fish”) – Obraz bada napięte relacje między Gerriem a jego synem Dickiem podczas ich corocznego, trzydniowego spotkania w Rotterdamie.

„Superman” – Reżyser James Gunn przedstawia nową wersję opowieści o superbohaterze z uniwersum DC, w której nie brakuje humoru, emocji i scen akcji.

„Bezsenność” („Insomnia”) – Doświadczony detektyw z Los Angeles przybywa z partnerem do małego miasteczka na Alasce, by rozwikłać sprawę brutalnego morderstwa nastolatki.

„Sausage Party” – Pełna odważnych żartów, przezabawna opowieść o produktach spożywczych, które chciałyby odkryć prawdę o swoim losie.

„Road House” – Były zawodnik UFC zostaje ochroniarzem w barze, by chronić go przed gangiem i bezwzględnym najemnikiem.

„Po prostu miłość” („Last Chance Harvey”) – Dustin Hoffman i Emma Thompson jako para nieszczęśników, która poznaje się przez przypadek na lotnisku w Londynie. Dla obojga to spotkanie może być ostatnią szansą na miłość.

„Jackie Brown” – Przyłapana na przestępstwie stewardesa rozpoczyna grę między agentami FBI a handlarzem bronią.

„Człowiek z Rzymu” („The Man From Rome”) – Sceptyczny ksiądz zostaje wysłany przez Watykan do miejscowości w Holandii, by zbadać przypadek płaczącej figury Matki Boskiej.

„Miami Vice” – Filmowa wersja kultowego serialu z lat osiemdziesiątych. Nagrodzony Oscarem Jamie Foxx oraz bożyszcze nastolatek Colin Farrell jako detektywi Crockett i Tubbs z narażeniem życia rozpracowują narkotykowy gang.

„Ciche życie” („Quiet Life”) – Rodzina rosyjskich uchodźców w Szwecji mierzy się z traumą, gdy ich najmłodsza córka zapada w niewyjaśnioną śpiączkę po odrzuceniu wniosku o azyl.

„Do diabła z miłością” („Down with Love”) – Rok 1962. Feministka Barbara Novak pisze bestsellerową książkę, w której punktuje wszystkie wady miłości. Pomimo że odniosła wielki sukces, wielu mężczyzn zniechęcają jej poglądy. Jednym z nich jest modny pisarz, który postanawia ją w sobie rozkochać.

„Od marca do maja” („March to May”) – Para po czterdziestce niespodziewanie dowiaduje się, że spodziewa się dziecka, a ich spokojne życie na wsi wywraca się do góry nogami.

„Wszystkie piosenki, których nigdy nie śpiewaliśmy” („All the Songs We Never Sang”) – Zbuntowana nastolatka Natsumi opuszcza Tokio, by spędzić lato z ciotką Reiko na wyspie Kojima, gdzie dorastała jej matka.

Dokumenty:

„Kto zabił naszą córkę” („Who Killed Our Daughter”) – Rodzice zaginionej nastolatki krytykują sposób prowadzenia śledztwa i domagają się sprawiedliwości.

„Diabeł ma zajęcie” („The Devil is Busy”) – HBO przedstawia bezkompromisowy dokument ukazujący codzienność Tracy – szefowej ochrony w klinice aborcyjnej w Atlancie.

„Terry Gilliam: Potęga wyobraźni” („Terry Gilliam: The Power of Imagination”) – Dokument zagłębia się w fantastyczny świat Terry’ego Gilliama, ukazując jego wizjonerski wpływ na historię kina.

„Cisza w klasie” („Quiet in Class”) – Byli uczniowie, rodzice i śledczy opowiadają historię, jak angielska szkoła w Karlstad przez 10 lat chroniła pedofila.

